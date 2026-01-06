Планы раскрыты: стало известно, с кем 'Динамо' проведет первые зимние спарринги

Столичный клуб планирует интенсивную зимнюю подготовку с выездом в Турцию и серией контрольных поединков.

https://glavred.info/sport/plany-raskryty-stalo-izvestno-s-kem-dinamo-provedet-pervye-zimnie-sparringi-10729964.html Ссылка скопирована

"Бело-синие" определили первых соперников на заграничных сборах / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Кратко:

"Динамо" начнет подготовку к сезону 12 января в Киеве

15 января команда отправится на тренировочные сборы в Турцию

Соперники на сборах - "Зимбру" и "Корона"

Футболисты киевского "Динамо" 12 января соберутся в столице Украины для прохождения планового медицинского осмотра. После этого команда еще в течение двух дней будет работать в Киеве, а уже 15 января отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Как сообщает телеграмм-канал "Динамовец", пока известны два соперника "бело-синих" в контрольных матчах на зарубежном этапе подготовки. Ими станут молдавский "Зимбру" и польская "Корона".

видео дня

Новый тренер и стратегия команды

Подготовку ко второй части сезона команда будет проводить под руководством Игоря Костюка, который в ноябре возглавил "Динамо", сменив на посту главного тренера Александра Шовковского.

После 16 сыгранных туров чемпионата Украины киевляне имеют в своем активе 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров первенства сейчас составляет девять пунктов.

"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

Как изменится клуб весной - мнение эксперта

Как писал Главред, после назначения Игоря Костюка на должность главного тренера киевского "Динамо" клуб ожидают заметные изменения, прежде всего в кадровой политике и подходе к формированию состава. Об этом рассказал журналист Владимир Зверов, оценивая первые шаги нового наставника.

По словам эксперта, Костюк ориентируется на системную перестройку команды с акцентом на омоложение. В центре этой модели - воспитанники клубной академии, которые уже имеют опыт выступлений на взрослом уровне и могут стать основой коллектива в ближайшей перспективе.

Отдельно Зверов обращает внимание на матч против "Ноа" в заключительном туре Лиги конференций. По его мнению, именно тот состав был максимально приближенным к игровой модели, которую тренерский штаб планирует использовать в весенней части сезона.

Таким образом, "Динамо" может войти во вторую половину чемпионата с обновленным лицом, сделав ставку на молодых, но уже адаптированных к высокому уровню футболистов.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

Кроме того, новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, сделавший себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи.

Напомним, что Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред