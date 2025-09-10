'Не 'Шахеды': раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

Атака российских дронов на Польшу может заставить Европу сосредоточиться на собственной обороне вместо помощи Украине, указывает эксперт Бескрестнов.

https://glavred.info/world/ne-shahedy-raskryto-kakimi-dronami-rossiya-atakovala-polshu-i-v-chem-opasnost-10696907.html Ссылка скопирована

Какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, pixabay

О чем говорится в материале:

Россия не атаковала Польшу "Шахедами", речь идет о БпЛА приманки для ПВО "Гербера"

Возможная цель атаки - изменение приоритетов в вопросе безопасности Европы и помощи Украине

Удар российских БпЛА по территории Польши может иметь не военные, а политические последствия для Украины и всей Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский эксперт в области систем связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, такие действия страны-агрессора России могут заставить поставить первым приоритетом собственную оборону, а не поддержку Украины.

видео дня

"Никогда не знаешь, какой план был у России. Запустили "пенопластовые" самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда. Возможно, в этом и был план", - указывает он.

Эксперт отметил, что среди обнаруженных в Польше беспилотников был аппарат типа "Гербера", который не предназначен для разведки и не оснащен камерами. Пока нет подтверждения, запускала ли Россия вообще по территории Польши ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".

/ Инфографика: Главред

Что означает удар РФ дронами по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября российская армия осуществила массированную атаку на Украину дронами и ракетами, часть которых нарушила воздушное пространство Польши. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что залет дронов в Польшу - это не провокация, а унижение.

"Показательное, дерзкое, безнаказанное. Смешные заявления в ответ вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса "провокаций"", - предостерегает Жорин в заметке в своем Telegram.

Вторжение российских дронов в Польшу - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент "абсолютно безрассудным" и отметил, что оценка атаки продолжается.

Во время ночной атаки польская авиация была поднята в небо, а уже утром премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и сделал ряд заявлений.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия намеренно атаковала Польшу, реализуя четкий план. По его словам, целью агрессора было протестировать реакцию Запада и показать, что она отсутствует.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред