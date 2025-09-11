Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

Что сообщили аналитики:
- Россия не случайно нарушила воздушное пространство Польши
- Кремль расширяет гидридную войну против западных стран
- РФ хочет ослабить поддержку партнеров Украины
10 сентября страна-агрессор Россия атаковала дронами Украину. Во время обстрела воздушное пространство соседней Польши неоднократно нарушали вражеские беспилотники. И это не случайно.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны, эта атака на Польшу стала частью широкой компании РФ против стран Европы. в ISW предполагают, что дроны залетели в Польшу, чтобы оценить реакцию НАТО и использовать такой опыт в будущем.
Гибридная война России расширяется
Как известно, для налета на Польшу Россия использовала около 20 дронов, что свидетельствует о том, что нарушение воздушного пространства было преднамеренным и стало частью плана по расширению гибридной войны против Европы.
Это указывает на то, что Кремль становится более смелым в плане уровня эскалации, который он готов испытывать.
Россия преследовала не одну цель во время атаки на Польшу
Еще одной целью атаки РФ стала попытка ограничить и задержать западную помощь, которая поступает Украине. Об этом свидетельствует то, что некоторые дроны двигались в направлении аэропорта, который является главным центром поставки вооружения для украинской армии.
Аналитики не исключают того, что Россия хотела ударить дронами именно по этой локации, чтобы польская поддержка Украины была подорвана, а поставки остановились.
Кремль хочет делать вид, что уже воюет с НАТО
Главред писал, что по мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, главной целью атаки России на Польшу 10 сентября была демонстрация фактической войны с НАТО, в которой стратегической задачей Кремля является разрушение Альянса.
Налет дронов на Польшу - последние новости
Напомним, украинский эксперт в области систем связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что удар российских БпЛА по территории Польши может иметь не военные, а политические последствия для Украины и всей Европы.
Ранее, как писал Главред, в США заявили, что Конгресс готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.
Накануне также канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал российскую атаку и заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.
Другие новости:
- Диверсия в Туле: горит башня связи возле важного для оборонки РФ завода
- Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News
- "Времени мало": "Мадьяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред