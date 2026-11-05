Не только мясо: какой необычный ингредиент добавляют в итальянские пельмени

О чём вы узнаете:
- Итальянские пельмени из тонкого теста с мясной начинкой
- Зачем в фарш добавляют грушу, изюм и печенье
- Как правильно приготовить casoncelli дома
Итальянская кухня известна не только пастой и пиццей, но и разнообразными изделиями из теста с начинкой. Один из таких рецептов родом из Бергамо. Местные пельмени casoncelli alla bergamasca готовят из тонкого яичного теста, а внутрь кладут мясную начинку с необычным сочетанием соленых, пряных и сладковатых ингредиентов. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает Kuchnia Moje Gotowanie, особенность этого блюда заключается не только в простом тесте из муки и яиц, но и в начинке. К мясу добавляют грушу, изюм и печенье амаретти. Такое сочетание создает необычный вкусовой баланс, в котором сладковатые нотки дополняют пряный аромат и насыщенный вкус мяса.
На первый взгляд сочетание говядины, свинины, груши, изюма и печенья амаретти может показаться необычным. Однако именно эти ингредиенты делают начинку особенной: сладковатые нотки не перебивают вкус мяса, а дополняют его. Готовые пельмени подают со сливочным маслом и тёртым сыром.
Итальянский рецепт casoncelli alla bergamasca
В Италии эти пельмени известны как casoncelli alla bergamasca и считаются одной из кулинарных визитных карточек региона Бергамо. Их можно найти в местных ресторанах и магазинах, но приготовить традиционное блюдо вполне реально и дома.
Тесто для casoncelli готовят всего из двух основных ингредиентов - муки и яиц. Оно получается плотным и упругим, хорошо раскатывается в тонкий пласт и удерживает начинку во время варки.
Самая интересная часть рецепта - именно начинка. Основу составляют свинина и говядина, к которым добавляют панировочные сухари, сыр Grana Padano, чеснок и петрушку. Особый вкус придают груша, изюм и печенье амаретти. Благодаря этим добавкам начинка приобретает лёгкую сладковатую и пряную нотку, которая удачно сочетается с мясом.
Готовые casoncelli обычно подают с растопленным сливочным маслом и небольшим количеством тёртого сыра. Такое дополнение подчеркивает вкус начинки и делает блюдо ещё более ароматным.
Видео о том, как приготовить тесто для пельменей, можно посмотреть здесь:
Рецепт итальянских пельменей с мясом и пряной ноткой
Ингредиенты для теста:
- 500 г пшеничной муки;
- 4 яйца;
- щепотка соли по желанию.
Ингредиенты для начинки:
- 125 г панировочных сухарей;
- 1 яйцо;
- 75 г тертого сыра Grana Padano;
- 150 г свиного фарша;
- 100 г ростбифа;
- 5 г печенья амаретти;
- 1 небольшая груша;
- 10 г изюма;
- 1 зубчик чеснока;
- перец, мускатный орех и корица по вкусу;
- соль и петрушка по вкусу.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте тесто
Смешайте муку с яйцами, по желанию добавьте щепотку соли. Замешивайте, пока масса не станет однородной. Тесто получится довольно плотным, поэтому после замеса накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. За это время оно станет мягче и эластичнее.
2. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку
Растопите на сковороде немного сливочного масла и обжарьте свиной фарш до легкого подрумянивания. Добавьте мелко нарезанный ростбиф, измельчённый чеснок и петрушку. Перемешайте и готовьте ещё несколько минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.
3. Переложите мясную смесь в миску
Добавьте тёртый сыр Grana Padano, панировочные сухари, яйцо, мелко нарезанную грушу, измельчённое печенье амаретти и изюм. Приправьте солью, перцем, мускатным орехом и корицей. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
4. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки с помощью стакана
В центр каждого положите примерно чайную ложку начинки. Сложите кружочки пополам и тщательно заклейте края, чтобы начинка не вытекала во время варки.
5. Вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду
Опускайте пельмени небольшими партиями и варите примерно 7–8 минут. Готовые casoncelli подавайте с растопленным сливочным маслом и тёртым сыром.
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Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl
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