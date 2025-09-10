'Не 'Шахеды': раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

О чем говорится в материале:
- Россия не атаковала Польшу "Шахедами", речь идет о БпЛА приманки для ПВО "Гербера"
- Возможная цель атаки - изменение приоритетов в вопросе безопасности Европы и помощи Украине
Удар российских БпЛА по территории Польши может иметь не военные, а политические последствия для Украины и всей Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский эксперт в области систем связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.
По его словам, такие действия страны-агрессора России могут заставить поставить первым приоритетом собственную оборону, а не поддержку Украины.
"Никогда не знаешь, какой план был у России. Запустили "пенопластовые" самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда. Возможно, в этом и был план", - указывает он.
Эксперт отметил, что среди обнаруженных в Польше беспилотников был аппарат типа "Гербера", который не предназначен для разведки и не оснащен камерами. Пока нет подтверждения, запускала ли Россия вообще по территории Польши ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".
Что означает удар РФ дронами по Польше - мнение эксперта
Как писал Главред, в ночь на 10 сентября российская армия осуществила массированную атаку на Украину дронами и ракетами, часть которых нарушила воздушное пространство Польши. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что залет дронов в Польшу - это не провокация, а унижение.
"Показательное, дерзкое, безнаказанное. Смешные заявления в ответ вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса "провокаций"", - предостерегает Жорин в заметке в своем Telegram.
Вторжение российских дронов в Польшу - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент "абсолютно безрассудным" и отметил, что оценка атаки продолжается.
Во время ночной атаки польская авиация была поднята в небо, а уже утром премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и сделал ряд заявлений.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия намеренно атаковала Польшу, реализуя четкий план. По его словам, целью агрессора было протестировать реакцию Запада и показать, что она отсутствует.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
