Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

Зеленский готов обсуждать иной формат защиты Украины, если он будет иметь такую же юридическую силу, как и членство в Альянсе.

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Зеленский готов обсуждать альтернативу НАТО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Украина допускает альтернативу членству в НАТО

Зеленский требует юридически обязывающих гарантий

Оптимальный формат безопасности предусматривает три составляющие

Украина готова рассмотреть альтернативу вступлению в НАТО, если получит юридические гарантии безопасности, равноценные членству в Альянсе. Киев настаивает на механизме, который обеспечит реальную защиту в случае новой угрозы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, оптимальная модель безопасности для Украины должна сочетать три составляющие: украинскую армию, Европейский Союз и НАТО. В то же время поиск другого формата не означает готовности соглашаться на гарантии, не обладающие достаточной юридической силой.

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При каком условии Украина может отказаться от НАТО

Ключевое требование Киева заключается в том, чтобы альтернативные договоренности с партнерами предусматривали четкие обязательства по защите государства.

Зеленский подчеркнул, что название такого механизма не имеет решающего значения, если он будет обеспечивать необходимый уровень безопасности.

"Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу", - отметил президент.

Он также дал понять, что Украина не хочет ограничиваться декларациями о поддержке. Договоренности должны предусматривать действенный механизм реагирования на новые угрозы, а не только политические обещания союзников.

Какую роль в безопасности Украины играют армия, ЕС и НАТО

Украинские военные уже являются важным элементом обороны государства. Зеленский также обратил внимание на то, что опыт и численность украинской армии могут быть полезны для укрепления вооруженных сил европейских стран.

Особое место в предложенной модели занимает НАТО. Членство в Альянсе, по словам президента, означало бы участие в совместной системе безопасности, в которой права и обязательства союзников юридически определены.

В то же время продвижение Украины в Европейский Союз и НАТО зависит от решений партнеров. Для вступления в ЕС необходимо согласие европейских стран, а присоединение к Альянсу требует поддержки как европейских государств, так и Соединенных Штатов.

Глава государства считает, что членство Украины в НАТО могло бы стать сдерживающим фактором для потенциальной агрессии. Поэтому любая альтернатива Альянсу, которую будет рассматривать Киев, должна обеспечивать сопоставимый уровень защиты.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Нужно ли Украине вступление в НАТО

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что Украине нужно вступить в НАТО, ведь это будет символизировать принадлежность к клубу цивилизованных государств.

По его словам, эта принадлежность является показателем того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира.

Однако он добавил, что НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении.

"Нам прежде всего нужно будет думать о европеизации НАТО. Учитывая отказ Трампа, который не хочет видеть Европу своим союзником (это его проблемы), Европа получила шанс самоорганизоваться в сфере безопасности и работать по новым правилам. В этом процессе мы будем не "просителем", а той страной, которая будет спрашивать других, готовы ли они к вступлению в новую коалицию государств, если они не заботятся о своей обороне, не готовы реагировать на существующие угрозы и т. д. То есть Украина вполне может стать страной, которая будет определять правила новой игры", - подчеркнул дипломат.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не видит Украину в качестве члена НАТО, и добавил, что не считает, что страна должна входить в Альянс.

Государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня США. Вашингтон сосредоточен на поиске возможностей для прекращения войны.

Издание The Washington Post писало, что западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла более эффективно реагировать на агрессию со стороны России.

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Об источнике: Corriere della Sera Corriere della Sera - крупнейшая итальянская ежедневная газета. Она издается в Милане с 5 марта 1876 года и считалась умеренно-либеральной, с тиражом 72 000 экземпляров. Основатель и первый редактор газеты - Эудженио Торелли Виолье.

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