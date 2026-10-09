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НКРЭКУ изменила правила отключения света за долги с 1 октября

Тарас Сидоржевский
9 октября 2026, 18:05
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Должники с задолженностью до 1664 грн не будут компенсировать операторам работы, а цену обесточивания ограничили суммами от 170 до 1020 грн
Отключение света за долги, электросчетчик
Отключение света за долги, электросчетчик / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Dave Pape, wikimedia.org/Asurnipal

Что изменилось:

  • Долг до 1664 грн не влечет оплаты работ для потребителя
  • Цену работ ограничили суммой от 170 до 1020 грн
  • Об отключении должны предупредить за 10 рабочих дней

С 1 октября в Украине действует новый механизм определения стоимости отключения света за долги и повторного подключения. Бытовые потребители, чья задолженность на момент предупреждения была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, больше не будут возмещать эти расходы операторам, сообщает НКРЭКУ.

Регулятор изменил Правила розничного рынка электрической энергии постановлением от 24 сентября. Большинство положений документа вступили в силу 26 сентября, а новые правила расчета стоимости работ операторы систем распределения применяют с 1 октября.

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Какой долг за свет не влечет за собой оплаты отключения

Сейчас порог составляет 1664 грн. Гарантия действует и тогда, когда оператор уточняет объемы потребленной электроэнергии уже после отключения: если по фактическим показаниям счетчика долг окажется меньше порога, платить потребителю не придется.

В регуляторе отдельно пояснили, кто в таком случае несет расходы.

"В таком случае расходы на отключение и восстановление электроснабжения возлагаются на оператора системы", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Не будут платить за работы и те, кого обесточили с нарушением установленной процедуры. В таком случае потребитель не компенсирует ни отключение, ни последующее восстановление электроснабжения.

Сколько стоит отключение и подключение света

Оператор должен выбрать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ, если это технически возможно и есть доступ к оборудованию. Ориентировочная средняя предельная стоимость одной услуги без НДС составляет 170 грн за дистанционное отключение или подключение, 510 грн - за работы на счетчике или автоматическом выключателе и 1020 грн - на опоре ЛЭП напряжением до 1 кВ, пишет Экономическая правда.

Отключение и подключение на уровне счетчика вместе обойдутся ориентировочно в 1020 грн. Ранее у отдельных операторов такие работы могли стоить около 5000 грн.

Регулятор также запретил навязывать потребителям сопутствующие услуги вроде технической проверки или пломбирования, если они не являются обязательной частью процедуры.

"Оператор системы не может требовать от потребителя отдельно заказывать и оплачивать дополнительные услуги", - подчеркивают в НКРЭКУ.

Перечень услуг и их стоимость операторы обязаны обнародовать на своих официальных сайтах.

Когда должны предупредить об отключении и вернуть свет

Предупреждение о возможном отключении за долг потребитель должен получить не позднее чем за 10 рабочих дней. После работ оператор составляет акт, где указывает дату и время, способ отключения, EIC-код и показания счетчика, если их удалось зафиксировать.

Если потребителя нет на месте, экземпляр акта отправляют ему в течение трех рабочих дней. Восстановить электроснабжение после устранения причин отключения оператор должен в течение трех рабочих дней в городах и пяти - в сельской местности.

Тарифы на свет и отключения - последние новости

Как сообщал Главред, правительство сохранило тариф на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт·ч до 30 апреля 2027 года. Льготная цена 2,64 грн останется для домов с электроотоплением.

Также из-за последствий атак страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру в части регионов 9 октября применяли графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, сообщали в Укрэнерго.

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Об источнике: НКРЭКУ

НКРЭКУ - национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Является независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, пишет Википедия.

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