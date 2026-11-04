Зачем кладут губку под землю в горшке — какую ошибку важно не допустить

Губка на дне цветочного горшка якобы сохраняет влагу, но может нанести вред корням. Почему этот популярный лайфхак не подходит для большинства растений?

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Зачем кладут губку на дно цветочного горшка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему губка в горшке вредит корням

Когда губку можно использовать

Как сохранить влагу без вреда для растений

Обычная кухонная губка на дне цветочного горшка якобы помогает дольше сохранять влагу и спасает растения от пересыхания. Однако у этого популярного лайфхака есть существенный недостаток: вместо пользы он может создать условия для загнивания корней. Главред расскажет подробнее.

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Как объясняет Kerteszkedj.hu, губка действительно способна накапливать воду и постепенно отдавать её почве. В то же время она удерживает влагу в нижней части горшка, где и без того формируется наиболее насыщенный водой слой. Из-за этого корни могут страдать от недостатка воздуха.

Метод с губкой имеет и другие преимущества, которыми его сторонники объясняют его популярность. Она помогает удерживать почву внутри горшка, чтобы она не вымывалась через дренажное отверстие, а также позволяет использовать меньше почвенной смеси в большой емкости. Однако обещание обеспечить растение дополнительной влагой в жаркие летние дни может оказаться обманчивым.

Почему вода скапливается на дне горшка

Влага в почве движется под действием силы тяжести, но в то же время удерживается между мелкими частицами земли благодаря капиллярным силам. Из-за этого вода не всегда свободно стекает вниз. В нижней части горшка может оставаться насыщенный влагой слой, который в почвоведении называют подвешенным уровнем воды.

В материале блога Garden Professors Линда Чалкер-Скотт из Вашингтонского государственного университета объясняет: когда вода доходит до границы между слоями с различной структурой, её движение может замедлиться или временно прекратиться. Она продвигается дальше только после того, как верхний слой достаточно насытится влагой.

Именно поэтому слой гравия на дне горшка, который до сих пор часто используют для улучшения дренажа, не решает проблему. Наоборот, граница между почвой и гравием может способствовать тому, что зона избыточной влажности будет располагаться ближе к корням.

Губка может ухудшить ситуацию, поскольку накапливает воду именно в самой влажной части горшка и постепенно отдает её оттуда. Корни в такой среде получают меньше воздуха, что повышает риск загнивания.

Кроме того, в постоянно влажной губке создаются благоприятные условия для развития грибков и бактерий. Со временем она может начать неприятно пахнуть. Еще одна проблема заключается в том, что невозможно увидеть, сколько воды накопилось внутри, а значит, сложнее определить, когда растение нужно поливать снова.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Когда губка в горшке всё-таки может пригодиться

Есть две ситуации, в которых использование губки может быть оправданным. Первая - защита дренажного отверстия от вымывания почвы. Для этого достаточно небольшого кусочка губки, керамического обломка или москитной сетки. Важно, чтобы материал не перекрывал отверстие полностью и не препятствовал оттоку лишней воды.

В таком случае губка выполняет роль фильтра, а не резервуара для хранения влаги. Её кусочек должен быть небольшим и соответствовать размеру дренажного отверстия.

Вторая ситуация - выращивание небольшого комнатного растения, требующего много воды. Например, молодые парусники могут хуже переносить пересыхание почвы, чем некоторые другие растения. Однако даже для них этот способ не считается рекомендуемой практикой.

Герань, олеандры, пряные травы, суккуленты и большинство средиземноморских балконных растений лучше переносят умеренное подсыхание почвы, чем постоянный избыток влаги. Поэтому губка на дне горшка для таких культур может стать причиной проблем с корнями.

Видео о том, какие растения можно ставить подальше от окна, можно посмотреть здесь:

Как защитить растения от пересыхания летом

В жаркие летние месяцы поддерживать оптимальную влажность почвы особенно сложно. На балконах, выходящих на юг, поверхности быстро нагреваются, а вода из горшков испаряется значительно быстрее. Однако для сохранения влаги есть более эффективные способы, чем губка на дне емкости.

В частности, помогут следующие решения:

Более крупные горшки

В емкостях большего размера содержится больше почвы, которая обычно высыхает медленнее.

Мульчирование

Слой сосновой коры или другого подходящего материала на поверхности почвы уменьшает испарение влаги.

Поддоны для горшков

Они собирают излишки воды, которую растение может частично впитывать снизу. Примерно через полчаса остатки воды нужно слить.

Полив с помощью фитиля

Хлопковый шнур постепенно подает воду из резервуара в почву. Такой способ пригодится и во время отпуска.

Выбор материала горшка

Неглазурованная терракота пропускает воздух и влагу через стенки, поэтому почва в ней высыхает быстрее. Пластиковые и глазурованные горшки лучше удерживают влагу.

Важное значение имеет и состав почвенной смеси. Качественный субстрат должен одновременно удерживать достаточное количество воды и обеспечивать доступ воздуха к корням. При правильно подобранной почве растение будет получать необходимую влагу без дополнительных резервуаров на дне горшка.

Если нужно оставить растения без присмотра на несколько дней или недель, стоит заранее позаботиться о системе полива. Существуют различные способы поддерживать влажность почвы во время отсутствия хозяев, в том числе и простые решения с использованием фитиля.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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