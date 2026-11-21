Старые крышки от банок могут обрести вторую жизнь перед праздниками.

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Из старых крышек получаются стильные украшения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, homedit.com

Вы узнаете:

Как превратить металлические кольца от банок в рождественские украшения

Какие материалы можно использовать для создания миниатюрных венков

Как закрепить готовые украшения на елке и где их ещё можно использовать

Старые металлические крышки и кольца от стеклянных банок часто остаются после домашних заготовок и годами лежат в кухонных ящиках. Однако из таких деталей можно сделать необычные рождественские украшения.

Главред выяснил, как сделать праздничные украшения из старых колец от банок и какие материалы лучше всего подойдут для такого декора.

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Как пишет Homedit, дизайнер Бритни Смарт показала, как превратить обычные металлические кольца в несколько видов елочных украшений. Для работы она использовала горячий клей, леску и остатки материалов для рукоделия.

Как подготовить металлические кольца для рождественских украшений

Для этого проекта нужны именно металлические кольца с резьбой от банок Мейсона, а не плоские внутренние диски крышек. Их круглая форма станет основой будущего миниатюрного венка.

Сначала нужно сделать петельку, за которую украшение можно будет подвесить на елку. Для этого Бритни Смарт использовала леску: завязала её в петлю, прикрепила узел к кольцу горячим клеем и закрепила свободные концы на металле.

Леска проходит вдоль боков кольца, а петля остается над ним. Благодаря этому готовое украшение можно будет повесить на ветку, а сама леска почти не заметна среди хвои.

Как обмотать кольцо шпагатом или нитками

Следующий этап - декорирование металлической основы. Конец шпагата или нитки нужно приклеить к внутреннему краю кольца, а затем постепенно обматывать им металл.

Первые витки должны закрыть место крепления лески. Далее нить нужно плотно укладывать рядом с предыдущим витком, чтобы между ними не оставалось промежутков и не было видно металла.

Когда кольцо будет полностью обмотано, остаток материала обрезают у внутреннего края и закрепляют горячим клеем. Так свободный конец не будет распускаться, а украшение будет иметь аккуратный вид.

Какие материалы можно использовать для миниатюрных венков

Для создания рождественского декора можно использовать различные материалы. От их толщины и цвета будет зависеть вид готового украшения.

Джутовая веревка - создает широкую кайму с выразительной фактурой и придает венку естественный вид.

- создает широкую кайму с выразительной фактурой и придает венку естественный вид. Белая хлопковая нить - помогает сделать простое светлое украшение, которое хорошо контрастирует с зелеными ветками.

- помогает сделать простое светлое украшение, которое хорошо контрастирует с зелеными ветками. Тонкий коричневый шпагат - создает сдержанный декор в натуральных оттенках.

- создает сдержанный декор в натуральных оттенках. Розовая и белая пряжа - позволяет сделать полосатый венок, напоминающий рождественские мятные конфеты.

Для полосатого варианта можно чередовать розовые и белые участки. Неиспользованную нить при этом проводят вдоль внутренней стороны кольца под активным цветом. Так не придется обрезать пряжу каждый раз при смене оттенка.

Как украсить елку готовыми венками

Когда все кольца будут обмотаны, их можно подвешивать на елку за заранее подготовленные петли из лески. Небольшие украшения хорошо смотрятся между более крупными игрушками и не занимают много места.

Можно сделать целый набор венков с разными фактурами и цветами. Например, сочетать джутовые, белые и полосатые украшения. На фоне зеленых веток они будут создавать интересный контраст даже без дополнительных бантов или декоративных элементов.

Такие миниатюрные венки можно использовать не только для елки. Ими также можно украсить рождественские подарки или ручки шкафов во время праздников.

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