После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

Анна Косик
10 сентября 2025, 10:35обновлено 10 сентября, 11:08
Страны могут обеспечивать гарантированное сбивание Шахедов, других дронов и ракет.
Зеленский, истребители
Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару / Колаж: Главред, фото: US Air Force, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

  • Есть все больше информации о том, что атака на Польшу была не случайна
  • Украина может помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты
  • Украина предлагает партнерам создать общую систему воздушной защиты

После ночной атаки 10 сентября, в результате которой Шахеды страны-агрессорки России пересекли воздушное пространство Польши, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление.

В Telegram он написал, что поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. Их было не менее 8.

Атака России на Польшу была не случайна

Зеленский подчеркнул, что ранее также были инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу Польши, но сейчас атака была более масштабной и целенаправленной.

Именно поэтому Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару, а также помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

"Очевидно, что российская агрессия является угрозой каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", - подчеркнул президент.

Украина предлагает создать общую с партнерами систему защиты

Президент отметил, что важным прецидентом этой ночью стало применение боевой авиации в воздушном пространстве Польши сразу в нескольких странах Европы. Поэтому Украина по-прежнему предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "Шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответ на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - добавил он.

Атака на Польшу 10 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники "Шахед" нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны, из-за чего польская авиация была поднята на перехват.

Воздушная операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши закончилась. Выяснилось, что в ней участвовала авиация Польши, Нидерландов и НАТО.

Владимир Зеленский быстро отреагировал на воздушное нападение на Польшу и заявил, что Россия сделала еще один эскалационный шаг против страны, являющейся членом НАТО.

