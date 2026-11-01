Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

Как нарезать лук без слёз? Узнайте, сколько времени нужно охлаждать овощ в холодильнике или морозильной камере и где его правильно хранить.

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Как резать лук без слёз / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как охладить лук перед нарезкой, чтобы не плакать

Сколько времени держать овощ в холодильнике и морозилке

Где хранить лук, чтобы он не портился

Кулинария - это удовольствие, но нарезка лука часто превращается в настоящее испытание из-за слез и раздражения глаз. В то же время есть простой способ уменьшить неприятные ощущения ещё до того, как нож коснется овоща. Для этого понадобится обычный холодильник или морозильная камера. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает kerteszkedj.hu, кратковременное охлаждение луковицы помогает уменьшить количество едких паров, раздражающих глаза. Достаточно правильно подготовить овощ перед нарезкой, чтобы сделать процесс значительно более комфортным.

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Как охладить лук, чтобы не плакать во время нарезки

Секрет заключается в том, чтобы перед нарезкой положить целую неочищенную луковицу в холодильник примерно на 30 минут. Если времени мало, можно воспользоваться морозильной камерой: 10–15 минут охлаждения также помогут уменьшить раздражение глаз.

Однако оставлять овощ в морозилке дольше не стоит. Из-за образования кристаллов льда повреждаются клетки лука, поэтому после размораживания он может стать слишком мягким и водянистым.

Почему от холодного лука меньше слез

Причина кроется в химическом составе овоща. При нарезке лука высвобождаются серосодержащие соединения, которые раздражают слизистую оболочку глаз и заставляют их слезиться.

Охлаждение замедляет высвобождение и испарение этих веществ. В результате при нарезке в воздух попадает меньше раздражителей, а вкусовые качества продукта практически не меняются.

Видео о том, как нарезать лук и не плакать, можно посмотреть здесь:

Где правильно хранить целый лук

Несмотря на пользу кратковременного охлаждения перед нарезкой, постоянно хранить целый неочищенный лук в холодильнике не рекомендуется. Из-за повышенной влажности он может размягчаться, прорастать или покрываться плесенью.

Лучшее место для хранения лука - прохладное, сухое, тёмное и хорошо проветриваемое помещение. Также важно не класть его рядом с картофелем, поскольку совместное хранение может ускорить порчу обоих овощей.

Как хранить нарезанный лук и какой сорт выбрать

Совершенно другие правила действуют для уже нарезанного лука. Его обязательно нужно хранить в холодильнике в герметично закрытом контейнере. Это поможет избежать распространения специфического запаха на другие продукты. При правильных условиях нарезанный лук останется пригодным к употреблению еще несколько дней.

Уменьшить слезоточивость поможет и правильный выбор сорта. Более сладкие разновидности лука обычно содержат меньше раздражающих соединений, поэтому при нарезке вызывают меньший дискомфорт. Если это позволяет рецепт, для салатов и легких блюд лучше выбирать красный или салатный лук, а более острые сорта оставить для сытных рагу и других горячих блюд.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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