Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

РФ атаковала Польшу "Шахедами"

Целью оккупантов была военная база НАТО в Жешуве

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Польшу в ночь на 10 сентября. Оказалось, целью врага был главный хаб для западных поставок военного вооружения для Украины на базе НАТО в Жешуве. об этом сообщает Der Spiegel.

Уже точно подтверждено, что российские беспилотники, которые залетели в Польшу из Беларуси, были оснащены взрывчаткой. На логистический узел были нацелены по меньшей мере пять беспилотников. Над уничтожением дронов работали истребители НАТО - F-35 ВВС Нидерландов.

Такой атакой Путин проверяет обороноспособность стран Запада и наблюдает за тем, насколько далеко ему позволят зайти партнеры Украины.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

