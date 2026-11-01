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Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление

Инна Ковенько
1 ноября 2026, 08:40
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Трамп выразил готовность пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G20 который состоится в американском Майами.
Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление
Трамп ответил, пригласит ли он Зеленского на саммит G20 / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Трамп готов пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами
  • Журналисты спросили о приглашении после аналогичного шага в отношении Путина
  • Президент США заявил, что не видит никаких проблем с приглашением Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в американском Майами.

По его словам, никаких препятствий для такого приглашения нет. Об этом сообщает Rapid Response 47 в соцсети Х.

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Во время общения с журналистами Трампа спросили, планирует ли он пригласить Зеленского на саммит, учитывая, что США уже пригласили российского диктатора Владимира Путина.

"Да, я бы с удовольствием. Без проблем", - ответил американский президент.

G20
G20 / Инфографика: Главред

Саммит G20 - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле положительно отреагировали на приглашение, но решение пока не приняли. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Главред" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил приглашение после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин воспользуется приглашением и приедет на саммит, запланированный на 14–15 декабря в Майами.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте передать главе российской дипломатии Сергею Лаврову послание о необходимости завершить войну против Украины.

Готова ли Россия согласиться на прекращение войны

Дипломат Владимир Огрызко отмечал, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к прекращению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определенных успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придется отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать", - подчеркнул он.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп саммит G20
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