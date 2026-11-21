Опытные садоводы смешивают компост, биогумус и перлит, чтобы получить идеальную почву для комнатных растений.

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Как приготовить легкий и питательный субстрат для домашних растений: советы садоводов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие пять ингредиентов нужны для почвенной смеси

Для чего нужны перлит и кофейная гуща в вазонах

Почему огородная земля не подходит для горшков

Легкую и питательную почву для вазонов, кашпо и рассады можно сделать своими руками из пяти компонентов: компоста, просеянной плодородной земли, вермикомпоста, перлита и отработанной кофейной гущи. Их смешивают в пропорции 3:3:1:1:1 - на шесть стаканов компоста и шесть стаканов земли берут по два стакана остальных ингредиентов. Этим рецептом поделились Джим и Мэри Компетти - авторы американского садоводческого сайта Simple Garden Life. По их словам, они несколько лет дорабатывали смесь и теперь используют её для всех кашпо, подвесных корзин и контейнеров с овощами.

Главное преимущество домашней почвенной смеси - вы точно знаете, что в ней содержится. Многие магазинные почвы содержат искусственные удобрения, влагоудерживающие гранулы и наполнители, тогда как этот субстрат полностью органический.

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В конце сезона отработанную смесь можно просто высыпать в компостную кучу. Пропорции подходят для любого объема, поэтому почву легко приготовить и для одного вазона, и для целого подоконника с рассадой.

Как приготовить почву для комнатных растений - состав смеси

Для базового объема понадобятся:

компост - 6 стаканов;

просеянная плодородная земля - 6 стаканов;

вермикомпост (биогумус) - 2 стакана;

отработанная кофейная гуща - 2 стакана;

перлит - 2 стакана.

Компост - основа смеси. Он лёгкий, постепенно отдаёт корням питательные вещества и, по данным Simple Garden Life, способен впитывать в 10–15 раз больше воды, чем весит сам, поэтому почва в горшке не пересыхает слишком быстро.

Почву для смеси важно брать рыхлую и лёгкую. Тяжёлая комковатая почва для вазонов не подходит: она уплотняется и мешает росту корней.

Вермикомпост и кофейная гуща как удобрение для комнатных растений

Вермикомпост авторы рецепта называют одним из важнейших компонентов. Он обеспечивает сбалансированное питание медленного действия, сохраняет воздухопроницаемость почвы и помогает ей лучше впитывать воду.

Кофейная гуща структурирует смесь и содержит азот. Брать следует только отработанный кофе после заваривания, а не свежемолотый: по словам садоводов, он уже потерял большую часть кислотности.

Перлит - для чего он нужен в вазонах

Перлит - это природное вулканическое стекло, которое при нагревании разбухает, как попкорн. В почвенной смеси он улучшает дренаж, делает её более лёгкой и в то же время удерживает влагу у корней, отдавая её, когда почва подсыхает.

Нейтральный pH перлита (около 7) не изменяет кислотность смеси, поэтому его можно добавлять практически в любой субстрат для комнатных растений.

Свой вариант почвы для рассады, приготовленной из земли на собственном участке, демонстрирует украинский YouTube-канал "Городниця з Одеси". Автор советует заготовить такую почву заранее, ещё осенью.

Смотрите видео - Как приготовить почву для рассады своими руками:

Можно ли сажать комнатные растения в обычную огородную землю?

Специалист по выращиванию рассадных культур Университета штата Канзас Шерил Бойер в комментарии службе K-State Research and Extension подчеркнула, что состав субстрата напрямую влияет на то, как растение будет себя чувствовать в контейнере. Самой большой ошибкой она считает использование обычной полевой земли.

"Худшее, что можно положить в контейнер, - это, пожалуй, полевая земля, и многие продукты в мешках - это просто расфасованная полевая земля. В ней недостаточно воздушного пространства, она уплотняется, как бетон, и растения не могут расти и получать необходимые питательные вещества", - пояснила Бойер.

Говоря о перлите, специалистка обратила внимание на распространённую ошибку садоводов-любителей, которые путают его с подкормкой.

"Перлит - это те маленькие белые вздутые вулканические частицы. Многие думают, что это удобрение, но это вовсе не удобрение. Он нужен только для обеспечения воздушного пространства", - отметила она.

Для небольших горшков Бойер советует выбирать смеси с более мелкими частицами и компонентами, которые хорошо удерживают воду, чтобы в жару у растения был запас влаги.

6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, использованный кофе для вазонов рекомендуют замораживать в пакете с застежкой-зип. Так кофейную гущу можно сохранить до весны без плесени и накопить запас бесплатного удобрения. В закрытой банке влажная кофейная гуща быстро плесневеет даже в холодильнике.

Рождественская звезда тоже любит кофейную гущу, но не в любое время года. Садоводы назвали период строгого запрета на такую подкормку - с конца ноября до января, когда растение цветет. Последнюю порцию удобрения шлюмбергера следует вносить в начале сентября.

Кофейная гуща не является универсальным удобрением. В чрезмерных дозах она вредит комнатным растениям больше, чем помогает. Влажная масса уплотняется и ограничивает доступ воздуха к корням.

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