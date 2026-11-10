После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

В США рассчитывают, что отношения, налаженные с Путиным, помогут "выкристаллизовать" решение, устраивающее обе стороны.

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Украинская делегация, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Ключевые факты:

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву и Киев

Цель - подготовить решение для Путина и Зеленского

Две недели США ежедневно вели переговоры с обеими сторонами

Спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев. Там они планируют напрямую поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило издание Axios.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы "выкристаллизовать" решения, которые Путину и Зеленскому придется принять.

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Трехсторонние переговоры между США, Украиной и страной-агрессором Россией проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Это первая встреча сторон с участием американских посредников с февраля, когда процесс был приостановлен из-за войны в Иране.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как посланцы Трампа готовились к переговорам в Абу-Даби

В течение последних двух недель Уиткофф и Кушнер ежедневно, иногда несколько раз в день, звонили российским и украинским чиновникам. По словам американских чиновников, переговорщики неделями убеждали Путина возобновить мирный процесс.

В Вашингтоне не скрывают, что делают ставку на налаженные контакты с Кремлем.

"Отношения, которые мы выстроили с Путиным, будут играть важную роль в этих переговорах", - сказал американский чиновник.

В то же время Белый дом, по данным Axios, настроен лишь "осторожно оптимистично". Переговоры проходят в двух форматах:

военная рабочая группа обсуждает мониторинг прекращения огня и договоренности по безопасности;

политическая группа работает над территориальными вопросами, по которым в феврале прогресса не было.

трамп хроника / Инфографика: Главред

Готов ли Кремль к предметным переговорам

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду отметил, что Уиткофф и Кушнер не определяют ход переговоров самостоятельно, ведь на процесс все больше влияют Европа и Украина.

"Очередные визиты Уиткоффа и Кушнера будут преподноситься как достижения или возможность достижений в переговорном процессе. Но это не означает, что все произойдет быстро", - подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, в Вашингтоне и сами не рассчитывают на быстрое прекращение огня, а процесс нужен Трампу прежде всего для демонстрации активности.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее, речь идёт о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит", - пояснил Клочок.

Настоящим признаком перехода к содержательной фазе эксперт назвал готовность Запада говорить об ослаблении санкций против России.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов снимать санкции с России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подытожил Клочок.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, перед началом трехсторонних переговоров представители США, Украины и европейских партнеров провели отдельную встречу в Абу-Даби. После нее Уиткофф сделал первое заявление по итогам консультаций. Участники подчеркнули, что будущие договоренности должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Накануне встречи американские чиновники оценили позиции Киева и Москвы. По данным BBC, стороны в частных беседах демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над восточными регионами. Публично ни одна из сторон на уступки не пошла.

Поездку представителей Трампа в Киев обсуждали еще в начале сентября. Тогда, по данным Kyiv Independent, Уиткофф начал опасаться визита в украинскую столицу на фоне российских атак.

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О личности: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

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