Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

Россияне показали, что готовы расширять гибридную войну.

Россия не спроста атаковала дронами Польшу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщили аналитики:

Россия не случайно нарушила воздушное пространство Польши

Кремль расширяет гидридную войну против западных стран

РФ хочет ослабить поддержку партнеров Украины

10 сентября страна-агрессор Россия атаковала дронами Украину. Во время обстрела воздушное пространство соседней Польши неоднократно нарушали вражеские беспилотники. И это не случайно.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны, эта атака на Польшу стала частью широкой компании РФ против стран Европы. в ISW предполагают, что дроны залетели в Польшу, чтобы оценить реакцию НАТО и использовать такой опыт в будущем.

Гибридная война России расширяется

Как известно, для налета на Польшу Россия использовала около 20 дронов, что свидетельствует о том, что нарушение воздушного пространства было преднамеренным и стало частью плана по расширению гибридной войны против Европы.

Это указывает на то, что Кремль становится более смелым в плане уровня эскалации, который он готов испытывать.

Россия преследовала не одну цель во время атаки на Польшу

Еще одной целью атаки РФ стала попытка ограничить и задержать западную помощь, которая поступает Украине. Об этом свидетельствует то, что некоторые дроны двигались в направлении аэропорта, который является главным центром поставки вооружения для украинской армии.

Аналитики не исключают того, что Россия хотела ударить дронами именно по этой локации, чтобы польская поддержка Украины была подорвана, а поставки остановились.

Кремль хочет делать вид, что уже воюет с НАТО

Главред писал, что по мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, главной целью атаки России на Польшу 10 сентября была демонстрация фактической войны с НАТО, в которой стратегической задачей Кремля является разрушение Альянса.

Налет дронов на Польшу - последние новости

Напомним, украинский эксперт в области систем связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что удар российских БпЛА по территории Польши может иметь не военные, а политические последствия для Украины и всей Европы.

Ранее, как писал Главред, в США заявили, что Конгресс готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

Накануне также канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал российскую атаку и заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

