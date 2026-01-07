"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

Кратко:
- Усик может вернуть титул WBO
- Украинец претендует на титул абсолютного чемпиона в третий раз
- Возможный бой в США за историческое звание
По словам чемпиона мира, в настоящее время ведутся переговоры о возможном чемпионском бою с американцем Деонтеем Уайлдером.
Менее чем через год после последнего триумфа Александра Усика в мире супертяжелого веса, его директор Сергей Лапин взбудоражил фанатов интригующими комментариями.
Он не только подтвердил возможность возвращения титула WBO, но и намекнул на новый, чрезвычайно амбициозный сценарий для украинского боксера.
"В боксе все возможно, – отметил Лапин в комментарии для World Boxing News. – Особенно сейчас, когда спорт активно развивается и делается все, чтобы сделать его больше, ярче и привлекательнее".
Он добавил, что могут появиться и другие интересные варианты боев. По словам Лапина, в США еще никогда не проводили поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Планы Усика на будущее
К слову, ранее украинский боксер Александр Усик рассказал, что планирует провести еще несколько поединков перед завершением карьеры. По словам чемпиона мира, в настоящее время ведутся переговоры о возможном чемпионском бое с американцем Деонтеем Уайлдером.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
