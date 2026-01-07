Укр
"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

Руслан Иваненко
7 января 2026, 19:55
Александр Усик готовится к бою, который может сделать его абсолютным чемпионом в третий раз
Рассматриваются различные варианты боев для Усика

  • Усик может вернуть титул WBO
  • Украинец претендует на титул абсолютного чемпиона в третий раз
  • Возможный бой в США за историческое звание

По словам чемпиона мира, в настоящее время ведутся переговоры о возможном чемпионском бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Менее чем через год после последнего триумфа Александра Усика в мире супертяжелого веса, его директор Сергей Лапин взбудоражил фанатов интригующими комментариями.

Он не только подтвердил возможность возвращения титула WBO, но и намекнул на новый, чрезвычайно амбициозный сценарий для украинского боксера.

"В боксе все возможно, – отметил Лапин в комментарии для World Boxing News. – Особенно сейчас, когда спорт активно развивается и делается все, чтобы сделать его больше, ярче и привлекательнее".

Он добавил, что могут появиться и другие интересные варианты боев. По словам Лапина, в США еще никогда не проводили поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Планы Усика на будущее

К слову, ранее украинский боксер Александр Усик рассказал, что планирует провести еще несколько поединков перед завершением карьеры. По словам чемпиона мира, в настоящее время ведутся переговоры о возможном чемпионском бое с американцем Деонтеем Уайлдером.

Как ранее сообщал Главред, новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи.

Кроме того, следующий бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика состоится летом 2026 года. Он сообщил об этом во время саммита World Sports Summit в Дубае, пишет "Чемпион".

Напомним, что вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТА" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

