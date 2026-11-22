Решить проблему можно с помощью неожиданного бытового приспособления - обычного фена.

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Как настроить работу радиаторов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как очистить батарею с помощью фена

Пошаговая уборка радиатора

С наступлением холодов особенно важно подготовить отопительные приборы к интенсивной работе. Однако даже исправные радиаторы не всегда обеспечивают достаточное тепло.

Одной из возможных причин становится скопление пыли внутри конструкции, которое многие годами оставляют без внимания. Об этом пишет The Mirror.

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Во время отопительного сезона тёплые воздушные потоки постоянно перемещают пыль по комнате. Частицы оседают между секциями, за задней стенкой и в труднодоступных углублениях батареи. При нагревании загрязнения могут закрепляться на поверхности, из-за чего обычная уборка становится менее эффективной.

Решить проблему можно с помощью неожиданного бытового приспособления - обычного фена. Поток холодного воздуха помогает выдуть пыль из узких промежутков, куда сложно добраться тряпкой или щёткой. Главное - заранее подготовить пылесос и защитить пол от оседающей грязи.

Как очистить батарею с помощью фена

Для уборки понадобятся:

фен с режимом холодного обдува;

пылесос;

длинная щётка для удаления пыли;

ведро с тёплой водой и небольшим количеством моющего средства;

губка и чистая ткань;

старое полотенце.

Пошаговая уборка радиатора

Подготовьте отопительный прибор.

Перед началом работы полностью выключите отопление и дождитесь остывания радиатора. Протрите наружную поверхность влажной губкой, а пространство под батареей очистите пылесосом.

Удалите основную часть загрязнений.

Постелите под радиатор старое полотенце. С помощью длинной щётки обработайте заднюю стенку, промежутки между секциями и внутренние углубления. Постарайтесь достать пыль из всех доступных участков.

Воспользуйтесь феном.

Включите холодный обдув и направьте поток воздуха внутрь радиатора, уделяя внимание верхним отверстиям и пространству между секциями. Выдуваемая грязь будет оседать на подготовленном полотенце. Рядом можно держать включённый пылесос, чтобы собирать поднимающуюся пыль.

Вымойте наружную поверхность.

Разведите немного средства для мытья посуды в тёплой воде и протрите батарею губкой. Не забудьте очистить стены вокруг неё: на них также могут оставаться пылевые следы.

Завершите уборку.

Удалите остатки влаги сухой тканью и дождитесь полного высыхания радиатора. Только после этого можно снова включать отопление.

Регулярная очистка отопительных приборов помогает поддерживать порядок в доме, уменьшает количество пыли и способствует нормальной циркуляции воздуха вокруг батарей. Проводить такую уборку желательно не только перед началом отопительного сезона, но и периодически в течение зимы.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - утепление перед холодами:

В видео демонстрируется необычный метод повышения теплоизоляции окон перед зимним сезоном. Показан процесс установки пенополистирольных панелей с их последующим укреплением армирующей сеткой и специальным составом. Такая дополнительная защита позволяет сократить утечку тепла через оконные конструкции, уменьшить воздействие холодного воздуха и повысить комфортную температуру в доме в морозную погоду.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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