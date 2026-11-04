Один стакан в слив — и о засорах можно забыть надолго: что нужно добавить

Засор раковины можно попробовать устранить без дорогих средств.

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Засор раковины - что сантехники советуют засыпать в слив / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как прочистить кухонную раковину

Чем прочистить слив на кухне

Как прочистить трубы содой и уксусом

Засор кухонной раковины можно попробовать устранить самостоятельно, не вызывая сантехника и не покупая дорогих средств для прочистки труб. Популярный блогер, автор YouTube-канала Pan The Organizer, показал способ с использованием пищевой соды, белого уксуса и горячей воды. Для профилактической очистки канализации также рекомендуют применять кальцинированную соду, которая помогает бороться с жировыми отложениями. Как правильно использовать эти средства и что нужно сделать, чтобы поддерживать чистоту кухонного слива, - выяснял Главред.

Как прочистить слив на кухне с помощью соды и уксуса

Остатки еды, жир и другие загрязнения постепенно накапливаются внутри канализационных труб. Из-за этого вода начинает медленнее стекать, а из раковины может появляться неприятный запах.

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Блогер Pan The Organizer рассказывает, что для домашней очистки не обязательно сразу обращаться к специалистам. По его словам, можно воспользоваться обычными бытовыми ингредиентами, которые найдутся практически на каждой кухне.

"На самом деле вы можете сделать это самостоятельно с помощью простых бытовых средств, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Понадобятся два ингредиента: пищевая сода и белый уксус", - отметил блогер Pan The Organizer.

Он также объяснил, почему обычное использование вантуза не всегда помогает полностью избавиться от загрязнений. По словам блогера, этот инструмент может частично устранить проблему, однако на внутренних поверхностях труб остается слой грязи, жира и других бытовых остатков, которые накапливаются со временем.

Для их размягчения Pan The Organizer предлагает использовать пищевую соду и уксус. Их взаимодействие сопровождается химической реакцией с образованием пены, которая помогает воздействовать на загрязнения внутри слива.

Как прочистить трубы содой и уксусом: пошаговая инструкция

Для этого способа понадобятся пищевая сода, белый уксус и горячая вода. Блогер предлагает выполнить пять последовательных действий.

Сначала нужно вылить прямо в слив один чайник кипятка. После этого следует засыпать туда один стакан пищевой соды и оставить примерно на 5–10 минут.

Следующий этап предполагает использование белого уксуса. Его нужно налить в слив в количестве одного стакана. После соприкосновения ингредиентов начинается химическая реакция с образованием пены.

"Между пищевой содой и уксусом произойдет химическая реакция, но не волнуйтесь, это нужно. Начнётся сильное пенообразование, похожее на то, когда вы в детстве проводили те научные эксперименты с "вулканом". Помните такое? Пищевая сода, белый уксус - бум", - рассказал Pan The Organizer.

Смотрите видео о том, как устранить засор в раковине:

После этого смесь нужно оставить ещё на 5–10 минут, чтобы она подействовала. Затем блогер советует повторно вылить в слив ещё один чайник кипятка.

Завершающий этап - открыть кран с горячей водой и промывать систему в течение пяти минут. Это поможет смыть остатки смеси и загрязнений.

По словам блогера, все эти действия занимают всего несколько минут.

Почему кальцинированная сода считается одним из лучших средств для труб

Еще одно домашнее средство для ухода за канализацией - кальцинированная сода. Она отличается от обычной пищевой соды более выраженными щелочными свойствами, благодаря чему активнее воздействует на жировые отложения внутри труб.

Эксперты по обслуживанию сантехнических систем отмечают, что это средство можно использовать для профилактической очистки канализации. Оно помогает поддерживать чистоту внутренних поверхностей труб и бороться с неприятными запахами, возникающими из-за накопления органических остатков.

Особенно актуален такой уход для кухонных раковин. Именно там чаще всего скапливаются остатки жира, которые со временем могут вызывать проблемы со стоком воды.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как правильно использовать кальцинированную соду для очистки слива

Для профилактической очистки канализации понадобится примерно один стакан кальцинированной соды. Её нужно засыпать непосредственно в сливной отверстие, после чего медленно залить одним-двумя литрами очень горячей воды.

Температуру воды следует выбирать в зависимости от материала труб. Для металлических систем можно использовать кипяток, а для пластиковых рекомендуется вода температурой около 80 градусов.

После проведения процедуры желательно не пользоваться раковиной не менее 30 минут. За это время средство воздействует на жировые и мыльные отложения, накопившиеся внутри системы.

В конце нужно еще раз промыть слив горячей водой. Сантехники рекомендуют проводить такую профилактику каждые два-три месяца, чтобы снизить риск образования серьезных засоров.

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Об источнике: Pan The Organizer Pan The Organizer - блогер, который занимается разборкой автомобилей и других бытовых устройств. На его YouTube-канал подписано 1,02 млн человек.

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