'Он должен понять': в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

О чем сказал Сикорский:
- Путин насмехается над Трампом
- Кремль не хочет завершать войну против Украины
- Путин отреагирует только на силу
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять тщетность попыток договориться "по-хорошему" с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь Кремль не планирует завершать войну против Украины. Такое мнение он высказал в интервью PBS News Hour Он подчеркнул, что сначала Россия наращивала атаки беспилотниками на Украину, а теперь удары дошли и до страны-члена НАТО.
"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул министр.видео дня
Сикорский выразил надежду на серьезные и согласованные действия, которые заставили бы Путина осознать бесперспективность его планов восстановления Российской империи.
В то же время он подчеркнул, что Польша с уважением относится к попыткам остановить войну дипломатией и так же стремится к скорейшему миру для Украины.
"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - подчеркнул польский министр.
Какова цель удара по Польше - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия атакой дронов по Польше стремится оценить реакцию Запада. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
Он отметил, что событие может вызвать напряжение внутри польской власти, где уже существуют конфликты между президентом, его политическими силами и премьер-министром.
"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - сказал Мельник в интервью Главреду.
Второе измерение - это уровень НАТО, где также ожидаются острые дискуссии. По словам Мельника, Кремль будет внимательно наблюдать прежде всего за позицией Вашингтона. Самый большой вызов, подчеркнул эксперт, заключается в том, хватит ли Западу политической решимости, ведь сейчас союзники проходят серьезный тест на единство.
Удар российскими дронами по Польше - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали территорию Польши. Как выяснилось, их целью был главный логистический центр западных поставок вооружения для Украины на базе НАТО в Жешуве, сообщает Der Spiegel.
Из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов Польша стягивает около 40 тысяч военных к границам с Беларусью и Россией, отметил заместитель министра обороны Чезар Томчик.
Президент Владимир Зеленский отметил, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши не был случайным. По его словам, страна-агрессор Россия стремилась проверить готовность партнеров Украины к решительным действиям.
О персоне: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
