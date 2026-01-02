Укр
Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

Руслан Иваненко
2 января 2026, 22:48
660
Бывший тренер "Динамо" рассказал о сложностях прошлого года и новых перспективах.
Шовковский
Шовковский подводил итоги года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Кратко:

  • Александр Шовковский подвел итоги 2025 года
  • Бывший тренер "Динамо" назвал год одним из самых сложных в жизни
  • Выразил благодарность за поддержку семье, друзьям и украинским военным

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился итогами 2025 года на своей странице в Facebook. Наставник назвал прошедший год одним из самых сложных в своей жизни, однако отметил, что попрощался с ним с благодарностью за полученный опыт.

"Прошедший год принес множество приятных мгновений, опыта и знаний. В то же время 2025-й дал мне прекрасную награду - увидеть моменты, которые нужно усовершенствовать и доработать. Любые события, происходящие в жизни человека, - это в первую очередь часть пути, и ни в коем случае не его окончание. Это я уже проходил как игрок. Теперь придется пройти и в новой роли. Я благодарен своей семье, которая всегда была рядом со мной и только они одни знают все, что происходило со мной и у меня внутри", - написал Шовковский.

видео дня

Экс-тренер "бело-синих" отдельно поблагодарил свою жену, друзей и украинских военных, отметив, что поддержка близких всегда помогала ему преодолевать трудности. По его словам, уроки и знания, полученные в 2025 году, он обязательно использует в новом 2026-м году.

Шовковский подчеркнул, что любые испытания в жизни - это не конец пути, а лишь этап развития, и убежден, что накопленный опыт поможет ему реализовывать новые цели в профессиональной деятельности и личной жизни.

Есть ли будущее Шовковского в "Динамо" - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам спортивного журналиста Игоря Цыганика, бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский, который покинул пост из-за неудачных результатов команды, сейчас находится в творческом отпуске. В то же время, по мнению эксперта, Шовковский не собирается покидать клуб и рассчитывает на работу в его структуре.

"Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе. Впрочем, пока непонятно, какую должность он получит в Динамо и чем может быть полезным "бело-синим". Это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства киевлян", - отметил Цыганык.

Эксперт добавляет, что для бывшего тренера важно найти роль, где он сможет применить свой опыт и знания, а клуб получит от него максимальную пользу, сохраняя баланс между амбициями наставника и стратегическими целями команды.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

Кроме того, донецкий "Шахтер" планирует серьезные изменения в составе во время зимнего трансферного окна. Клуб намерен расстаться с рядом футболистов, которые редко выходят на поле и не влияют на результаты команды.

Напомним, что киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Читайте также:

О персоне: Александр Шовковский

Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев).

Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины.

Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет.

В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль".

Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).

Главный тренер "Динамо" Киев (2023-2025)... wikipedia

Александр Шовковский новости спорта
