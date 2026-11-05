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Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Дарья Пшеничник
5 ноября 2026, 09:25
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Преодолеть президентское вето без двух третей голосов в обеих палатах не удастся, однако законодатели смогут пристальнее следить за соглашениями Трампа с Путиным.
Трамп, Зеленский, Путин
Смогут ли демократы затормозить курс Трампа на Москву / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov, t.me/news_kremlin

Кратко:

  • Демократы могут усилить контроль над политикой Трампа в отношении РФ
  • Преодолеть вето Трампа им будет сложно, так как для этого нужны 2/3 голосов
  • Более 60% американцев поддерживают поставки оружия Украине

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Укрепление позиций Демократической партии на промежуточных выборах в США открывает новому Конгрессу шанс затормозить разворот Дональда Трампа в сторону Москвы. Впрочем, у президента остается право вето, с помощью которого он может заблокировать законопроекты о помощи Украине или ужесточении санкций против России, сообщает The Times.

Чтобы преодолеть президентское вето, демократам понадобится поддержка двух третей законодателей в обеих палатах. По оценкам аналитиков, собрать такое большинство им, скорее всего, не удастся.

В Киеве не рассчитывают на кардинальный перелом в позиции Вашингтона. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Александр Мережко считает, что выгода для Украины будет заключаться скорее в усилении контроля со стороны законодателей.

"Я не думаю, что ситуация радикально изменится, потому что внешняя политика останется в руках президента. В то же время новый Конгресс в целом может быть более критичным и бдительным в отношении попыток Трампа заключить соглашения с Путиным в ущерб Украине или в отношении его возможных попыток снять санкции против России", - заявил Мережко.

Расследование, импичмент и Starlink

Большинство в Конгрессе даст демократам инструменты для тщательной проверки украинской политики Белого дома, вплоть до попытки инициировать процедуру импичмента. Еще одним направлением может стать расследование в отношении Илона Маска из-за ограничения работы Starlink в Украине.

Американских избирателей в первую очередь волнуют внутренние вопросы, в частности стоимость жизни. Однако решение Трампа свернуть прямую военную помощь Киеву не нашло поддержки в обществе. По данным опроса Гарварда, более 60% респондентов выступают за поставки оружия Украине и новые санкции против России.

В Москве советуют не полагаться только на Трампа

Российские провоенные аналитики утверждают, что результаты голосования практически не повлияют на ход возможных переговоров о завершении войны. Однако, по оценке The Times, за этой риторикой Кремль, вероятно, видит в поражении союзников Трампа признак того, что его отношения с американским президентом вступают в завершающую фазу.

Московский политолог Илья Гращенков, консультирующий российских политиков, считает, что Кремлю придется пересмотреть тактику в отношениях с Вашингтоном.

"Для Москвы главный вывод заключается в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится всё более рискованной. Американская политическая система в очередной раз продемонстрировала свою способность ограничивать власть президента, а это означает, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать не только позицию Белого дома, но и баланс сил в Конгрессе", - подчеркнул он.

В то же время Киев всё чаще игнорирует требования Трампа, в частности призыв прекратить удары по российским НПЗ. На этом фоне Путин, судя по всему, стремится усилить давление на Украину, чтобы заставить её капитулировать, и наращивает атаки на гражданскую инфраструктуру, пишет издание.

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать
Выборы в Конгресс США 2026 / Инфографика: Главред

Победа демократов в США не вернет Украине помощь времен Байдена

Победа Демократической партии на выборах в США не будет означать автоматического возобновления военной помощи Украине до уровня времен президентства Джо Байдена. Оппозиция сможет ограничивать отдельные решения Дональда Трампа, но не изменит кардинально политику Вашингтона в отношении Киева. Об этом сообщил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс в эфире телеканала "Апостроф".

Результаты выборов могут изменить баланс политических сил в США. В то же время президент страны сохранит значительное влияние на принятие решений, касающихся финансирования и военной поддержки Украины.

Ференс предостерегает от ожиданий быстрого разворота американской политики.

"Это не будет означать автоматически, то есть что-то кардинально изменится в политике США в отношении поддержки Украины. Я бы не советовал мыслить в таких категориях, но это будет означать, что, в принципе, постепенно, поэтапно, шаг за шагом будет отражаться, так сказать, те атаки, которые были на институциональную способность Соединенных Штатов Америки со стороны Трампа и его окружения после победы на президентских выборах. Постепенно это меняется и нивелируется за счет усиления поддержки Демократической партии", - отметил Ференс.

Выборы в США - новости по теме

Как сообщал Главред, 3 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Уже на следующий день стало известно, что республиканцы потерпели поражение, а The New York Times оценила вероятность получения демократами большинства в обеих палатах в более чем 95%. Демократы анонсировали усиленный надзор и расследования, а Трамп пообещал блокировать их решения вето.

Победа демократов может отразиться и на Украине. Аналитики расписали три сценария того, чего следует ожидать Киеву после выборов.

Свой прогноз относительно последствий для Украины сделал и дипломат Сергей Кислица. Он отметил, что победа демократов на промежуточных выборах в США изменит расстановку сил в Конгрессе, но не означает автоматического увеличения военной помощи Украине. По его словам, Украине придется продолжать сотрудничество с обеими американскими партиями.

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Об источнике: The Times

The Times - влиятельная британская ежедневная газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет издавалась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с целью расширить своё влияние на молодую аудиторию, пишет Википедия.

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