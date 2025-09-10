"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

Что сообщил Подоляк:
- Россия спланировала атаку на Польшу
- РФ надеется, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину
- Попытки умиротворить Россию могут закончиться трагедией
Страна-агрессор Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала Польшу дронами. Об этом в Telegram написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Россия разработала вполне сознательную стратегию, чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет.
РФ имела цель напугать партнеров Украины
Подоляк утверждает, что целью атаки на Польшу был шок европейских партнеров Украины. Россия хочет напугать их и вывести из алгоритмов поддержки и расширить и масштабировать войну на территории Европы.
Европейцы близки к трагедии
Представитель ОП предупредил, что Россия никогда добровольно не выйдет из войны, поэтому жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора, может быть опасной.
"Пойдя на компромиссы в его (агрессора РФ - Главред) пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро", - подчеркнул Подоляк.
Атака российских дронов на Польшу - последние новости
Напомним, Главред писал, что во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.
Впоследствии стало известно, что польская авиация отражала нападение российских дронов типа "Шахед" вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.
В польских СМИ написали, что российский беспилотник нанес удар по жилому дому в городе Вырики Володовского уезда Люблинского воеводства. Повреждена крыша здания и припаркованный на участке автомобиль.
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
