'Он должен понять': в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

Сикорский заявил, что после атак российских дронов на Польшу президенту США Дональду Трампу стоит осознать, что Путин насмехается над ним.

В Польше жестко обратились к Трампу и вспомнили Путина / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Сикорский:

Путин насмехается над Трампом

Кремль не хочет завершать войну против Украины

Путин отреагирует только на силу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять тщетность попыток договориться "по-хорошему" с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь Кремль не планирует завершать войну против Украины. Такое мнение он высказал в интервью PBS News Hour Он подчеркнул, что сначала Россия наращивала атаки беспилотниками на Украину, а теперь удары дошли и до страны-члена НАТО.

"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул министр.

Сикорский выразил надежду на серьезные и согласованные действия, которые заставили бы Путина осознать бесперспективность его планов восстановления Российской империи.

В то же время он подчеркнул, что Польша с уважением относится к попыткам остановить войну дипломатией и так же стремится к скорейшему миру для Украины.

"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - подчеркнул польский министр.

Какова цель удара по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия атакой дронов по Польше стремится оценить реакцию Запада. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он отметил, что событие может вызвать напряжение внутри польской власти, где уже существуют конфликты между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - сказал Мельник в интервью Главреду.

Второе измерение - это уровень НАТО, где также ожидаются острые дискуссии. По словам Мельника, Кремль будет внимательно наблюдать прежде всего за позицией Вашингтона. Самый большой вызов, подчеркнул эксперт, заключается в том, хватит ли Западу политической решимости, ведь сейчас союзники проходят серьезный тест на единство.

Удар российскими дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали территорию Польши. Как выяснилось, их целью был главный логистический центр западных поставок вооружения для Украины на базе НАТО в Жешуве, сообщает Der Spiegel.

Из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов Польша стягивает около 40 тысяч военных к границам с Беларусью и Россией, отметил заместитель министра обороны Чезар Томчик.

Президент Владимир Зеленский отметил, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши не был случайным. По его словам, страна-агрессор Россия стремилась проверить готовность партнеров Украины к решительным действиям.

Другие новости:

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

