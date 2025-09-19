Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

Альтернативный вариант включает "плюсы" как и для Украины, так и для ее партнеров.

Что могут предложить Украине вместо вступления в НАТО

Основное:

Союзники могут предложить Украине альтернативу НАТО

Украинское оружие может появиться в армии европейских стран

Украина может стать более независимой в оборонном вопросе

Западные союзники считают маловероятным вступление Украины в НАТО, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Об этом пишет издание The Washington Post.

Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее отвечать на агрессию со стороны России.

Украина может обеспечивать оружием армии США и Европы

Если предложенная союзниками стратегия сработает, то украинская промышленность в сфере обороны сможет помочь обеспечить передовыми беспилотниками и другими военными технологиями армии европейских государств и США.

Особенно важно это будет для европейцев, ведь они стали серьезнее воспринимать угрозу со стороны страны-агрессора России после сигналов из США о том, что члены НАТО не должны чрезмерно полагаться на Штаты в своей защите, и нарушения беспилотников РФ воздушного пространства Польши.

Зависимость от западных партнеров Украины может снизиться

После реализации замысла союзников, Украина может утроить производство оружия и стать менее зависимой от европейских государств и США в борьбе против России. Вероятно, с увеличением производства Украина сможет и самостоятельно сдерживать агрессию РФ в будущем.

Что нужно Украине для вступления в НАТО - мнение эксперта

Главред писал, что руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Украине надо дождаться смены власти в США, смены власти в Венгрии и таким образом выйти на тот уровень взаимодействия, который позволит нам ставить вопрос вступления в НАТО уже в практической плоскости.

Вступление в НАТО

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным президента Владимира Зеленского, Украина получит пакеты военной помощи от США, в которые будут включены важные ракеты.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.

Также Украина получит новые крылатые ракеты в рамках проекта ERAM, который предусматривает создание доступных по стоимости авиационных боеприпасов с дальностью более 400 километров. Планируется выпуск не менее тысячи таких снарядов ежегодно.

