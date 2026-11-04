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Какие цветы можно посадить в ноябре: восемь растений, которые украсят сад весной

Анна Ярославская
4 ноября 2026, 02:54
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Некоторые цветы переносят холод и даже цветут под снегом.
Осень, сад, садовод
Какие цветы можно высадить в саду в ноябре - садоводы озвучили список / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • В ноябре можно посадить восемь видов цветов для сада
  • Прохладная почва помогает растениям укорениться до весны
  • Некоторые цветы способны распускаться даже зимой

Ноябрь может стать идеальным временем для посадки цветов в саду. В некоторых случаях прохладная погода даже идет растениям на пользу: у них появляется время укорениться и подготовиться к весеннему цветению. А отдельные виды способны радовать красивыми цветами даже зимой. Что посадить осенью - разобрался Главред.

Первое, что нужно сделать перед посадкой - обязательно выяснить, к какой климатической зоне относится участок и когда в этой местности обычно наступают устойчивые морозы. Резкие похолодания могут навредить даже морозостойким растениям, поэтому важно заранее позаботиться об их защите, передает Martha Stewart.

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Что можно сажать в ноябре

Тюльпаны

Посадка тюльпанов в ноябре - отличный способ подготовить их к весеннему цветению.

"Этим луковичным растениям необходим период холодного покоя. В ноябре почва обычно достаточно холодная - ее температура опускается ниже 13 °C. Это помогает избежать преждевременного прорастания луковиц", - объяснила Кейт Уолц, основательница и владелица компании KW Garden Design.

По словам Уолц, весной тюльпаны становятся настоящим украшением сада и особенно радуют глаз после долгих месяцев зимней серости.

Тысячелистник

Если в вашем регионе зимы относительно мягкие, тысячелистник можно высаживать в середине или конце осени. Его листва особенно эффектно смотрится в осеннем саду.

"Главное, чтобы почва еще не промерзла, а до наступления сильных морозов оставалось не менее четырех-шести недель", - объяснила Тери Спейт, ландшафтный садовник и автор книги The Urban Garden.

Она советует высаживать тысячелистник в свободных местах цветочных бордюров или даже выращивать его в горшках.

Растение привлекает полезных насекомых, в том числе пчел и божьих коровок.

Морозник

Морозники - идеальные цветы для зимнего сада. Лучше всего они приживаются в прохладную погоду, а зацветают в конце зимы или ранней весной. Иногда морозники даже цветут прямо из-под снега.

Львиный зев

Львиный зев прекрасно подходит для весенних букетов, а высаживать его желательно осенью. Так растения успеют сформировать крепкую корневую систему и весной начнут цвести раньше, а само цветение продлится дольше.

Можно высадить готовую рассаду или посеять семена непосредственно в открытый грунт. Во время заморозков нужно защитить посадки легким слоем мульчи или специальным укрывным материалом.

Астры

Астры служат важным источником питания для опылителей и местных видов пчел, а заодно наполняют сад яркими красками. Хотя цвести они начнут только с наступлением теплой погоды, ноябрьская посадка поможет получить наилучший результат.

Прохладная температура снижает стресс, который растение испытывает при пересадке, и позволяет ему направить силы на укоренение. Благодаря ранней посадке астры успевают сформировать мощную корневую систему и уже следующей осенью обильно зацветают.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Душистый горошек

Душистый горошек прекрасно растет в прохладное время года. Перед посадкой нужно замочить семена на ночь, а затем слегка потереть их внешнюю оболочку. Это поможет ускорить прорастание. Зимой также важно защитить растения от вредителей. Например, медная лента, уложенная вокруг посадок, поможет отпугнуть слизней.

Когда душистый горошек полностью распускается, он наполняет сад восхитительным ароматом. Его цветы также прекрасно подходят для составления букетов.

Эхинацея

Посадка эхинацеи в ноябре дает растению достаточно времени, чтобы укорениться до наступления весны.

"Если вам повезет и вы посадите многолетник, на котором уже сформировались семенные головки, его семена станут пищей для многих птиц в течение зимы", - рассказала Уолц.

Особенно специалист рекомендует обратить внимание на высокорослые сорта эхинацеи. Во время цветения они эффектно возвышаются над остальными растениями и становятся заметным украшением садовых бордюров.

Пионы

Пионы не любят, когда их тревожат после того, как они пошли в рост. Поэтому ноябрь - идеальное время для посадки. Такая посадка позволяет корням хорошо укорениться до начала весеннего вегетационного периода.

Как писал Главред, садовод Оксана Стеценко рассказала, что опавшие листья можно превратить в бесплатное удобрение для грядок, кустов и цветников. За время холодов они разлагаются и дают плодородный слой под овощные культуры.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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