Вы узнаете:
- Какие пять ингредиентов нужны для почвенной смеси
- Для чего нужны перлит и кофейная гуща в вазонах
- Почему огородная земля не подходит для горшков
Легкую и питательную почву для вазонов, кашпо и рассады можно сделать своими руками из пяти компонентов: компоста, просеянной плодородной земли, вермикомпоста, перлита и отработанной кофейной гущи. Их смешивают в пропорции 3:3:1:1:1 - на шесть стаканов компоста и шесть стаканов земли берут по два стакана остальных ингредиентов. Этим рецептом поделились Джим и Мэри Компетти - авторы американского садоводческого сайта Simple Garden Life. По их словам, они несколько лет дорабатывали смесь и теперь используют её для всех кашпо, подвесных корзин и контейнеров с овощами.
Главное преимущество домашней почвенной смеси - вы точно знаете, что в ней содержится. Многие магазинные почвы содержат искусственные удобрения, влагоудерживающие гранулы и наполнители, тогда как этот субстрат полностью органический.
В конце сезона отработанную смесь можно просто высыпать в компостную кучу. Пропорции подходят для любого объема, поэтому почву легко приготовить и для одного вазона, и для целого подоконника с рассадой.
Как приготовить почву для комнатных растений - состав смеси
Для базового объема понадобятся:
- компост - 6 стаканов;
- просеянная плодородная земля - 6 стаканов;
- вермикомпост (биогумус) - 2 стакана;
- отработанная кофейная гуща - 2 стакана;
- перлит - 2 стакана.
Компост - основа смеси. Он лёгкий, постепенно отдаёт корням питательные вещества и, по данным Simple Garden Life, способен впитывать в 10–15 раз больше воды, чем весит сам, поэтому почва в горшке не пересыхает слишком быстро.
Почву для смеси важно брать рыхлую и лёгкую. Тяжёлая комковатая почва для вазонов не подходит: она уплотняется и мешает росту корней.
Вермикомпост и кофейная гуща как удобрение для комнатных растений
Вермикомпост авторы рецепта называют одним из важнейших компонентов. Он обеспечивает сбалансированное питание медленного действия, сохраняет воздухопроницаемость почвы и помогает ей лучше впитывать воду.
Кофейная гуща структурирует смесь и содержит азот. Брать следует только отработанный кофе после заваривания, а не свежемолотый: по словам садоводов, он уже потерял большую часть кислотности.
Перлит - для чего он нужен в вазонах
Перлит - это природное вулканическое стекло, которое при нагревании разбухает, как попкорн. В почвенной смеси он улучшает дренаж, делает её более лёгкой и в то же время удерживает влагу у корней, отдавая её, когда почва подсыхает.
Нейтральный pH перлита (около 7) не изменяет кислотность смеси, поэтому его можно добавлять практически в любой субстрат для комнатных растений.
Свой вариант почвы для рассады, приготовленной из земли на собственном участке, демонстрирует украинский YouTube-канал "Городниця з Одеси". Автор советует заготовить такую почву заранее, ещё осенью.
Смотрите видео - Как приготовить почву для рассады своими руками:
Можно ли сажать комнатные растения в обычную огородную землю?
Специалист по выращиванию рассадных культур Университета штата Канзас Шерил Бойер в комментарии службе K-State Research and Extension подчеркнула, что состав субстрата напрямую влияет на то, как растение будет себя чувствовать в контейнере. Самой большой ошибкой она считает использование обычной полевой земли.
"Худшее, что можно положить в контейнер, - это, пожалуй, полевая земля, и многие продукты в мешках - это просто расфасованная полевая земля. В ней недостаточно воздушного пространства, она уплотняется, как бетон, и растения не могут расти и получать необходимые питательные вещества", - пояснила Бойер.
Говоря о перлите, специалистка обратила внимание на распространённую ошибку садоводов-любителей, которые путают его с подкормкой.
"Перлит - это те маленькие белые вздутые вулканические частицы. Многие думают, что это удобрение, но это вовсе не удобрение. Он нужен только для обеспечения воздушного пространства", - отметила она.
Для небольших горшков Бойер советует выбирать смеси с более мелкими частицами и компонентами, которые хорошо удерживают воду, чтобы в жару у растения был запас влаги.
Как сообщал Главред, использованный кофе для вазонов рекомендуют замораживать в пакете с застежкой-зип. Так кофейную гущу можно сохранить до весны без плесени и накопить запас бесплатного удобрения. В закрытой банке влажная кофейная гуща быстро плесневеет даже в холодильнике.
Рождественская звезда тоже любит кофейную гущу, но не в любое время года. Садоводы назвали период строгого запрета на такую подкормку - с конца ноября до января, когда растение цветет. Последнюю порцию удобрения шлюмбергера следует вносить в начале сентября.
Кофейная гуща не является универсальным удобрением. В чрезмерных дозах она вредит комнатным растениям больше, чем помогает. Влажная масса уплотняется и ограничивает доступ воздуха к корням.
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