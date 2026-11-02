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Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Инна Ковенько
2 ноября 2026, 02:40
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Некоторые комнатные растения способны очищать воздух и выделять влагу.
Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух
Какие комнатные растения выбрать для спальни / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Какие комнатные растения способны поглощать загрязнители из воздуха
  • Какие растения в горшках помогают поддерживать влажность в помещении
  • Какие популярные комнатные растения могут быть токсичными для кошек и собак

Комнатные растения часто называют природными очистителями воздуха. Такую репутацию они получили после исследования NASA, которое показало, что некоторые виды способны поглощать бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

Растения не заменят проветривание или очиститель воздуха, но могут сделать дом уютнее и повлиять на микроклимат, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

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Хлорофитум

Одно из самых неприхотливых комнатных растений. Хорошо растет как на свету, так и в легкой полутени, быстро разрастается и не требует сложного ухода. Растение не требует сложного ухода и считается безопасным для кошек и собак.

Спатифиллум

Растение с декоративной темно-зеленой листвой и белыми цветами. Любит рассеянный свет и влажную почву. Часто входит в списки растений для очистки воздуха, хотя его влияние в квартире ограничено. Важно также помнить, что спатифиллум токсичен для домашних животных.

Эпипремнум золотистый

Популярная комнатная лиана, которая красиво смотрится в подвесных кашпо и на полках. Легко переносит кратковременное пересыхание почвы и хорошо себя чувствует в светлых комнатах. Как и спатифилум, она способна поглощать отдельные вещества из воздуха, но не может эффективно очищать его в масштабах квартиры. Для кошек и собак эпипремнум токсичен.

Нефролепис

Нефролепис - одно из самых популярных комнатных папоротников. Его густые перистые листья нуждаются в достаточном увлажнении, поэтому почва не должна надолго пересыхать. Растение безопасно для домашних животных. Благодаря большой площади листьев нефролепис активно испаряет влагу, из-за чего его часто рекомендуют для помещений с сухим воздухом.

Пальма арека

Ареку ценят за декоративную пушистую листву и способность эффектно смотреться даже в качестве солитерного растения. Она нуждается в рассеянном свете и регулярном поливе без застоя воды у корней. Во время транспирации пальма выделяет влагу в окружающую среду, поэтому может в определенной степени влиять на микроклимат в комнате. Для кошек и собак арека считается безопасной.

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Сансевиерия

Идеальный вариант для тех, кто часто забывает о поливе. Благодаря плотной листве хорошо переносит засуху и растет в различных условиях освещения. В то же время для владельцев кошек и собак это не лучший выбор, поскольку сансевиерия может быть токсичной для животных.

Драцена

Популярное декоративное растение для спальни и гостиной. Не требует частого полива, любит яркий рассеянный свет. Как показывают исследования, драцена может поглощать некоторые загрязнители из воздуха, однако этого недостаточно для заметного очищения помещения. Для домашних животных она токсична.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

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