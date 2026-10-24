Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Снижения налоговой нагрузки в Украине в ближайшее время ждать не стоит, считает Косянчук.

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Чего ожидать от цен на бензин / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Новые акцизы на топливо вступят в силу с 1 января 2027 года

Косянчук: цена вырастет пропорционально повышению акцизов

Снижения налоговой нагрузки в Украине ожидать не стоит

С 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, которое неизбежно скажется на ценах на АЗС. Налоговое бремя в итоге ляжет на водителей, а рассчитывать на ослабление фискального давления в ближайшее время не приходится. Об этом заявил эксперт топливного рынка, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в интервью Главреду.

Специалист убежден, что никаких исключений из общего правила ценообразования для топливного рынка не будет. Любое новое фискальное решение государства автоматически меняет ценники на заправках.

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"Цена вырастет пропорционально повышению акцизов. Ведь все налоги в конечном итоге оплачивает конечный потребитель. И это касается не только Украины, но и всего мира. Налоги закладываются в конечную стоимость товара, поэтому повышение акцизов неизбежно скажется на ценах на АЗС", - пояснил Косянчук.

Стоит ли ждать снижения налогов на топливо в Украине

Косянчук сравнил украинскую фискальную политику с подходами правительств западных государств. По его мнению, чужой опыт сдерживания цен Украина сейчас повторить не способна.

"Мы видим, что некоторые страны с развитой экономикой могут позволить себе снижать налоговую нагрузку, чтобы сдерживать рост цен на топливо. А в Украине ситуация иная", - отметил эксперт.

Главную причину специалист видит в потребностях государственной казны во время войны. В то же время он обратил внимание и на то, как именно расходуются собранные средства.

"Я, возможно, скажу не очень приятные вещи, но нам нужно наполнять бюджет. И, на мой взгляд, проблема заключается не только в необходимости финансировать оборону и государственные нужды, но и в коррупции и неэффективном использовании бюджетных средств. Нужно выделять деньги на оборону, содержание государственного аппарата, зарплаты чиновникам и другие расходы", - подчеркнул Косянчук.

Прогноз эксперта относительно фискальной политики на ближайшую перспективу неутешителен как для водителей, так и для предпринимателей.

"И всё это финансируется за счёт налогов. Поэтому я не думаю, что в Украине в ближайшее время стоит ожидать снижения налоговой нагрузки. Наоборот, она, скорее всего, будет усиливаться. А основная тяжесть снова ляжет на бизнес, который и так едва выживает, и на конечных потребителей", - подытожил Косянчук.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября крупнейшие сети АЗС в Украине подняли цены на дизельное топливо и автогаз. Оператор Socar поднял цену на премиальный дизель на 1,00 грн/л, и она достигла рекордных 108,90 грн/л. Автогаз в этой сети подорожал сразу на 1,50 грн/л и достиг отметки 54,40 грн/л.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн допускал, что в октябре литр дизеля может подорожать примерно на 3–4 грн. По его словам, операторы сегодня не получают прибыли от продажи дизтоплива. На дизельное топливо приходится фактически половина всех объемов реализации на заправках.

Генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозировал подорожание дизельного топлива в феврале 2027 года. По его оценке, литр дизельного топлива может стоить до 115–120 гривен. В худшем случае цена может достичь 140–145 грн за литр.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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