Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Антициклон будет определять погоду в Украине в течение следующей недели.

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Погода в Украине со 2 по 8 ноября / Фото: ua.depositphotos.com

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Какая будет погода в Украине со 2 по 8 ноября

В каких областях прогнозируются дожди и туманы

Когда начнутся первые морозы

В Украине на следующей неделе, со 2 по 8 ноября, ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Ночью в отдельных регионах температура будет опускаться ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться максимум до +14 градусов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием антициклона и воздушных масс с севера Европы. В связи с этим существенных осадков не прогнозируется. В то же время ночью и утром местами будут образовываться туманы, а в отдельные дни возможны небольшие дожди. В Карпатах местами будет идти дождь со снегом.

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Погода в Украине 2 ноября

В понедельник в большинстве областей будет сухо. Только ночью и утром на севере Левобережья местами возможен небольшой дождь. В некоторых регионах прогнозируется туман.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с. В западных областях ночью температура составит 0…+5 градусов, днём - +6…+11 градусов. На остальной территории страны ночью ожидается +4…+9 градусов, а днём - +9…+14 градусов.

Погода в Украине 3 ноября

Во вторник небольшие дожди пройдут в Одесской, Винницкой областях и на Буковине. В других регионах существенных осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3–8 м/с. На западе страны ночью будет 0…+5 градусов, днём - +6…+11 градусов. В остальных областях температура ночью составит +4…+9 градусов, а днём - +9…+14 градусов.

Погода в Украине 4 ноября

В среду дожди ожидаются на юге Украины и в Крыму. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер северный, 5–10 м/с. В северных и западных областях ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем составит +4…+9 градусов. В остальных регионах ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем - +8…+13 градусов.

Погода в Украине 5 ноября

В четверг по всей стране установится сухая, но прохладная погода. Осадков не ожидается.

Ветер северный или северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем - +3…+8 градусов. В Закарпатье воздух прогреется до +10 градусов.

Погода в Украине 6 ноября

В пятницу сухая погода сохранится во всех областях. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах -1…+4 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+11 градусов.

Погода в Украине 7 ноября

В субботу в Украине будет преобладать сухая и устойчивая погода под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с. В Закарпатье он будет переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит -2…+3 градуса, днем - +6…+11 градусов.

Погода в Украине 8 ноября

В воскресенье сухая погода сохранится во всех регионах Украины. Осадков не ожидается.

Ночью ветер будет переменного направления, днем - западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, а днем поднимется до +7…+12 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Укргидрометцентр опроверг прогнозы об одновременном снеге и сильных морозах. На 31 октября днем прогнозировали +7…+12 градусов, а на 2 ноября ожидали днем +5…+10 градусов и ночные значения 0…+6 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил о приближении холодного воздуха и первых ночных заморозков. Он отметил, что пик непогоды 6–7 ноября будет сопровождаться кратковременными осадками и переходом к мокрому снегу в отдельных регионах

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух констатировала, что ожидается более теплая, чем обычно, зима с большим количеством осадков. По её словам, зимой может выпасть на 20–40 % больше осадков по сравнению с климатической нормой.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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