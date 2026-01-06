Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

Руслан Иваненко
6 января 2026, 18:15
192
Столичный клуб планирует интенсивную зимнюю подготовку с выездом в Турцию и серией контрольных поединков.
Динамо
"Бело-синие" определили первых соперников на заграничных сборах / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Кратко:

  • "Динамо" начнет подготовку к сезону 12 января в Киеве
  • 15 января команда отправится на тренировочные сборы в Турцию
  • Соперники на сборах - "Зимбру" и "Корона"

Футболисты киевского "Динамо" 12 января соберутся в столице Украины для прохождения планового медицинского осмотра. После этого команда еще в течение двух дней будет работать в Киеве, а уже 15 января отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Как сообщает телеграмм-канал "Динамовец", пока известны два соперника "бело-синих" в контрольных матчах на зарубежном этапе подготовки. Ими станут молдавский "Зимбру" и польская "Корона".

видео дня

Новый тренер и стратегия команды

Подготовку ко второй части сезона команда будет проводить под руководством Игоря Костюка, который в ноябре возглавил "Динамо", сменив на посту главного тренера Александра Шовковского.

После 16 сыгранных туров чемпионата Украины киевляне имеют в своем активе 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров первенства сейчас составляет девять пунктов.

Планы раскрыты: стало известно, с кем 'Динамо' проведет первые зимние спарринги
"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

Как изменится клуб весной - мнение эксперта

Как писал Главред, после назначения Игоря Костюка на должность главного тренера киевского "Динамо" клуб ожидают заметные изменения, прежде всего в кадровой политике и подходе к формированию состава. Об этом рассказал журналист Владимир Зверов, оценивая первые шаги нового наставника.

По словам эксперта, Костюк ориентируется на системную перестройку команды с акцентом на омоложение. В центре этой модели - воспитанники клубной академии, которые уже имеют опыт выступлений на взрослом уровне и могут стать основой коллектива в ближайшей перспективе.

Отдельно Зверов обращает внимание на матч против "Ноа" в заключительном туре Лиги конференций. По его мнению, именно тот состав был максимально приближенным к игровой модели, которую тренерский штаб планирует использовать в весенней части сезона.

Таким образом, "Динамо" может войти во вторую половину чемпионата с обновленным лицом, сделав ставку на молодых, но уже адаптированных к высокому уровню футболистов.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

Кроме того, новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, сделавший себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи.

Напомним, что Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:09Мир
Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:44Энергетика
"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Последние новости

19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

19:10

Почему Китай заинтересован в расколе Европымнение

19:09

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:03

В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

18:45

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:44

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:42

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

Реклама
18:15

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

18:14

Бюджетные блины за 10 минут: рецепт божественного блюда из трех ингредиентов

18:01

Больной раком 82-летний исполнитель "Copacabana" показал фото с больничной койки

17:50

Самые строгие запреты 7 января: что нельзя делать в этот праздник, приметы

17:48

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

17:47

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

17:21

"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

17:21

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

17:19

Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

Реклама
16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

Реклама
13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять