С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

С днем рождения, кум / depositphotos.com/

День рождения крестного – особая дата в календаре, про которую нельзя забыть, ведь зачастую кум еще и близкий друг. Поздравления с днем рождения куму прикольные, короткие своими словами и в стихах поднимут настроение имениннику с самого утра.

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С днем рождения, кум – в прозе и стихах, картинки и открытки

Дорогой наш кум, с днем рождения! Будь всегда здоровым, счастливым, любимым, успешным. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения желаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.

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Кум, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть твой семейный очаг вспыхивает новыми эмоциями, нежными чувствами, заботой, доверием и заправляется бальзамом, под названием "любовь". Желаю тебе здоровья, множество красочных мгновений, большущей прибыли и позитивных ноток на каждый день. Пусть отдых будет всегда приятным и длительным, работа — не в тягость, а встречи — всегда тёплыми и искренними. Поздравляю!

С днем рождения, кум - картинки

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Дорогой мой кум, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать чувствовать себя уверенно в любой ситуации и уметь расправиться с любой проблемой в жизни. Пусть любимая работа приносит достаток и признание, пусть любимые люди всегда тебя понимают и искренне ценят, пусть любимые вещи всегда будут под рукой, пусть любимые увлечения доставляют массу удовольствий.

С днем рождения кум прикольные картинки

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Дорогой наш кум! Как хорошо, что однажды мы с тобой породнились, и вот сейчас поздравляем с днем рождения очень близкого нашей семье человека! Ты самый крутой, весёлый, харизматичный из всех наших друзей, оставайся таким всегда. Дети, твои крестники, обожают тебя и желают ещё больше радости, приколов и приключений. А мы от себя пожелаем успехов и в работе, и в личной жизни. Будь с нами всегда рядом, пусть неудачи обходят тебя стороной. Мы все любим тебя, с днем рождения!

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***

У меня кум бесподобный:

Чуткий, смелый, очень добрый.

Ну а главный комплимент —

Равных ему в мире нет!

С днем рождения поздравляю

И тебе я, кум, желаю

Сил, удачи, настроения

И по жизни лишь везения!

С днем рождения кум картинки прикольные

***

Я тебе желаю, кум,

Жизни, как рахат-лукум,

Сладкой, мягкой и приятной,

И счастливой необъятно.

А еще желаю, кум,

Чтобы не был ты угрюм,

Чтобы жил здоров и весел,

Нос без повода не вешал.

Чтобы в доме был порядок,

А в кармане рос достаток,

Пусть прибавится везенья,

Начиная с дня рожденья!

Картинки с днем рождения кум

***

Дорогой кум, в день рождения

Поздравления принимай,

За здоровье тост поднимем,

Ты бокалы наполняй.

Чтобы крепким был, как дуб,

Как земля богатым,

Чтобы деньги не считал

С зарплаты до зарплаты.

Чтоб в мужских своих руках

Ты держал удачу,

В жизни чтоб тебе везло

И чтоб ты был счастлив.

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***

Поздравляем с днем рожденья кума дорогого!

В целом мире не найдется доброго такого.

И научит, и поддержит, и всегда поможет —

Только кум наш золотой всё на свете может!

И хотим мы пожелать долгих лет счастливых,

И веселья, и забав, и речей красивых,

Чтобы завтра голова вовсе не болела,

Чтоб счастливая звезда над тобой горела!

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