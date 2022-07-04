С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

С днем рождения, кум прикольные поздравления своими словами и в стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.
День рождения крестного – особая дата в календаре, про которую нельзя забыть, ведь зачастую кум еще и близкий друг. Поздравления с днем рождения куму прикольные, короткие своими словами и в стихах поднимут настроение имениннику с самого утра.
Картинки с днем рождения мужчине помогут создать праздничную атмосферу и настроить на торжество.
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С днем рождения, кум – в прозе и стихах, картинки и открытки
Дорогой наш кум, с днем рождения! Будь всегда здоровым, счастливым, любимым, успешным. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения желаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.
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Кум, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть твой семейный очаг вспыхивает новыми эмоциями, нежными чувствами, заботой, доверием и заправляется бальзамом, под названием "любовь". Желаю тебе здоровья, множество красочных мгновений, большущей прибыли и позитивных ноток на каждый день. Пусть отдых будет всегда приятным и длительным, работа — не в тягость, а встречи — всегда тёплыми и искренними. Поздравляю!
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Дорогой мой кум, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать чувствовать себя уверенно в любой ситуации и уметь расправиться с любой проблемой в жизни. Пусть любимая работа приносит достаток и признание, пусть любимые люди всегда тебя понимают и искренне ценят, пусть любимые вещи всегда будут под рукой, пусть любимые увлечения доставляют массу удовольствий.
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Дорогой наш кум! Как хорошо, что однажды мы с тобой породнились, и вот сейчас поздравляем с днем рождения очень близкого нашей семье человека! Ты самый крутой, весёлый, харизматичный из всех наших друзей, оставайся таким всегда. Дети, твои крестники, обожают тебя и желают ещё больше радости, приколов и приключений. А мы от себя пожелаем успехов и в работе, и в личной жизни. Будь с нами всегда рядом, пусть неудачи обходят тебя стороной. Мы все любим тебя, с днем рождения!
***
У меня кум бесподобный:
Чуткий, смелый, очень добрый.
Ну а главный комплимент —
Равных ему в мире нет!
С днем рождения поздравляю
И тебе я, кум, желаю
Сил, удачи, настроения
И по жизни лишь везения!
***
Я тебе желаю, кум,
Жизни, как рахат-лукум,
Сладкой, мягкой и приятной,
И счастливой необъятно.
А еще желаю, кум,
Чтобы не был ты угрюм,
Чтобы жил здоров и весел,
Нос без повода не вешал.
Чтобы в доме был порядок,
А в кармане рос достаток,
Пусть прибавится везенья,
Начиная с дня рожденья!
***
Дорогой кум, в день рождения
Поздравления принимай,
За здоровье тост поднимем,
Ты бокалы наполняй.
Чтобы крепким был, как дуб,
Как земля богатым,
Чтобы деньги не считал
С зарплаты до зарплаты.
Чтоб в мужских своих руках
Ты держал удачу,
В жизни чтоб тебе везло
И чтоб ты был счастлив.
***
Поздравляем с днем рожденья кума дорогого!
В целом мире не найдется доброго такого.
И научит, и поддержит, и всегда поможет —
Только кум наш золотой всё на свете может!
И хотим мы пожелать долгих лет счастливых,
И веселья, и забав, и речей красивых,
Чтобы завтра голова вовсе не болела,
Чтоб счастливая звезда над тобой горела!