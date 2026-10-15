Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит топливо в Украине 15 октября

Подорожание заметили владельцы автомобилей на дизельном топливе и автогазе.

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На украинских АЗС выросли цены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине изменились цены на АЗС

Дизельное топливо и автогаз заметно подорожали

15 октября в Украине повысили цены на дизельное топливо и автогаз. В пяти крупнейших сетях АЗС они стоят в среднем на 1 гривну дороже. Об этом, как узнал Главред, свидетельствует информация на сайтах и в приложениях этих сетей.

Бензин А-95 теперь стоит от 88,90 до 94,90 гривен за литр. Бензин А-95 (премиум) продается по цене от 91,90 до 97,90 гривен за литр.

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Заметно изменились цены на дизельное топливо - от 97,90 до 104 гривен за литр. Дизельное топливо (премиум) сегодня продается в пределах 99,90–105 гривен.

Цены на топливо в Украине 15 октября / Инфографика: Главред

Цены на автогаз выросли на трех АЗС: ОККО, Укрнафта и UPG. Теперь он стоит 46,9–49,9 гривен за литр.

Украинским водителям советуют запастись топливом

Главред писал, что, по словам эксперта топливного рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели - для автомобиля, расходующего около 100 литров в месяц, это 50–70 литров.

Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках. Отрасль остается одной из целей обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Цены на АЗС Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что высокая волатильность на рынке топлива сохранится до конца осени, а дизельное топливо будет оставаться значительно более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин.

Ранее сообщалось, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

Накануне стало известно, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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