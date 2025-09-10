'Началось!': Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

Президент США неоднозначно отреагировал на российский дроновой удар по территории Польши.

Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу российского удара по Польше / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Трамп сделал заявление после российской атаки на Польшу

Президент США написал: "Началось!"

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши, которая произошла в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

"Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!", - написал Трамп. видео дня

/ Инфографика: Главред

Какой могла бы быть реакция Трампа на удары РФ по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что худшим сценарием реакции Дональда Трампа может стать привычный твит или сообщение в соцсетях с громкими угрозами, которые так и останутся словами без реальных действий.

В то же время эксперт подчеркнул, что в критической ситуации вполне приемлема определенная пауза со стороны главы государства, ведь Трамп обычно не молчит.

По его словам, проблема современной политики заключается в постоянном информационном напряжении, которое заставляет политиков принимать решения в спешке, без надлежащей подготовки или полной картины событий.

"Если бы Трамп быстро дал ответ, это был бы признак классической реакции в условиях информационного давления. Но то, что он не ответил, можно трактовать по-разному: либо же это его застало врасплох, либо же он и его команда осознали серьезность ситуации и решили взять паузу, чтобы обдумать дальнейшие действия", - резюмировал он.

Удары российскими дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который осудил атаку российских дронов на Польшу, назвав ее неприемлемой.

Эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что удары российских БпЛА по территории Польши могут иметь не столько военные, сколько политические последствия для Украины и всей Европы. По его мнению, такие действия агрессора способны сместить акценты - на первый план может выйти защита собственной безопасности, а не поддержка Украины.

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружили обломки ракеты. По информации Sky News, это первый случай, когда ракета залетела в воздушное пространство Польши.

Другие новости:

О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

