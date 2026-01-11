Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

Европейский клуб пересматривает стратегию на трансферном рынке и обращает внимание на новые варианты.

https://glavred.info/sport/klyuchevoy-igrok-dinamo-popal-v-fokus-top-kluba-evropy-sostoitsya-li-perehod-10731428.html Ссылка скопирована

Шапаренко оказался в поле зрения Жироны / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

Кратко:

Лидер Динамо оказался среди вариантов для усиления

Клуб Ла Лиги активно пересматривает трансферные планы

Интерес к украинскому полузащитнику сохраняется

Николай Шапаренко, который уже длительное время является ключевым игроком киевского "Динамо", может в ближайшее время сменить клуб. Украинский полузащитник попал в сферу интересов испанской Ла Лиги.

В Каталонии внимательно присматриваются к украинцу

Как сообщает Cadena Ser, каталонская "Жирона" активно работает над усилением состава и ищет варианты для укрепления центральной линии поля. Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста сборной Украины.

видео дня

Альтернативы после сложных переговоров

Ранее "Жирона" рассматривала возможность подписания Марка Бернала из "Барселоны" и Стефана Байчетича из "Ливерпуля", однако в руководстве пришли к выводу, что реализовать эти трансферы будет слишком сложно. Поэтому каталонцы переключили внимание на альтернативные кандидатуры, среди которых оказался и Шапаренко.

В случае перехода украинец может присоединиться к знакомому для себя коллективу легионеров — Владиславу Ванату, Виктору Цыганкову и Владиславу Крапивцову.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Сам футболист не спешит ставить точку

В то же время журналист Игорь Цыганик недавно сообщил, что Шапаренко определился со своим будущим в "Динамо". По его словам, футболист планирует продлить контракт, поскольку хочет, чтобы "бело-синие" смогли заработать на его возможном трансфере.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТА" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

Кроме того, президент румынского клуба Университета Крайова 1948 Адриан Митителу прокомментировал ситуацию с бывшим игроком своего клуба Владиславом Бленуце, который сейчас выступает за Динамо Киев.

Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред