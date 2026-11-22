О чём вы узнаете:
- Какие дни декабря подходят для рыбалки.
- Какая рыба лучше всего клюет в начале зимы.
- Где искать щуку, судака и окуня.
- Какие запреты действуют для рыболовов в декабре.
Декабрь открывает сезон зимней рыбалки в Украине. Из-за понижения температуры воды рыба становится менее подвижной. Некоторые виды собираются в стаи и меняют места обитания. Однако даже в холодную погоду можно рассчитывать на хороший улов. Главред расскажет подробнее.
Как пишет FishingUKR, календарь рыбака на декабрь 2026 года поможет выбрать время для рыбалки и подобрать правильные снасти. Важно учитывать не только фазы Луны, но и погоду, температуру воды и особенности водоёма.
Лунный календарь рыбака на декабрь 2026 года
Фазы Луны часто используют для планирования рыбалки. Однако научно доказанной связи между конкретными лунными датами и гарантированно хорошим клевом нет.
В декабре 2026 года фазы Луны будут следующими:
- 1 декабря - последняя четверть.
- 9 декабря - новолуние.
- 17 декабря - первая четверть.
- 24 декабря - полнолуние.
- 30 декабря - последняя четверть.
В период с 1 по 8 декабря стоит искать рыбу вблизи глубоких участков и мест скопления корма. С 10 по 16 декабря можно экспериментировать с приманками и скоростью проводки.
С 18 по 23 декабря рекомендуется уделить особое внимание дневной активности хищников. В конце месяца важно правильно выбирать места ловли и учитывать погодные условия.
В то же время определить лучшие дни для рыбалки только по фазам Луны невозможно. Даже во время новолуния или полнолуния клев будет зависеть от состояния водоема.
Какая рыба лучше всего клюет в декабре
В начале зимы разные виды рыб ведут себя по-разному. Некоторые продолжают активно искать пищу, тогда как другие почти перестают кормиться.
Наиболее перспективными для декабрьской рыбалки считаются:
Окунь. Может оставаться достаточно активным даже в холодной воде. Лучше всего использовать небольшие блесны, мормышки и микроджиг.
Щука. Продолжает охотиться, но её активность становится неравномерной. Помогут медленная проводка и правильный выбор места.
Судак. Часто держится у дна. Для ловли подходят джиговые и вертикальные приманки.
Плитка. Может хорошо клевать на мотыля и опариша. Важно использовать деликатные снасти.
Лещ. Зимой собирается в стаи. Для его ловли нужны точный поиск и небольшие порции прикормки.
Зато карась и карп в декабре становятся менее активными. Их клев часто слабый, особенно в водоемах с очень холодной водой.
Где искать щуку в декабре
Щука остается одним из самых популярных объектов зимней рыбалки. В декабре её стоит искать вблизи завалов, перепадов глубины и мест скопления мелкой рыбы.
В холодной воде хищница может лучше реагировать на медленную проводку. Для спиннинга подходят силиконовые приманки длиной 8–13 см, блесны и воблеры.
Если щука не атакует приманку, стоит изменить скорость проводки или увеличить паузы.
Как ловить судака в декабре
Судак зимой часто держится у твёрдого дна, русловых бровок и перепадов глубины.
Для рыбалки на открытой воде лучше всего подходит джиг. Важно правильно подобрать вес грузила, чтобы контролировать приманку.
Проводку можно делать более медленной, чередуя короткие движения и паузы. Если поклевок нет, стоит проверить другую глубину.
На что ловить окуня в декабре
Окунь может активно кормиться даже зимой. Однако результат зависит от того, удалось ли найти стаю.
На открытой воде хорошо подходят небольшие силиконовые приманки, микроджиг и компактные блесны.
При подледной рыбалке используют мормышки, балансиры и вертикальные блесны. Если окунь клюет осторожно, стоит уменьшить размер приманки.
Где лучше всего рыбачить в декабре в Украине
В декабре условия рыбалки зависят от региона. На севере и западе небольшие водоёмы могут замерзать. В то же время на юге и на крупных реках вода часто остаётся открытой.
Днепр и Десна. Перспективными могут быть участки с перепадами глубины, умеренным течением и скоплениями кормовой рыбы.
Киевское и Каневское водохранилища. Здесь условия могут быстро меняться из-за ветра, течения и колебаний уровня воды.
Малые реки и озера. Рыбу стоит искать вблизи локальных углублений и участков со спокойной водой.
Южные регионы. При благоприятной погоде спиннинговая и фидерная рыбалка может продолжаться в течение всего декабря.
Перед поездкой необходимо проверить местные ограничения на доступ к водоемам.
Какие запреты на рыбалку действуют в декабре 2026 года
С 1 ноября 2026 года в Украине действует сезонный запрет на вылов рыбы в официально определённых зимовальных ямах. Он продлится до начала нерестового периода 2027 года.
Ограничение касается рыбалки как с берега, так и со льда в пределах запрещенных участков.
На других водоемах рыбачить можно с соблюдением установленных правил. Общее количество крючков не должно превышать 7 на одного рыболова.
Суточная норма вылова большинства разрешенных видов составляет 3 кг и 1 дополнительную особь, соответствующую требованиям по минимальной длине.
Для популярных видов рыб установлены следующие минимальные размеры:
- Щука - 50 см.
- Судак - 42 см.
- Сом - 80 см.
- Лещ - 35 см на днепровских водохранилищах и 30 см на других внутренних водоемах.
- Карп - 35 см на днепровских водохранилищах и 30 см на других внутренних водоемах.
В декабре также продолжает действовать запрет на лов ручьевой форели в отдельных западных областях. В некоторых регионах могут действовать ограничения на лов раков.
Перед рыбалкой стоит ознакомиться с действующими приказами территориальных органов Госрыбагентства.
Как увеличить шансы на хороший улов в декабре
В холодной воде правильный выбор места часто важнее количества приманок.
При ловле хищников стоит проверять разные глубины и менять скорость проводки. Если поклевок нет, лучше попробовать другой участок.
Для плотвы и леща подходят небольшие наживки. Прикормку нужно использовать умеренно, поскольку избыток корма может ухудшить результат.
Не менее важно следить за безопасностью. Первый лёд часто бывает неустойчивым, особенно вблизи течения и мостов. Перед выходом на водоём нужно проверить сообщения ГСЧС и местные ограничения.
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