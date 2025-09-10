"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

Умиротворение России может плохо закончиться для европейских стран.

Подоляк прокомментировал возможные последствия атаки дронов на Польшу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщил Подоляк:

Россия спланировала атаку на Польшу

РФ надеется, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину

Попытки умиротворить Россию могут закончиться трагедией

Страна-агрессор Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала Польшу дронами. Об этом в Telegram написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия разработала вполне сознательную стратегию, чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет.

РФ имела цель напугать партнеров Украины

Подоляк утверждает, что целью атаки на Польшу был шок европейских партнеров Украины. Россия хочет напугать их и вывести из алгоритмов поддержки и расширить и масштабировать войну на территории Европы.

Европейцы близки к трагедии

Представитель ОП предупредил, что Россия никогда добровольно не выйдет из войны, поэтому жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора, может быть опасной.

"Пойдя на компромиссы в его (агрессора РФ - Главред) пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро", - подчеркнул Подоляк.

Атака российских дронов на Польшу - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Впоследствии стало известно, что польская авиация отражала нападение российских дронов типа "Шахед" вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.

В польских СМИ написали, что российский беспилотник нанес удар по жилому дому в городе Вырики Володовского уезда Люблинского воеводства. Повреждена крыша здания и припаркованный на участке автомобиль.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

