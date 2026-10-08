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Отключение света 9 октября: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики в пятницу

Инна Ковенько
8 октября 2026, 20:02
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Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и масштаб отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Графики отключения света на 9 октября
Графики отключений электроэнергии на 9 октября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Что известно:

  • В Украине 9 октября введут почасовые отключения света
  • Отключения будут действовать в течение суток
  • Объем ограничений составит от 0,5 до 2 очередей

В Украине 9 октября в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Как сообщают в"Укрэнерго", в течение суток, с 00:00 до 23:59, для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

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Для всех категорий потребителей также введут графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от 0,5 до 2 очередей.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться из-за новых российских обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями своих операторов систем распределения (облэнерго).

"Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – подчеркнули в компании.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация со светом

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электричеством продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, вечером 8 октября в Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Ранее сообщалось, что 8 октября в части регионов Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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