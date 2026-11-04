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Угроза вторжения в Польшу: в РФ выступили с обвинениями в адрес Варшавы

Анна Косик
4 ноября 2026, 11:57
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В Кремле, как обычно, выдвинули обвинения в адрес пострадавших в результате инцидента.
Угроза вторжения в Польшу: в РФ выступили с обвинениями в адрес Варшавы
В Москве почти мгновенно отреагировали обвинениями на заявление Варшавы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Европейский союз

Что сообщили аналитики:

  • Польша сорвала провокацию РФ на границе с Калининградом
  • Туск не исключает новых провокаций со стороны России
  • Лавров назвал Польшу проводником агрессивной политики Европы

Польша сорвала российскую провокацию на границе с Калининградской областью страны-агрессора РФ в ночь со 2 на 3 ноября. Пограничники заметили людей с фонарями вдоль границы вблизи города Семпополь в Варминско-Мазурском воеводстве, после чего польские службы мобилизовали ресурсы, чтобы не допустить инцидента.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), об инциденте 3 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он не считает ситуацию исчерпанной и призвал госструктуры быть готовыми к дальнейшим действиям Москвы.

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"Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, поэтому Польша должна быть готова предотвращать любые возможные провокации и в будущем", - подчеркнул Туск.

Варшава уже приняла меры по усилению безопасности на польско-российской границе. Решение было принято на фоне недавних предупреждений разведки и активизации российских диверсионных операций в Европе.

Москва перекладывает ответственность за инцидент на Варшаву

Реакция из Кремля последовала в тот же день. Глава МИД РФ Сергей Лавров, по всей видимости, косвенно ответил на оборонительные шаги Варшавы, безосновательно обвинив саму Польшу.

"Наиболее активными проводниками "реакционной и агрессивной" политики Европы в отношении России являются Польша и страны Балтии", - заявил Лавров.

Аналитики считают, что риторика Лаврова преследует двойную цель. С одной стороны, Кремль пытается замаскировать реальную угрозу, которую он представляет для Европы, с другой - посеять раздор внутри польского общества.

Угроза вторжения в Польшу: в РФ выступили с обвинениями в адрес Варшавы
Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Что самое опасное в плане Кремля по нападению на Европу - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического эксперта Максима Розумного, Россия уже несколько лет подряд ведет против стран НАТО и Евросоюза гибридную войну. Но если враг перейдет от дозированных провокаций к открытым действиям, способность Европы действовать единым фронтом против РФ остается под вопросом.

С одной стороны, российская угроза в определенной степени объединяет Европу, актуализирует вопросы общей безопасности и побуждает к коллективным решениям - в сфере перевооружения, мобилизации ресурсов, пересмотра общей внешней политики. Но если и когда дело дойдет до практических шагов, очевидно, что Европе будет очень трудно сохранить единодушие.

Угроза нападения РФ на Польшу и другие страны НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении российской активности против стран НАТО. По оценкам некоторых представителей разведывательного сообщества, Москва может попытаться проверить готовность Альянса к противостоянию уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Россия способна совершить военное нападение на одну из стран НАТО, но место потенциального удара может оказаться совсем не там, где его традиционно ожидают.

Накануне стало известно, что Россия усиливает диверсионную кампанию против стран Европы, а датская военная разведка впервые заговорила о "небольшом, но растущем" риске ограниченного военного удара Москвы по государствам НАТО, граничащим с РФ.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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