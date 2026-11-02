Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке - первые детали

Главное:
- Глава ОП Кирилл Буданов приехал разобраться в событиях в Петропавловской Борщаговке
- В НГУ назначат служебное расследование в связи с событиями в Киевской области
Вечером 2 ноября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прибыл в Петропавловскую Борщаговку, чтобы разобраться в собитиях и выяснить все обстоятельства.
Об этом стало известно из прямой трансляции с места событий. Буданов подчеркнул, что дело будет под наблюдением ГБР, Генпрокуратуры и других правоохранительных структур.
"Я приехал сюда, чтобы разобраться, что здесь [черт возьми] (неценз.) происходит", - сказал глава ОП.
В то же время в Национальной гвардии Украины объявили о служебном расследовании. Там отметили, что главная задача - установить реальные обстоятельства и выяснить, имеются ли нарушения в ситуации, сложившейся на Петропавловской Борщаговке.
"Будет назначено служебное расследование, правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств и проведением независимой правовой оценки. Если будут установлены нарушения, виновные понесут ответственность по закону", - говорится в сообщении.
Смотрите видео о том, что происходило на месте событий после прибытия Буданова, в Telegram-канале "Главред" по ссылке.
В НГУ добавили, что некоторым родственникам и представителям общественности уже предоставили доступ в помещение, они имели возможность пообщаться с теми, кто находится внутри.
События в Петропавловской Борщаговке 2 ноября - что известно
Напомним, Главред писал, что вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области сообщили, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвальном помещении. На место прибыла бригада скорой помощи, однако медиков не пустили внутрь здания.
Впоследствии в полиции Киевской области заявили, что в полицию поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.
Позже в Петропавловской Борщаговке в Киевской области четырёх военнослужащих Национальной гвардии Украины госпитализировали после инцидента в частном доме, где находились мужчины, возвращённые в подразделения после самовольного оставления части.
Командующий Нацгвардией уточнил в комментарии УНИАН, что дом в Петропавловской Борщаговке является временным пунктом размещения подразделения. Туда прибывают мобилизованные военнослужащие, которые проходят оформление документов и проверки перед отправкой на обучение.
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Об источнике: Национальная гвардия Украины
Национальная гвардия Украины (НГУ) - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.
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