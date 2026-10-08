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Сколько будут платить украинцы за свет зимой: правительство приняло решение

Юрий Берендий
8 октября 2026, 19:03
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Без изменений останется и льготная цена для домов с электроотоплением, а также для жилья без газа или централизованного тепла.
Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона
Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Как сообщили в правительстве:

  • Тариф 4,32 грн за кВт·ч сохранят до 30 апреля 2027 года
  • Льготный тариф 2,64 грн останется для домов с электроотоплением
  • Правительство готовит новую систему адресной поддержки

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27, поэтому счета за свет для украинцев не вырастут. Решение было принято вслед за сохранением льготных цен на газ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в сообщении в Telegram.

По словам Корецкого, решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране. Оно касается, в том числе, домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений.

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"В будущем правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются", - подчеркнул премьер.

Сколько будет стоить свет до конца апреля 2027 года

Детали решения раскрыл первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль. По представлению Минэнерго правительство продлило действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года, что позволяет сохранить нынешние цены для бытовых потребителей. Об этом он сообщил в Telegram.

Украинцы и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу - 4,32 грн за кВт·ч. Кроме того, сохраняется льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч для домов с электроотоплением, а также для домов без газификации или централизованного теплоснабжения.

"Это решение является важной составляющей поддержки населения в период войны", - отметил Шмыгаль.

Придется ли украинцам сидеть без света этой зимой?

Несмотря на сохранение тарифов, главным вопросом для украинцев остаются возможные отключения. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду отметил, что при отсутствии длительных сильных морозов страна переживет зиму довольно спокойно, хотя крупные города могут столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии.

"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы довольно спокойно переживем зиму. Да, в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Харькове возможны отключения электроэнергии, в том числе довольно масштабные. Аварийные отключения возможны и в других регионах. Но никакого апокалипсиса я лично не предвижу", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт не считает базовым сценарий, при котором украинцы неделями будут оставаться без электроэнергии. По его мнению, для большинства регионов реалистичные ограничения не превысят нескольких часов в сутки.

"На большей части территории Украины, я уверен, никаких "недель без света" не будет. Я бы даже сказал, что у большей части Украины нет оснований бояться ограничений продолжительностью более четырех-шести часов в сутки", - пояснил Харченко.

Наиболее сложной, по оценке аналитика, остается ситуация в столице, где после ударов не хватает собственной генерации. Новые защищенные мощности, которые должны появиться к Новому году, покроют в первую очередь потребности критической инфраструктуры.

"Киеву требуется около 1,5 ГВт. Было 1,3 ГВт собственной генерации, которая сейчас не работает. Я думаю, что к Новому году будет около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Но, конечно, этого хватит в первую очередь для питания критической инфраструктуры, а для всего города этой мощности недостаточно", - подытожил эксперт.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы на электроэнергию - последние новости

Главред писал, что в конце апреля Кабмин зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн за кВт·ч до 31 октября 2026 года. Для части потребителей действует еще более выгодная цена: жители Закарпатья с электроотоплением могут платить за свет в три раза меньше по ночному тарифу. Ставка 1,32 грн за кВт·ч действует с 23:00 до 7:00 на первые 2000 кВт·ч.

В то же время энергосистема страны вновь оказалась под ударами РФ. Из-за последствий ракетно-дроновых атак 8 октября в некоторых регионах свет отключали в течение суток. Графики отключений действовали с 00:00 до 23:59.

Эксперты не исключают, что ограничения станут для украинцев привычной частью зимы. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать нормой уже этой зимой. Худшей, по его прогнозу, будет ситуация в Киеве и прифронтовых регионах.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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тарифы на электроэнергию
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