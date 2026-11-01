Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Руслана Заклинская
1 ноября 2026, 17:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Антициклон будет определять погоду в Украине в течение следующей недели.
Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди
Погода в Украине со 2 по 8 ноября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине со 2 по 8 ноября
  • В каких областях прогнозируются дожди и туманы
  • Когда начнутся первые морозы

В Украине на следующей неделе, со 2 по 8 ноября, ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Ночью в отдельных регионах температура будет опускаться ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться максимум до +14 градусов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием антициклона и воздушных масс с севера Европы. В связи с этим существенных осадков не прогнозируется. В то же время ночью и утром местами будут образовываться туманы, а в отдельные дни возможны небольшие дожди. В Карпатах местами будет идти дождь со снегом.

видео дня

Погода в Украине 2 ноября

В понедельник в большинстве областей будет сухо. Только ночью и утром на севере Левобережья местами возможен небольшой дождь. В некоторых регионах прогнозируется туман.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с. В западных областях ночью температура составит 0…+5 градусов, днём - +6…+11 градусов. На остальной территории страны ночью ожидается +4…+9 градусов, а днём - +9…+14 градусов.

Погода в Украине 3 ноября

Во вторник небольшие дожди пройдут в Одесской, Винницкой областях и на Буковине. В других регионах существенных осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3–8 м/с. На западе страны ночью будет 0…+5 градусов, днём - +6…+11 градусов. В остальных областях температура ночью составит +4…+9 градусов, а днём - +9…+14 градусов.

Погода в Украине 4 ноября

В среду дожди ожидаются на юге Украины и в Крыму. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер северный, 5–10 м/с. В северных и западных областях ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем составит +4…+9 градусов. В остальных регионах ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем - +8…+13 градусов.

Погода в Украине 5 ноября

В четверг по всей стране установится сухая, но прохладная погода. Осадков не ожидается.

Ветер северный или северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем - +3…+8 градусов. В Закарпатье воздух прогреется до +10 градусов.

Погода в Украине 6 ноября

В пятницу сухая погода сохранится во всех областях. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах -1…+4 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+11 градусов.

Погода в Украине 7 ноября

В субботу в Украине будет преобладать сухая и устойчивая погода под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с. В Закарпатье он будет переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит -2…+3 градуса, днем - +6…+11 градусов.

Погода в Украине 8 ноября

В воскресенье сухая погода сохранится во всех регионах Украины. Осадков не ожидается.

Ночью ветер будет переменного направления, днем - западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, а днем поднимется до +7…+12 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Укргидрометцентр опроверг прогнозы об одновременном снеге и сильных морозах. На 31 октября днем прогнозировали +7…+12 градусов, а на 2 ноября ожидали днем +5…+10 градусов и ночные значения 0…+6 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил о приближении холодного воздуха и первых ночных заморозков. Он отметил, что пик непогоды 6–7 ноября будет сопровождаться кратковременными осадками и переходом к мокрому снегу в отдельных регионах

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух констатировала, что ожидается более теплая, чем обычно, зима с большим количеством осадков. По её словам, зимой может выпасть на 20–40 % больше осадков по сравнению с климатической нормой.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на неделю погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

17:31Аналитика
Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

17:03Синоптик
"Есть очень важный момент": Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

"Есть очень важный момент": Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

Последние новости

17:32

О дорогих пятновыводителях можно забыть: простой способ отбелить одежду дома

17:31

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

17:03

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

16:27

"Есть очень важный момент": Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

16:05

Кажется странным, но работает: зачем бросать рис в солонку

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
15:32

Защита энергообъектов Киевской области готова на 15–35 %; ответственность за это должны нести министр Калашник и глава Госслужбы восстановления Федоров — Луценко

15:30

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

15:23

ВСУ установили два рекорда, которые стали серьёзным ударом для РФ — Зеленский

15:22

Китайский гороскоп на завтра, 2 ноября: Тиграм - конфликты, Кроликам - щедрость

Реклама
15:22

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Тельцам - не спешить, Раку - не бояться

15:22

Перед листопадом в холодильник кладут рис: какую проблему он помогает решить

14:57

Путинистка Королева призналась в чувствах к бывшему

14:50

"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину

14:32

Куда класть капсулу в стиралке: из-за одной ошибки средство не растворится

14:27

Собчак и ее мужу запретили въезд в европейскую страну: она отреагировала

14:17

Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября

14:16

Не только уксус и сода: 8 добавок, которые сделают мытье пола более эффективным

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

13:03

Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

Реклама
12:49

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

12:40

С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

12:38

Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

12:21

Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

12:02

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

11:52

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

11:38

Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

11:34

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:05

Любовный гороскоп на ноябрь: Львам — страсть, Девам — важные решения

10:54

Орхидея зацветет зимой: чем поливать её в ноябре, чтобы появились новые цветоносы

10:48

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — деталиФото

10:41

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

10:27

Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

10:20

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

09:56

РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

09:54

ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

09:03

Графики больше не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света

08:51

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

08:40

Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление

08:10

Зачем Кириенко ездил в Запорожскую область: Тышкевич раскрыл план Кремлямнение

Реклама
07:33

Взрывы не утихали до утра, небо затянуло черным дымом: в РФ горит нефтяной гигант

05:58

Гороскоп на завтра, 2 ноября: Ракам — комплименты, Водолеям — радость

05:30

Особый знак для четырех китайских знаков зодиака: чья жизнь круто изменится

04:43

Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

03:03

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

01:10

Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

31 октября, суббота
23:41

В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

22:27

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

22:16

Тест на IQ: нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять