Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 5 ноября.

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Курс валют в Украине на 5 ноября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в четверг

Какая новая стоимость злотого

На четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар после рекордного подорожания пошел вниз, однако евро и злотый выросли в цене. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,53 грн/долл. При этом 4 ноября валюта стоила 45,67 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 14 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 5 ноября установлен на уровне 51,24 грн/евро, что на 18 копеек больше, чем в среду (51,06 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,64 грн/злотый. 4 ноября эта валюта стоила 11,55 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 9 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли доллар подорожать до 80 гривен

Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что будущее гривни в значительной степени будет определяться тем, сколько денег Украина будет получать от партнеров и насколько стабильно будут поступать эти транши.

"Валютные резервы пополняются исключительно за счет внешней помощи, поступления которой постепенно сокращаются", - подчеркнул он.

Аналитик предполагает, что в случае нехватки средств в бюджете американская валюта может подорожать до 48–50 грн.

Наихудший вариант развития событий, по его мнению, предполагает курс доллара на уровне 80 грн. Причиной такого обвала может стать необходимость резко сократить импорт и выровнять торговый баланс.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что до 8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. Резких курсовых колебаний пока не ожидается.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что если гривня продолжит обесцениваться такими темпами, как в последние дни, то к концу года курс может достичь 46–47 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% своей стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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