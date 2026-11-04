Республиканцев разгромили на выборах в США: что даст Украине победа демократов

Выборы в США изменили баланс Конгресса. Эксперты объяснили, как победа Демократической партии повлияет на Украину.

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После промежуточных выборов в США политика в отношении Украины может измениться / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, скриншот из видео на YouTube

О чем идет речь в материале:

Как победа демократов на промежуточных выборах повлияет на помощь Украине

Получит ли Конгресс рычаги бюджетного давления на Белый дом

Сможет ли Трамп блокировать инициативы нового большинства

Демократическая партия отобрала у республиканцев контроль над Сенатом США по предварительным итогам промежуточных выборов 3 ноября, а в Палате представителей уже отвоевала как минимум 25 округов. Преимущество оппозиции в Конгрессе сужает пространство для законодательной повестки дня Дональда Трампа, хотя окончательное распределение мандатов в нижней палате еще не определено.

Главред выяснил, что будет означать для Украины разгром республиканцев на выборах в США и как Трампу придется изменить свою политику в отношении Киева.

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Кто побеждает на промежуточных выборах в Конгресс США 2026 года

По данным Associated Press, демократы обеспечили себе большинство в верхней палате, выиграв ряд штатов, которые считались республиканскими. На данный момент соотношение в Сенате составляет 54 мандата против 42 в пользу Демократической партии.

Выборы в Сенат США / фото: скриншот

Среди ключевых побед - Техас, Южная Каролина, Канзас, Северная Каролина и Огайо. В Техасе мандат получил демократ Джеймс Таларико, а в Южной Каролине Энни Эндрюс обошла республиканскую кандидатку Дарлин Грэм.

Аналогичная картина складывается и в Палате представителей. Среди политиков, потерявших мандаты, есть представители Нью-Джерси и Пенсильвании, а в открытых округах Северной Каролины и Кентукки победили кандидаты от демократов.

Выборы в Палату представителей США / фото: скриншот

На момент подсчёта голосов у демократов было 224 места в нижней палате, у республиканцев - 135. The New York Times оценивает вероятность того, что демократы получат большинство в обеих палатах, в более чем 95%.

Помимо Капитолия, демократы выиграли и несколько губернаторских выборов в штатах, где до сих пор правили республиканцы. Часть этих побед имеет историческое значение.

Результаты губернаторских выборов / фото: скриншот

В Техасе губернатором стала Джина Инохоса - это первая латиноамериканка на этой должности в штате. В Джорджии победила Киша Лэнс Боттомс, которая станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США.

Также демократы победили в Огайо, где избиратели поддержали Эми Эктон, и в Айове, где губернатором избрали Роба Сенда. Кроме того, жители Миссури во второй раз отклонили инициативу о запрете большинства абортов.

Выборы в США в 2026 году / Инфографика: Главред

Как Трамп отреагировал на поражение республиканцев на выборах

Такие потери своей партии глава Белого дома прокомментировал неоднозначно. Дональд Трамп пообещал признать итоги голосования и работать с демократами, однако почти одновременно дал понять, что считает провал республиканцев следствием своего отсутствия в бюллетенях.

Белый дом / Инфографика: Главред

Первые результаты президент прокомментировал в соцсети Truth Social.

"Меня не было в бюллетене, а если бы я там был, мы бы победили с разгромным счётом!" - написал Трамп.

Демократы, в свою очередь, уже объявили об усилении контроля за работой администрации и о парламентских расследованиях. Трамп в ответ предупредил, что будет блокировать их решения президентским вето.

Возобновит ли победа демократов военную помощь Украине

Эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук Богдан Ференс в эфире телеканала "Апостроф" призвал не ждать быстрых изменений. Он предполагает, что помощь Украине не вернется автоматически к объемам времен Джо Байдена.

По мнению Ференса, более сильная оппозиция сможет влиять на бюджет и тормозить отдельные решения президента. В то же время глава Белого дома сохранит широкие полномочия, поэтому финансовая и военная поддержка Киева не изменится радикально.

"Это не будет означать автоматически, то есть что-то кардинально изменится в политике США в отношении поддержки Украины. Я бы не советовал мыслить в таких категориях, но это будет означать, что, в принципе, постепенно, поэтапно, шаг за шагом будет отражаться, так сказать, те атаки, которые были на институциональную способность Соединенных Штатов Америки со стороны Трампа и его окружения после победы на президентских выборах. Постепенно это меняется и нивелируется за счет усиления поддержки Демократической партии", - отметил Ференс.

