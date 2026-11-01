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Не только уксус и сода: 8 добавок, которые сделают мытье пола более эффективным

Дарья Пшеничник
1 ноября 2026, 14:16
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Некоторые добавки не только оставляют приятный запах, но и помогают избавиться от жира, грязи и бактерий.
мойка пола
Как сделать уборку пола более эффективной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Что добавить в воду для мытья пола, чтобы она пахла свежестью
  • Сколько соды и уксуса нужно на ведро воды
  • Как использовать цедру и травяной чай

видео дня

Эфирные масла, лимонный сок, пищевая сода, уксус и даже кожура цитрусовых могут сделать мытье пола более эффективным. Они оставляют в доме свежий аромат и одновременно помогают очистить поверхность. В целом специалисты по уборке назвали восемь таких добавок к воде, сообщает Southern Living.

Первый вариант подходит тем, кто хочет заменить привычный лимонный запах на свой любимый. Директор по операционной деятельности клининговой компании Two Maids Кэти Кохун советует сочетать их с содой.

"Эфирные масла - простой способ усилить аромат натуральных чистящих средств, таких как пищевая сода, не нанося вреда. Готовя раствор для плиточного пола из ½ стакана соды и ведра теплой воды, можно добавить эфирные масла, чтобы смесь приятно пахла", - отмечает Кохун.

Польза этих концентратов не ограничивается запахом: каждый из них обладает собственным действием. Эксперт по уборке сервиса Homeaglow Сара Апарасио советует выбирать их в зависимости от задачи.

"Лимонное масло помогает расщеплять жир, масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а лаванда придает успокаивающий аромат, помогая по-настоящему расслабиться дома", - говорит Апарасио.

Классический вариант - лимонный сок. По словам Апарасио, достаточно добавить в ведро четверть стакана, то есть примерно 60 мл. Кислота в составе сока помогает отделить грязь и уничтожить микробы, особенно на плитке и виниле. Она также справляется с мыльным налетом и пятнами от жесткой воды.

Еще один ингредиент из кухонного шкафа подходит для различных зон дома, в частности для пола.

"Белый уксус - эффективное чистящее средство, ведь его кислотные свойства помогают расщеплять и растворять грязь, налет и минеральные отложения на поверхностях. Уксус не только очищает, но и освежает пол, действуя как натуральное средство с антибактериальными свойствами, которое легко нейтрализует запахи", - отмечает Кохун.

Для приготовления домашнего раствора она предлагает смешать одну часть белого уксуса с десятью частями теплой воды.

Сода, мыло и магазинные средства

Если под рукой нет ни лимона, ни эфирных масел, можно использовать обычное средство для мытья посуды. Оно подходит прежде всего для кухонного пола.

"Несколько капель средства для мытья посуды могут дать очень хороший результат, ведь по своей природе оно создано для того, чтобы расщеплять жир, отслаивать грязь и растворять липкие остатки. Оно идеально подходит для кухонного пола или мест с интенсивным движением", - отмечает Кохун.

Такие средства обладают насыщенным запахом. Например, ароматы зеленого яблока или ягод наполнят дом свежестью без ущерба для качества уборки. В то же время с дозировкой следует быть осторожными: 1–2 чайных ложки на галлон воды (около 3,8 л) достаточно. Большее количество может оставить пену или разводы на глянцевых поверхностях.

Засохшие пятна и следы от обуви поможет удалить пищевая сода. Апарасио объясняет её эффективность щелочными свойствами.

"Добавьте примерно 2 столовые ложки на галлон воды для мытья, и получится мягкий чистящий раствор, особенно эффективный для герметизированной плитки, винила и линолеума. Она также может помочь удалить потертости, засохшие пятна и липкие остатки, не повреждая поверхность", - советует Апарасио.

Сода также нейтрализует запахи, поэтому, по словам эксперта, хорошо подходит для помещений, где живут домашние животные, для прихожей и кухни.

Более мягкой альтернативой средству для мытья посуды Кохун называет кастильское мыло. На ведро теплой воды требуется одна чайная ложка. Мыло недорогое, справляется со стойкими пятнами, а для аромата в раствор можно добавить эфирные масла.

Можно воспользоваться и готовыми средствами для пола из магазина. Апарасио напоминает, что они одновременно очищают и устраняют запахи благодаря поверхностно-активным веществам. Главное - разводить их строго по инструкции на этикетке. Для большей свежести эксперт советует выбирать средства с травяными или цитрусовыми ароматами.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Цедра и травяной чай: экологичные варианты

Для тех, кто старается меньше выбрасывать, Апарасио советует обратить внимание на кухонные остатки.

"Используйте остатки кожуры: проварите их в воде, процедите, а затем добавьте жидкость в ведро для мытья. Натуральные масла в кожуре цитрусовых помогают расщеплять жир и оставляют свежий фруктовый аромат, поэтому это отличный способ повторно использовать кухонные отходы", - объясняет Апарасио.

Подобный эффект дают пакетики травяного чая: мятного, ромашкового или зелёного. Достаточно заварить несколько пакетиков и вылить настой в ведро.

"Травяные чаи обладают природными антибактериальными свойствами и оставляют тонкий землистый аромат, что делает их еще одним экологичным вариантом", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о лайфхаке для мытья пола:

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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