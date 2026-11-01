Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Госсекретарь также сомневается, что Путин приедет на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами.

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Почему Украина не вступит в НАТО в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: ОП, president.gov.ua

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Рубио считает вступление Украины в НАТО в ближайшее время нереальным

Госсекретарь не ожидает заключения соглашения с Путиным до весны 2027 года

Участие Путина в саммите G20 в Майами под вопросом

Госсекретарь США Марко Рубио в закрытых беседах с западными дипломатами дал понять, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, а Кремль не готов к мирному соглашению как минимум до весны 2027 года.

Об этом говорится в посте журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети X. Его информация основана на показаниях трех высокопоставленных западных дипломатов, с которыми госсекретарь общался в течение двух последних дней.

Отдельно собеседники затронули вопрос гарантий безопасности для Киева и перспектив его евроатлантической интеграции.

"Нереалистично в краткосрочной перспективе", - так, по данным источников журналиста, Рубио якобы охарактеризовал членство Украины в НАТО как гарантию безопасности.

Ключевое препятствие госсекретарь, по этим же данным, видит в позиции Кремля: на такой сценарий Путин, по его мнению, не согласится ни при каких обстоятельствах.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Появление Путина в Майами под вопросом

Еще одна тема частных бесед - декабрьский саммит "Большой двадцатки". Рубио, как утверждают источники Рауфоглу, сомневается, что российский диктатор туда приедет.

После этих бесед у дипломатов сложилось впечатление, что госсекретарь не верит в готовность Путина к какой-либо договоренности по Украине до весны следующего года.

Нужно ли Украине вступление в НАТО

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что Украине нужно вступить в НАТО, ведь это будет символизировать принадлежность к клубу цивилизованных государств.

По его словам, эта принадлежность является показателем того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира.

Однако он добавил, что НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении.

"Нам прежде всего нужно будет думать о европеизации НАТО. Учитывая отказ Трампа, который не хочет видеть Европу своим союзником (это его проблемы), Европа получила шанс самоорганизоваться в сфере безопасности и работать по новым правилам. В этом процессе мы будем не "просителем", а той страной, которая будет спрашивать других, готовы ли они к вступлению в новую коалицию государств, если они не заботятся о своей обороне, не готовы реагировать на существующие угрозы и т. д. То есть Украина вполне может стать страной, которая будет определять правила новой игры", - подчеркнул дипломат.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина готова рассмотреть альтернативу вступлению в НАТО, если получит юридические гарантии безопасности, равноценные членству в Альянсе. Киев настаивает на механизме, который обеспечит реальную защиту в случае новой угрозы.

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не видит Украину в качестве члена НАТО, и добавил, что не считает, что страна должна входить в Альянс.

Государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня США. Вашингтон сосредоточен на поиске возможностей для прекращения войны.

Издание The Washington Post писало, что западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла более эффективно противостоять агрессии со стороны России.

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Об персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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