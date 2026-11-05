Один предмет поможет улучшить Wi-Fi: что нужно поставить позади роутера

Вирусный способ не требует затрат, но существенно влияет на скорость Wi-Fi.

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Как усилить сигнал Wi-Fi в удаленных комнатах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему роутер у стены теряет часть сигнала

Как разместить роутер, чтобы направить Wi-Fi в нужную комнату

Даже дорогой роутер не обеспечит стабильный интернет по всей квартире, если его неправильно разместить. На качество сигнала влияют не только характеристики устройства, но и предметы, расположенные рядом.

Главред решил разобраться, как можно улучшить сигнал Wi-Fi дома.

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Почему возле роутера стоит поставить цветочный горшок

Цветочный горшок из глины или керамики, поставленный за роутером, может направить сигнал Wi-Fi в комнаты, куда он обычно не доходит. Этот лайфхак приобрел популярность как бесплатная альтернатива дорогостоящим усилителям, пишет Diario Uno.

Проблема знакома многим: в самой удаленной комнате страницы и видео загружаются с перебоями. Причина часто кроется не в провайдере, а в том, как расположен роутер.

Почему трюк с цветочным горшком работает

Роутер излучает электромагнитные волны во всех направлениях, на 360 градусов. Если он стоит у стены или в углу, значительная часть сигнала уходит туда, где интернет никому не нужен.

В то же время вогнутая стенка горшка работает как отражающий экран и возвращает волны обратно, концентрируя покрытие там, где им действительно пользуются.

Когда нужно менять роутер / Инфографика: Главред

Что сделать, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi

Первый шаг - выбрать емкость. Подойдет небольшой или средний горшок из глины, керамики или терракоты. Он должен быть чистым и полностью сухим, так как влага поглощает волны, а не отражает их.

Сам роутер следует поднять как минимум на 1,5 метра от пола. Также его следует держать подальше от микроволновых печей и телевизоров.

Горшок кладут на бок или ставят непосредственно за устройством. Горловина должна быть обращена в сторону той части дома, где связь самая плохая.

Как расположить роутер в квартире – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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