После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

Что сообщил Зеленский:
- Есть все больше информации о том, что атака на Польшу была не случайна
- Украина может помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты
- Украина предлагает партнерам создать общую систему воздушной защиты
После ночной атаки 10 сентября, в результате которой Шахеды страны-агрессорки России пересекли воздушное пространство Польши, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление.
В Telegram он написал, что поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. Их было не менее 8.
Атака России на Польшу была не случайна
Зеленский подчеркнул, что ранее также были инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу Польши, но сейчас атака была более масштабной и целенаправленной.
Именно поэтому Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару, а также помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.
"Очевидно, что российская агрессия является угрозой каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", - подчеркнул президент.
Украина предлагает создать общую с партнерами систему защиты
Президент отметил, что важным прецидентом этой ночью стало применение боевой авиации в воздушном пространстве Польши сразу в нескольких странах Европы. Поэтому Украина по-прежнему предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "Шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО.
"Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответ на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - добавил он.
Атака на Польшу 10 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники "Шахед" нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны, из-за чего польская авиация была поднята на перехват.
Воздушная операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши закончилась. Выяснилось, что в ней участвовала авиация Польши, Нидерландов и НАТО.
Владимир Зеленский быстро отреагировал на воздушное нападение на Польшу и заявил, что Россия сделала еще один эскалационный шаг против страны, являющейся членом НАТО.
