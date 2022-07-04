УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

4 июля 2022, 12:18

С днем рождения, кум прикольные поздравления своими словами и в стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.

С днем рождения, кум
С днем рождения, кум / depositphotos.com/

День рождения крестного – особая дата в календаре, про которую нельзя забыть, ведь зачастую кум еще и близкий друг. Поздравления с днем рождения куму прикольные, короткие своими словами и в стихах поднимут настроение имениннику с самого утра.

Картинки с днем рождения мужчине помогут создать праздничную атмосферу и настроить на торжество.

Поздравления с днем рождения папе, мужу, близкому другу и коллеге в картинках и своими словами можно найти тут.

Если кум отмечает юбилей прикольные картинки и открытки можно найти в материале: С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику.

С днем рождения, кум – в прозе и стихах, картинки и открытки

Дорогой наш кум, с днем рождения! Будь всегда здоровым, счастливым, любимым, успешным. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения желаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.

***

Кум, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть твой семейный очаг вспыхивает новыми эмоциями, нежными чувствами, заботой, доверием и заправляется бальзамом, под названием "любовь". Желаю тебе здоровья, множество красочных мгновений, большущей прибыли и позитивных ноток на каждый день. Пусть отдых будет всегда приятным и длительным, работа — не в тягость, а встречи — всегда тёплыми и искренними. Поздравляю!

С днем рождения кум картинки
С днем рождения, кум - картинки

***

Дорогой мой кум, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать чувствовать себя уверенно в любой ситуации и уметь расправиться с любой проблемой в жизни. Пусть любимая работа приносит достаток и признание, пусть любимые люди всегда тебя понимают и искренне ценят, пусть любимые вещи всегда будут под рукой, пусть любимые увлечения доставляют массу удовольствий.

С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум прикольные картинки

***

Дорогой наш кум! Как хорошо, что однажды мы с тобой породнились, и вот сейчас поздравляем с днем рождения очень близкого нашей семье человека! Ты самый крутой, весёлый, харизматичный из всех наших друзей, оставайся таким всегда. Дети, твои крестники, обожают тебя и желают ещё больше радости, приколов и приключений. А мы от себя пожелаем успехов и в работе, и в личной жизни. Будь с нами всегда рядом, пусть неудачи обходят тебя стороной. Мы все любим тебя, с днем рождения!

С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум открытки

***

У меня кум бесподобный:

Чуткий, смелый, очень добрый.

Ну а главный комплимент —

Равных ему в мире нет!

С днем рождения поздравляю

И тебе я, кум, желаю

Сил, удачи, настроения

И по жизни лишь везения!

С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум картинки прикольные

***

Я тебе желаю, кум,

Жизни, как рахат-лукум,

Сладкой, мягкой и приятной,

И счастливой необъятно.

А еще желаю, кум,

Чтобы не был ты угрюм,

Чтобы жил здоров и весел,

Нос без повода не вешал.

Чтобы в доме был порядок,

А в кармане рос достаток,

Пусть прибавится везенья,

Начиная с дня рожденья!

С днем рождения кум картинки
Картинки с днем рождения кум

***

Дорогой кум, в день рождения

Поздравления принимай,

За здоровье тост поднимем,

Ты бокалы наполняй.

Чтобы крепким был, как дуб,

Как земля богатым,

Чтобы деньги не считал

С зарплаты до зарплаты.

Чтоб в мужских своих руках

Ты держал удачу,

В жизни чтоб тебе везло

И чтоб ты был счастлив.

С днем рождения кум картинки
Открытки с днем рождения кум скачать бесплатно

***

Поздравляем с днем рожденья кума дорогого!

В целом мире не найдется доброго такого.

И научит, и поддержит, и всегда поможет —

Только кум наш золотой всё на свете может!

И хотим мы пожелать долгих лет счастливых,

И веселья, и забав, и речей красивых,

Чтобы завтра голова вовсе не болела,

Чтоб счастливая звезда над тобой горела!

