РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

Москва ищет новые возможности для массированных атак на Украину и наращивает инфраструктуру для запуска БПЛА.

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Россия хочет создать 20 дронопортов для атак на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Что известно:

РФ планирует увеличить количество дронопортов с 8 до 20

Новую площадку для запуска БПЛА обустраивают в Миллерово

Россия разработала новую 85-метровую систему для запуска реактивных "Гераней"

Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных беспилотников, чтобы увеличить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый дронопорт в Миллерово Ростовской области, где устанавливают оборудование для запуска реактивных БПЛА. О планах российской армии рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

Сколько дронопортов хочет построить Россия

Отмечается, что в начале массового применения "Шахедов" армия РФ использовала примерно 8 основных пусковых площадок. В частности, они были расположены в Приморско-Ахтарске, а также на территории оккупированного Крыма - в Гвардейском и у мыса Чауда.

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Однако в связи с планами по увеличению производства БПЛА возникла потребность в дополнительных стартовых площадках. Как пояснил Криволап, Россия рассматривала возможность изготовления около 3000 реактивных беспилотников и еще 2500 поршневых "Шахедов". Для обслуживания таких объемов запусков противнику потребовалась новая инфраструктура.

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

В то же время в этих расчетах не учтены беспилотники-имитаторы "Гербер", которые российская армия использует для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Как Россия обустраивает площадки для запуска реактивных дронов

Меняется и сама технология запуска беспилотников. В частности, россияне представили на международной выставке специальную направляющую длиной около 85 метров. Она предназначена для запуска реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5".

По словам Криволапа, конструкция напоминает длинную балку, установленную на земле. Ее использование позволяет запускать большое количество беспилотников из одной системы, не прибегая к автомобилям или контейнерам.

"Потом я понял, что они используют её для того, чтобы запускать большое количество дронов из одной системы, не прибегая к запускам с автомобилей или из контейнеров. Для них это оказалось довольно сложной операцией", - рассказал авиационный эксперт.

Один из таких дронопортов россияне обустроили в Цимбалово, однако украинские военные уже нанесли по нему серьезный удар. В настоящее время противник расширяет пусковую инфраструктуру в Миллерово Ростовской области.

Криволап предположил, что новый объект также может стать целью украинского ракетного удара. По оценке эксперта, в случае поражения дрон-порт может понести значительные повреждения.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение таких объектов имеет важное значение для ограничения масштабов российских атак. Без поражения пусковой инфраструктуры Россия будет продолжать обустраивать новые площадки и наращивать возможности для запуска ударных беспилотников.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовится наносить удары по Украине новыми дронами: скорость может вырасти до 900 км/ч

Россия модернизирует реактивные ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч. Появление таких воздушных целей потребует от Украины новых средств перехвата и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24".

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.

Нынешние показатели реактивных беспилотников РФ составляют примерно 450–650 км/ч. По оценке эксперта, к концу года российские разработчики могут выйти на скорость не менее 750 км/ч. В то же время теоретический предел для таких аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, но не все модели смогут его достичь.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что накануне очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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