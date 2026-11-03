Киев накрыли экстренные отключения: в столице перебои со светом и транспортом

Причиной отсутствия воды стало отключение электроэнергии на основных объектах "Киевводоканала".

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В Киеве пропала вода / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Киев остался без водоснабжения из-за российских атак

Отключено электроснабжение основных объектов "Киевводоканала".

После запуска оборудования потребуется время для стабилизации давления в сетях

Во вторник, 3 ноября, Киев временно остался без водоснабжения из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В столице также ввели экстренные отключения электроэнергии, которые повлияли на работу общественного электротранспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В связи с повреждениями, вызванными атаками врага, объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии. Это также вызвало перебои с водоснабжением в столице и в движении общественного электротранспорта", - говорится в сообщении.

В КП"Киевводоканал" уточнили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры столицы без электроснабжения остались основные водопроводные объекты предприятия. Сейчас специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над восстановлением их работы.

В предприятии пояснили, что после восстановления электроснабжения потребуется дополнительное время, чтобы запустить оборудование, наполнить водопроводные сети и стабилизировать давление. О возобновлении водоснабжения и изменениях в ситуации обещают сообщать дополнительно.

"Напоминаем, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд", - говорится в сообщении.

Что говорят в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что с ночи продолжается одна из самых масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применив беспрецедентное количество средств поражения. Это привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

Из-за сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме еще более осложнилась. На данный момент аварийные отключения электроэнергии вынужденно применяются в ряде регионов, в частности в Киеве.

"Тысячи энергетиков с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут восстанавливаться объекты критической инфраструктуры", - отметили в компании.

Каким областям Украины грозят блэкауты этой зимой - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, если масштабные отключения повторятся, последствия для разных областей страны могут существенно различаться.

Критические регионы остаются прежними - Киевская область или центральный регион, который охватывает соседние области. Далее следуют Чернигов, Сумская область, Харьков, Одесская область, Запорожье, Днепр. Львов также находится в критической ситуации, поскольку там есть объекты, которые могут пострадать от ракетных ударов, и там могут возникнуть более длительные перебои с электроэнергией.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по критической инфраструктуре Киева - последние новости

Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Ранее сообщалось, что вечером 30 октября страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

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О личности: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - эксперт в области энергетики, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В 1998–2002 годах реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003–2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004–2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в страны Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

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