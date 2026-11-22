Осенью не стоит проводить радикальную обрезку: чрезмерное удаление побегов может ослабить растение.

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Как правильно ухаживать за розами / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Как обрезать розы перед зимой

Что поможет розам пережить морозы

Успешное выращивание роз начинается с правильной посадки и грамотного ухода перед наступлением холодов. Одна из распространённых ошибок - слишком маленькая посадочная яма.

Если корни саженца с открытой корневой системой приходится загибать или тесно укладывать, растение хуже приживается и медленнее развивается, пишет Mon jardin & ma maison.

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Для полноценного укоренения яму рекомендуется делать примерно вдвое шире корневой системы, ориентировочно 30–40 см в диаметре. Почву на дне следует разрыхлить, а корни распределить свободно, не допуская их перегибов. При необходимости в грунт можно добавить немного зрелого компоста.

Перед посадкой повреждённые участки корней удаляют, а саму корневую систему увлажняют. На дне ямы формируют небольшой холмик земли, вокруг которого равномерно расправляют корни. После этого саженец засыпают грунтом и поливают.

Как обрезать розы перед зимой

Не менее важную роль играет подготовка кустов к морозам. Осенью не стоит проводить радикальную обрезку: чрезмерное удаление побегов может ослабить растение и повлиять на цветение в следующем сезоне. Основную формирующую процедуру лучше перенести на конец зимы или начало весны.

Перед холодами достаточно убрать сухие, повреждённые и больные ветви, а также немного укоротить слишком длинные побеги, чтобы уменьшить нагрузку от ветра и снега. Для плетистых роз особенно важно сохранить основные ветви, ограничившись санитарной обрезкой, говорится в материале.

Что поможет розам пережить морозы

После осенних работ необходимо уделить внимание защите корневой системы. До промерзания земли кусты желательно хорошо полить, а пространство вокруг основания укрыть мульчей из древесной щепы или сухих листьев.

Остатки обрезанных веток и опавшую листву лучше убрать с участка, чтобы снизить риск распространения заболеваний и вредителей. Такой уход поможет розам благополучно перенести зиму и быстрее восстановиться с приходом весны.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - правильная обрезка:

В видео демонстрируется начальная обрезка молодых яблонь, необходимая для правильного формирования кроны. На практических примерах автор показывает основные приёмы работы с деревьями и объясняет назначение каждого действия. Материал поможет начинающим садоводам разобраться в базовых принципах обрезки и избежать ошибок в дальнейшем уходе за плодовыми деревьями.

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