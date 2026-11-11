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Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом

Анна Ярославская
11 ноября 2026, 10:25
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Главное требование к шкафу - стеклянные дверцы, а всё остальное можно докупить: фитолампу, увлажнитель воздуха и зажимы для кабелей.
Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом
Из старого бабушкиного серванта выйдет отличная теплица для рассады / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какой старый шкаф или тумба подойдет для теплицы
  • Что поставить внутрь, кроме растений
  • Как не испортить мебель и рассаду влагой

Домашнюю теплицу можно сделать из старого бабушкиного серванта, витрины или тумбы - главное, чтобы у мебели были стеклянные дверцы. Внутрь ставят фитолампу и увлажнитель воздуха, а зимой в таком шкафу держат тропические комнатные растения или выращивают рассаду. Своим опытом поделилась садовая журналистка Мэдисон Моултон на сайте Rural Sprout.

Она собрала теплицу из подержанного деревянного шкафа, хотя раньше за проекты "сделай сам" не бралась. Закрытый шкаф поддерживает стабильную температуру и защищает растения от холода у окон и открытых дверей, а вредителям сложнее до них добраться.

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У владельца такой теплицы появляется отдельное место для растений, за которым легко ухаживать. Это удобно для тех, у кого нет участка или даже балкона: в шкафу можно выращивать микрозелень, зелень, кактусы или рассаду.

Какой шкаф подойдет для домашней теплицы?

Материал, цвет и форма - на вкус владельца, поэтому подойдет и сервант из бабушкиной гостиной, и тумба со стеклянным фасадом, и магазинная витрина. Моултон советует сначала поискать подержанную мебель на барахолках и онлайн-площадках: так дешевле, а старая мебель из массива дерева органичнее впишется в интерьер, чем готовые теплицы из магазина.

Обязательное условие одно, и оно касается дверц.

"Единственное реальное требование к теплице для растений в помещении - стеклянная передняя панель. Вы же не хотите держать растения запертыми в тёмном шкафу, не имея возможности их видеть", - пишет Моултон.

Пошаговую переделку старого шкафа-витрины в теплицу для рассады с фитолампами показали и на YouTube-канале Refresh Living - смотрите видео:

Что поставить внутрь шкафа-теплицы?

Состав "начинки" зависит от того, что именно вы планируете выращивать:

  • фитолампа - желательно с регулировкой: комнатным растениям хватит слабого света, рассаде и овощам нужно больше, а суккулентам и кактусам - ещё больше;
  • увлажнитель воздуха - тропические растения чувствуют себя в нём значительно лучше, чем в сухом воздухе квартиры;
  • декор - только такой, который выдерживает высокую влажность.

Если шкаф стоит в светлом месте и в нём будут расти только теневыносливые растения, без лампы можно обойтись. В то же время лампа выполняет ещё одну роль, о которой часто забывают.

"Фитолампы также выделяют тепло, которое будет согревать растения, когда дверцы закрыты", - объясняет автор.

Поэтому Моултон направила свою лампу под углом, подальше от листьев, и включает её лишь на час-два в день.

Как подготовить сервант к влажности и проложить кабели

Деревянный шкаф перед использованием следует отшлифовать и покрыть лаком, а деревянные полки - герметизировать: внутри скапливается влага, а во время полива на них попадают капли.

Для проводов лампы и увлажнителя просверливают небольшое отверстие в заднем углу шкафа, чтобы дверцы оставались плотно закрытыми. Чем меньше отверстие, тем меньше влаги выходит наружу, а сами провода можно закрепить на стенках клипсами или клеем.

Поливать растения лучше вне шкафа - над раковиной, а горшки ставить на поддоны, чтобы вода не портила полки. Если влажность становится чрезмерной, дверцы рекомендуется открывать ежедневно примерно на час - это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заболеваний растений.

Какая температура нужна рассаде в домашней теплице?

В конце зимы Моултон планирует заменить комнатные растения в шкафу на кассеты с рассадой, чтобы весной быстрее высадить её в грунт. Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS) напоминают, что для прорастания семян прежде всего важно тепло.

"Большинству семян для прорастания требуется температура около 18 °C, но проверяйте конкретные требования на пакетике с семенами", - говорится в рекомендациях RHS.

Отдельный совет касается момента, когда выращенные в шкафу растения пересаживаются на огород.

"Растения, выращенные в помещении или в теплице, нужно приучать к более низким температурам, меньшей влажности и более сильному воздухообмену примерно за две-три недели до высадки в открытый грунт", - советуют в RHS.

Об этом же предупреждает и Моултон: резкая смена условий вызывает стресс у растений, поэтому к новому месту их следует приучать постепенно.

6 комнатных растений, которые собирают пыль
6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, укроп можно выращивать в помещении круглый год. Чтобы зелень дольше оставалась сочной, для укропа на подоконнике нужны достаточно света и глубокий горшок. Свежую зелень можно добавлять в салаты, супы и домашние заготовки.

Даже в обычной квартире можно вырастить небольшой фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья хорошо растут в горшках и дают урожай на подоконнике. Главное - выбирать компактные сорта, обеспечивать растениям достаточно света и не допускать переувлажнения почвы.

Зимой из-за работы отопительных приборов воздух в доме становится более сухим, а на листьях комнатных цветов скапливается пыль. Эксперты объясняли, зачем мыть комнатные растения зимой и какие цветы нельзя мочить. Водные процедуры помогают удалять пыль с листьев и могут быть полезны в борьбе с некоторыми вредителями.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологическому образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
  • Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зелёной экосистемой".
  • Лайфхаки для дома: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервирование, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
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Контент создается небольшим коллективом настоящих практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев больших загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной рассылки новостей превышает 50 000 садоводов.

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