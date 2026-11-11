Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 08:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Москва ищет новые возможности для массированных атак на Украину и наращивает инфраструктуру для запуска БПЛА.
Россия намерена создать 20 дронопортов для нанесения ударов по Украине
Россия хочет создать 20 дронопортов для атак на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Что известно:

  • РФ планирует увеличить количество дронопортов с 8 до 20
  • Новую площадку для запуска БПЛА обустраивают в Миллерово
  • Россия разработала новую 85-метровую систему для запуска реактивных "Гераней"

Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных беспилотников, чтобы увеличить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый дронопорт в Миллерово Ростовской области, где устанавливают оборудование для запуска реактивных БПЛА. О планах российской армии рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

Сколько дронопортов хочет построить Россия

Отмечается, что в начале массового применения "Шахедов" армия РФ использовала примерно 8 основных пусковых площадок. В частности, они были расположены в Приморско-Ахтарске, а также на территории оккупированного Крыма - в Гвардейском и у мыса Чауда.

видео дня

Однако в связи с планами по увеличению производства БПЛА возникла потребность в дополнительных стартовых площадках. Как пояснил Криволап, Россия рассматривала возможность изготовления около 3000 реактивных беспилотников и еще 2500 поршневых "Шахедов". Для обслуживания таких объемов запусков противнику потребовалась новая инфраструктура.

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

В то же время в этих расчетах не учтены беспилотники-имитаторы "Гербер", которые российская армия использует для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Как Россия обустраивает площадки для запуска реактивных дронов

Меняется и сама технология запуска беспилотников. В частности, россияне представили на международной выставке специальную направляющую длиной около 85 метров. Она предназначена для запуска реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5".

По словам Криволапа, конструкция напоминает длинную балку, установленную на земле. Ее использование позволяет запускать большое количество беспилотников из одной системы, не прибегая к автомобилям или контейнерам.

"Потом я понял, что они используют её для того, чтобы запускать большое количество дронов из одной системы, не прибегая к запускам с автомобилей или из контейнеров. Для них это оказалось довольно сложной операцией", - рассказал авиационный эксперт.

Один из таких дронопортов россияне обустроили в Цимбалово, однако украинские военные уже нанесли по нему серьезный удар. В настоящее время противник расширяет пусковую инфраструктуру в Миллерово Ростовской области.

Криволап предположил, что новый объект также может стать целью украинского ракетного удара. По оценке эксперта, в случае поражения дрон-порт может понести значительные повреждения.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение таких объектов имеет важное значение для ограничения масштабов российских атак. Без поражения пусковой инфраструктуры Россия будет продолжать обустраивать новые площадки и наращивать возможности для запуска ударных беспилотников.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовится наносить удары по Украине новыми дронами: скорость может вырасти до 900 км/ч

Россия модернизирует реактивные ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч. Появление таких воздушных целей потребует от Украины новых средств перехвата и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24".

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.

Нынешние показатели реактивных беспилотников РФ составляют примерно 450–650 км/ч. По оценке эксперта, к концу года российские разработчики могут выйти на скорость не менее 750 км/ч. В то же время теоретический предел для таких аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, но не все модели смогут его достичь.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что накануне очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
атака дронов Константин Криволап
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:32Украина
Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:27Украина
РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшие

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшие

08:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Китайский гороскоп на завтра, 11 ноября: Драконам - занятость, Козлам - решения

Китайский гороскоп на завтра, 11 ноября: Драконам - занятость, Козлам - решения

Последние новости

09:52

"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

09:51

Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

09:32

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:27

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:02

Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимойВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
08:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

08:25

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшиеФото

08:16

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

07:27

Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

Реклама
06:56

Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

Реклама
21:18

"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

21:02

Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабинуВидео

20:49

Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

20:37

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:24

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

19:39

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранатВидео

19:38

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

19:21

Снег на туях может привести к неприятностям: почему его нужно быстро убирать

19:10

Настоящие переговоры идут с ЕС: Денисенко о логике Путина в Абу-Дабимнение

19:02

Наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный сказал, что сдержало ВСУ

19:01

Польша передаст Украине истребители МиГ-29 — что Киев предложил взамен

18:56

Красный уступит место другому цвету: какой будет елка в 2026 году

18:37

"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

18:31

Успех и изобилие придут к четырем знакам китайского зодиака с 11 ноября

18:19

Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть "дворники" в автоВидео

18:16

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:13

Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

17:49

Россияне объявили о "захвате" на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

17:45

Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

17:39

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

Реклама
17:35

Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

17:31

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:28

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

17:07

Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

17:04

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

17:01

Сам оформил себе командировку и уехал в Португалию: Федоров оставил вопросы парламентской ВСК без ответов

16:58

Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые рискиВидео

16:49

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

16:35

Не только ради красоты: где поставить папоротник, чтобы привлечь достаток

16:26

Россия готовит массированный удар по Украине: ГУР раскрыло новые цели врага

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять