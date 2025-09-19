Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

Основное:
- Союзники могут предложить Украине альтернативу НАТО
- Украинское оружие может появиться в армии европейских стран
- Украина может стать более независимой в оборонном вопросе
Западные союзники считают маловероятным вступление Украины в НАТО, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Об этом пишет издание The Washington Post.
Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее отвечать на агрессию со стороны России.
Украина может обеспечивать оружием армии США и Европы
Если предложенная союзниками стратегия сработает, то украинская промышленность в сфере обороны сможет помочь обеспечить передовыми беспилотниками и другими военными технологиями армии европейских государств и США.
Особенно важно это будет для европейцев, ведь они стали серьезнее воспринимать угрозу со стороны страны-агрессора России после сигналов из США о том, что члены НАТО не должны чрезмерно полагаться на Штаты в своей защите, и нарушения беспилотников РФ воздушного пространства Польши.
Зависимость от западных партнеров Украины может снизиться
После реализации замысла союзников, Украина может утроить производство оружия и стать менее зависимой от европейских государств и США в борьбе против России. Вероятно, с увеличением производства Украина сможет и самостоятельно сдерживать агрессию РФ в будущем.
Что нужно Украине для вступления в НАТО - мнение эксперта
Главред писал, что руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Украине надо дождаться смены власти в США, смены власти в Венгрии и таким образом выйти на тот уровень взаимодействия, который позволит нам ставить вопрос вступления в НАТО уже в практической плоскости.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по данным президента Владимира Зеленского, Украина получит пакеты военной помощи от США, в которые будут включены важные ракеты.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.
Также Украина получит новые крылатые ракеты в рамках проекта ERAM, который предусматривает создание доступных по стоимости авиационных боеприпасов с дальностью более 400 километров. Планируется выпуск не менее тысячи таких снарядов ежегодно.
Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