Почему Трамп давит на Украину ради соглашения с Россией

Дальнейшую линию Вашингтона в отношении Киева, по словам Богдана Ференса, будут определять личные приоритеты президента и его видение того, как завершить войну.

Внимание Трампа может перемещаться между Украиной, Ближним Востоком и внутренними делами, а резкие сигналы в адрес Киева время от времени служат инструментом в переговорах с Кремлем.

"Я не исключаю, что, как мы видим, периодически возникает эта чрезмерная, довольно агрессивная коммуникация в отношении Украины, в частности, с целью оказать давление, чтобы то, что Трамп и его администрация определили как возможный элемент, по крайней мере, для тех или иных договоренностей с россиянами, сработало", - сказал он.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Политолог объясняет поведение американского лидера тем, что тот переносит привычки из бизнеса в международную политику. Ференс считает, что Трамп хочет показать: ему по силам находить общий язык даже с противниками США.

"Трамп руководствуется прежде всего своими политическими интересами и ориентируется на ту или иную выгоду, плюс не следует исключать его подходы к тому, как он говорит, "make the deal", то есть к тем или иным сделкам, которые он заключал в бизнес-среде, и всю эту практику перенес на международные отношения и демонстрирует, по крайней мере, хочет продемонстрировать, что это может работать", - пояснил эксперт.

Впрочем, по словам Ференса, ощутимых результатов такие договоренности пока не дали, поскольку страна-агрессор Россия делает ставку на эскалацию и хочет укрепить свои позиции перед возможными переговорами. Он также напомнил, что Россия ранее вмешивалась в американскую политику посредством информационных операций и бот-сетей, но теперь, после возобновления контактов Трампа с кремлевским диктатором Путиным, может действовать осторожнее.

Каких союзников Украина потеряет в новом составе Конгресса

Для Киева важно не только то, какая партия контролирует палаты, но и то, кто именно в них будет заседать. На этом подчеркивает доктор философии в области истории, младший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины и ассоциированный эксперт Института американистики Виктор Лущак.

В авторской колонке издания hromadske он обращает внимание на то, что 83 действующих законодателя не баллотировались на новый срок, и среди них - как минимум 26 известных сторонников Украины.

Конгресс покидают, в частности, Майкл Макколл, Митч Макконнелл, Ричард Дурбин, Джин Шахин и Нэнси Пелоси. То, что демократы возьмут под контроль обе палаты, Лущак называет лучшим для Украины сценарием.

"Самым весомым рычагом стал бы бюджетный процесс: Трамп был бы вынужден договариваться с оппозицией о финансировании своих приоритетных инициатив, например системы противоракетной обороны Golden Dome. Демократы же получили бы возможность увязывать поддержку соответствующих бюджетных решений с требованиями о военной помощи Украине, усилении экономического давления на Россию и ограничении возможностей администрации самостоятельно изменять параметры американской политики", - пишет эксперт.

В то же время историк предупреждает, что настроения американцев изменились: прямую военную помощь Киеву сейчас поддерживают 46% против 34%, а 47% считают, что война закончится без явной победы какой-либо из сторон.

"Общественный спрос все больше смещается от поддержки "столько, сколько нужно" к поиску путей завершения войны. Поэтому для формирования убедительной альтернативы политике действующей администрации и сохранения эффективной поддержки Украины демократам придется предложить прагматичную стратегию с конкретными шагами", - подчеркивает Лущак.

Почему для Украины важна поддержка обеих партий в США

Политолог Олег Лисный в комментарии УНН отметил, что Украине не стоит демонстрировать симпатию к одному лагерю, даже когда отдельные решения администрации Трампа вызывают обоснованную критику.

"Украина не должна становиться на сторону одной из американских политических сил. Мы уже совершали подобные ошибки, поэтому сейчас нужно действовать очень осторожно. Нам необходима двухпартийная поддержка, ведь среди сторонников Украины есть как республиканцы, так и демократы", - подчеркнул политолог.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Лесный советует уже сейчас налаживать контакты с новоизбранными сенаторами и конгрессменами. Главную угрозу он видит в затяжном политическом кризисе в США, который может отвлечь Вашингтон от международных дел.

"Нам выгодно, чтобы в США была стабильность, а механизмы сдержек и противовесов работали должным образом. Украине нужны предсказуемые Соединенные Штаты, с которыми можно выстраивать последовательную политику и отстаивать собственные интересы", - сказал эксперт.

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