"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 23:56
511
Новые боеприпасы обеспечат тысячи единиц ежегодно и повысят точность поражения целей на большой дальности.
"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам
Боевая часть ракеты составляет лишь треть от общего веса снаряда/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вкратце:

  • Украина получит крылатые ракеты ERAM с дальностью более 400 км
  • Планируется выпуск не менее 1000 боеприпасов в год

Украина получит новые крылатые ракеты в рамках проекта ERAM, который предусматривает создание доступных по стоимости авиационных боеприпасов с дальностью более 400 километров. Планируется выпуск не менее тысячи таких снарядов ежегодно.

Проект ERAM и технические характеристики

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, проект ERAM стартовал в июле 2024 года. Речь идет об авиабомбе весом 227 килограммов.

"Дальность полета такой крылатой ракеты должна составлять более 400 километров. В то же время боевая часть не равна всей массе в 227 килограммов, ведь значительный вес занимают двигатель, топливо, системы управления и другие компоненты", - отметил Катков.

Он добавил, что обычно в крылатых ракетах боевая часть составляет примерно треть от взлетной массы. В случае с этим боеприпасом это около 70 килограммов.

Конкурс и производители

"Конкурс ERAM выиграли две компании - Zone 5 Technologies и CoAspire. Они разработали в соответствии с заданными тактико-техническими требованиями разные боеприпасы: Rusty Dagger у Zone 5 Technologies и RAACM у CoAspire. Имеют одинаковые характеристики, поскольку создавались под одно и то же тактико-техническое задание: общий вес - 500 фунтов, дальность - более 400 километров, способность работать без GPS в условиях РЭБ", - сообщил главред Defense Express.

Сроки производства и передача первых образцов

Катков напомнил, что США уже разрешили продажу ракет Украине. Закупку будут осуществлять европейские страны, однако соглашение еще не обнародовали.

"Поскольку победили две компании, остается открытым вопрос: они вместе будут производить тысячу единиц в год, или по 500 каждая? Есть информация, что первые изделия появятся уже в октябре, но массовое производство стартует только в 2026 году. В октябре будет передано лишь незначительное количество, сейчас идет мелкосерийное производство", - констатировал Олег Катков.

RIM-174 SM-6 ERAM
ERAM / Инфографика: Главред


Военная помощь - новости по теме

Как сообщал Главред, Государственный департамент США одобрил контрактнуюпоставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели.

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

О персоне: Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