С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум картинки прикольные
С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум открытки
С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум прикольные картинки

день рождения поздравления с юбилеем
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:34

Засовывал гвозди в нос и бил себя топором: в Балаклее замом мэра назначили участника талант-шоу

12:18

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

12:14

"Мы снова сделали их красиво": Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка

12:01

Пыталась спасти подругу: жизни двух девочек трагически оборвались на Ровенщине

11:44

Хотел славы и пенсию в 100 тысяч: ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

Реклама
11:27

Не выдержало сердце: вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

11:10

На Запорожье оккупанты поселились в санатории, где каждый день ведут фейковые "бои" против ВСУ

10:54

Рождество Иоанна Предтечи 2022: дата, традиции и запреты праздника, сильная молитва святому

10:44

Весь мир увидит первые победы Украины в августе, наступит переломный момент - БудановВидео

10:33

Армия РФ переключится на Донецкую область после захвата Лисичанска - британская разведкаВидео

10:21

Гороскоп цветовода на июль 2022: когда сеять, пересаживать и обрезать растенияВидео

10:13

"Лучше бы о войне высказался": обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошади

09:59

Имею право на мнение: крымская блогерша-истеричка грубо обратилась к украинцамВидео

09:58

"Он не может одержать полной победы": экс-глава НАТО рассказал о выгоде затяжной войны для ПутинаВидео

09:49

ВСУ изрядно потрепали врага: уничтожили почти полсотни оккупантов и станцию разведкиВидео

09:31

Чехия подстрахует Словакию: Братислава передаст Украине советские истребители МиГ-29Видео

09:08

Мечтал о "русской Одессе" и Черном море: ВСУ ликвидировали оккупанта-фантазераВидео

09:04

Час пробил: кто одержит победу в войне в Украинемнение

09:03

"Осталась с нами": Лорак в нелепом наряде выступила на корпоративе, порадовав россиян своей позицией

08:53

Развал РФ и "депутинизация": глава украинской разведки раскрыл два сценария смены власти в Кремле

Реклама
08:36

Турция задержала судно РФ с краденным украинским зерном: посол рассказал о его дальнейшей судьбеВидео

08:26

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2022: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасностьВидео

08:05

Война в Украине закончится в 2023 году - Буданов

08:01

Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона - The EconomistВидео

07:22

"Горит ярко, с салютом и фейерверками": в тылу врага на Донбассе взорван склад боеприпасов - СМИВидео

07:00

День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

06:46

Путин не доверяет своим генералам: захватом Лисичанска руководили сразу два командира - ISWВидео

06:32

Белгородский "хлопок": кто обстреливает ракетами российский город – две версиимнение

05:20

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

05:10

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

03:45

Доллар по 40 грн: украинцам раскрыли сценарий рекордного падения гривныВидео

03:10

Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

02:33

Невероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона

02:03

Гороскоп Таро на неделю 4-10 июля: Львам – сложный выбор, Весам – удача, Козерогам – важные сныВидео

01:33

РФ превратится в страну-изгоя: эксперт оценил шансы того, что Россию признают спонсором терроризмаВидео

00:51

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

03 июля, воскресенье
23:44

Зеленский поставил на место Шойгу и отреагировал на выход ВСУ из ЛисичанскаВидео

23:31

Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска, есть раненыеВидео

23:02

Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital TowersВидео

22:54

"Стопроцентные санкции": Зеленский потребовал жестко прижать окружение ПутинаВидео

Реклама
22:23

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без бояВидео

21:58

"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из ЛисичанскаВидео

21:40

Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантовВидео

21:24

Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под МелитополемВидео

21:01

Путина ждет "горячий" прием на саммите G20Видео

20:53

У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФВидео

20:33

Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"Видео

20:30

Войска РФ могут захватить всю Луганскую область – ЗеленскийВидео

20:29

Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мостВидео

20:10

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять