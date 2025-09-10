Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

Юрий Берендий
10 сентября 2025, 18:23
108
Президент США неоднозначно отреагировал на российский дроновой удар по территории Польши.
'Началось!': Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше
Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу российского удара по Польше / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Трамп сделал заявление после российской атаки на Польшу
  • Президент США написал: "Началось!"

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши, которая произошла в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

"Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!", - написал Трамп.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Какой могла бы быть реакция Трампа на удары РФ по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что худшим сценарием реакции Дональда Трампа может стать привычный твит или сообщение в соцсетях с громкими угрозами, которые так и останутся словами без реальных действий.

В то же время эксперт подчеркнул, что в критической ситуации вполне приемлема определенная пауза со стороны главы государства, ведь Трамп обычно не молчит.

По его словам, проблема современной политики заключается в постоянном информационном напряжении, которое заставляет политиков принимать решения в спешке, без надлежащей подготовки или полной картины событий.

"Если бы Трамп быстро дал ответ, это был бы признак классической реакции в условиях информационного давления. Но то, что он не ответил, можно трактовать по-разному: либо же это его застало врасплох, либо же он и его команда осознали серьезность ситуации и решили взять паузу, чтобы обдумать дальнейшие действия", - резюмировал он.

Удары российскими дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который осудил атаку российских дронов на Польшу, назвав ее неприемлемой.

Эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что удары российских БпЛА по территории Польши могут иметь не столько военные, сколько политические последствия для Украины и всей Европы. По его мнению, такие действия агрессора способны сместить акценты - на первый план может выйти защита собственной безопасности, а не поддержка Украины.

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружили обломки ракеты. По информации Sky News, это первый случай, когда ракета залетела в воздушное пространство Польши.

Другие новости:

О персоне: Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши Дональд Трамп Трамп новости Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

18:23Мир
"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:30Мир
НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

17:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

Реклама
17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

16:03

Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

Реклама
15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

Реклама
12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять