Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Некоторые комнатные растения способны очищать воздух и выделять влагу.

https://glavred.info/dim/idealno-podhodyat-dlya-spalni-7-komnatnyh-rasteniy-ochishchayushchih-vozduh-10808675.html Ссылка скопирована

Какие комнатные растения выбрать для спальни / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Какие комнатные растения способны поглощать загрязнители из воздуха

Какие растения в горшках помогают поддерживать влажность в помещении

Какие популярные комнатные растения могут быть токсичными для кошек и собак

Комнатные растения часто называют природными очистителями воздуха. Такую репутацию они получили после исследования NASA, которое показало, что некоторые виды способны поглощать бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

Растения не заменят проветривание или очиститель воздуха, но могут сделать дом уютнее и повлиять на микроклимат, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

видео дня

Хлорофитум

Одно из самых неприхотливых комнатных растений. Хорошо растет как на свету, так и в легкой полутени, быстро разрастается и не требует сложного ухода. Растение не требует сложного ухода и считается безопасным для кошек и собак.

Спатифиллум

Растение с декоративной темно-зеленой листвой и белыми цветами. Любит рассеянный свет и влажную почву. Часто входит в списки растений для очистки воздуха, хотя его влияние в квартире ограничено. Важно также помнить, что спатифиллум токсичен для домашних животных.

Эпипремнум золотистый

Популярная комнатная лиана, которая красиво смотрится в подвесных кашпо и на полках. Легко переносит кратковременное пересыхание почвы и хорошо себя чувствует в светлых комнатах. Как и спатифилум, она способна поглощать отдельные вещества из воздуха, но не может эффективно очищать его в масштабах квартиры. Для кошек и собак эпипремнум токсичен.

Нефролепис

Нефролепис - одно из самых популярных комнатных папоротников. Его густые перистые листья нуждаются в достаточном увлажнении, поэтому почва не должна надолго пересыхать. Растение безопасно для домашних животных. Благодаря большой площади листьев нефролепис активно испаряет влагу, из-за чего его часто рекомендуют для помещений с сухим воздухом.

Пальма арека

Ареку ценят за декоративную пушистую листву и способность эффектно смотреться даже в качестве солитерного растения. Она нуждается в рассеянном свете и регулярном поливе без застоя воды у корней. Во время транспирации пальма выделяет влагу в окружающую среду, поэтому может в определенной степени влиять на микроклимат в комнате. Для кошек и собак арека считается безопасной.

6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Сансевиерия

Идеальный вариант для тех, кто часто забывает о поливе. Благодаря плотной листве хорошо переносит засуху и растет в различных условиях освещения. В то же время для владельцев кошек и собак это не лучший выбор, поскольку сансевиерия может быть токсичной для животных.

Драцена

Популярное декоративное растение для спальни и гостиной. Не требует частого полива, любит яркий рассеянный свет. Как показывают исследования, драцена может поглощать некоторые загрязнители из воздуха, однако этого недостаточно для заметного очищения помещения. Для домашних животных она токсична.

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред