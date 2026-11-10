Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

После Абу-Даби - к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 17:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
В США рассчитывают, что отношения, налаженные с Путиным, помогут "выкристаллизовать" решение, устраивающее обе стороны.
После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа
Украинская делегация, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Ключевые факты:

  • Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву и Киев
  • Цель - подготовить решение для Путина и Зеленского
  • Две недели США ежедневно вели переговоры с обеими сторонами

Спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев. Там они планируют напрямую поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило издание Axios.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы "выкристаллизовать" решения, которые Путину и Зеленскому придется принять.

видео дня

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и страной-агрессором Россией проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Это первая встреча сторон с участием американских посредников с февраля, когда процесс был приостановлен из-за войны в Иране.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как посланцы Трампа готовились к переговорам в Абу-Даби

В течение последних двух недель Уиткофф и Кушнер ежедневно, иногда несколько раз в день, звонили российским и украинским чиновникам. По словам американских чиновников, переговорщики неделями убеждали Путина возобновить мирный процесс.

В Вашингтоне не скрывают, что делают ставку на налаженные контакты с Кремлем.

"Отношения, которые мы выстроили с Путиным, будут играть важную роль в этих переговорах", - сказал американский чиновник.

В то же время Белый дом, по данным Axios, настроен лишь "осторожно оптимистично". Переговоры проходят в двух форматах:

  • военная рабочая группа обсуждает мониторинг прекращения огня и договоренности по безопасности;
  • политическая группа работает над территориальными вопросами, по которым в феврале прогресса не было.
трамп хроника
трамп хроника / Инфографика: Главред

Готов ли Кремль к предметным переговорам

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду отметил, что Уиткофф и Кушнер не определяют ход переговоров самостоятельно, ведь на процесс все больше влияют Европа и Украина.

"Очередные визиты Уиткоффа и Кушнера будут преподноситься как достижения или возможность достижений в переговорном процессе. Но это не означает, что все произойдет быстро", - подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, в Вашингтоне и сами не рассчитывают на быстрое прекращение огня, а процесс нужен Трампу прежде всего для демонстрации активности.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее, речь идёт о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит", - пояснил Клочок.

Настоящим признаком перехода к содержательной фазе эксперт назвал готовность Запада говорить об ослаблении санкций против России.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов снимать санкции с России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подытожил Клочок.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, перед началом трехсторонних переговоров представители США, Украины и европейских партнеров провели отдельную встречу в Абу-Даби. После нее Уиткофф сделал первое заявление по итогам консультаций. Участники подчеркнули, что будущие договоренности должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Накануне встречи американские чиновники оценили позиции Киева и Москвы. По данным BBC, стороны в частных беседах демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над восточными регионами. Публично ни одна из сторон на уступки не пошла.

Поездку представителей Трампа в Киев обсуждали еще в начале сентября. Тогда, по данным Kyiv Independent, Уиткофф начал опасаться визита в украинскую столицу на фоне российских атак.

Читайте также:

О личности: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Владимир Путин Стив Уиткофф Переговоры в Абу-Даби Переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:16Политика
После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:39Политика
"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:31Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке выдры за 49 с

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

Судьбоносный поворот: три знака зодиака окажутся в шаге от большой удачи

Последние новости

18:37

"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

18:31

Успех и изобилие придут к четырем знакам китайского зодиака с 11 ноября

18:19

Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть "дворники" в автоВидео

18:16

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:13

Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
17:49

Россияне объявили о "захвате" на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

17:45

Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

17:39

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:35

Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

Реклама
17:31

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:28

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

17:07

Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

17:04

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

17:01

Сам оформил себе командировку и уехал в Португалию: Федоров оставил вопросы парламентской ВСК без ответов

16:58

Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые рискиВидео

16:49

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

16:35

Не только ради красоты: где поставить папоротник, чтобы привлечь достаток

16:26

Россия готовит массированный удар по Украине: ГУР раскрыло новые цели врага

16:22

Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

16:12

Украинская певица призналась, что сделала аборт: в чем причина

Реклама
16:03

"Будет футбольная команда": Алина Гросу заговорила о второй беременности

16:00

Какой церковный отмечают 11 ноября: что можно и нельзя делать

15:47

НАБУ выливает "цистерну дерьма" на людей, против которых нет доказательств: журналист "УП" прокомментировал дело Дуки

15:47

Пустая банка из-под тунца ещё пригодится — практичные идеи для домаВидео

15:40

Как вернуть блюдо в ресторане и не испортить вечер: правила этикета

15:30

Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата

15:28

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время годаВидео

15:20

Трамп доработает свой срок, но есть один нюанс: что грозит республиканцам в 2028 году

15:16

Гороскоп на завтра, 11 ноября: Весам — предложение, Ракам — сложные вопросы

15:06

Россия не хочет прекращать огонь в Украине: Лавров выдвинул встречное условие

15:05

Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией на сегодня завершились — что известно

14:57

Умер известный дизайнер - один из основателей Ukrainian Fashion Week

14:47

Что означают коды 0, 1, 2 и 3 на яйцах: не все покупатели знают о разницеВидео

14:20

"Когда успела вырасти": Подкопаева показала, как изменилась ее дочь

14:16

Почему Покровск остался без подкрепления в 2025 г: военные назвали причину

14:10

Год "Мидасу": $100 млн в коррупционной схеме, ноль приговоров и все фигуранты вне СИЗО - Кравец о результатах громкой операции НАБУ

13:43

Территории в обмен на мир: Зеленский назвал самый быстрый способ закончить войну

13:37

Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера - кто он

13:36

Екатерина Бужинская показала мужа-иностранца и восхитила его поступком

13:26

Как умер путинист Соседов: в сети появилось видео паденияВидео

Реклама
13:13

Погода резко изменится к концу недели: какой сюрприз готовит ноябрь украинцам

12:56

Прорыв дамбы и потоп на Оболони: выдержит ли Киевская ГЭС возможные удары РФ

12:55

Нардеп от Порошенко на джипе спровоцировала ДТП во Львовской области и скрылась с места происшествия – СМИ

12:50

"Язык не повернется": Алла Кудлай впервые высказалась о скандале Каменских

12:50

Почему большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданное объяснение

12:48

Гороскоп Таро на завтра 11 ноября: Ракам - разговор, Девам - гордость

12:42

Удары РФ по мостам могут разделить Киев пополам: озвучен опасный сценарий

12:41

Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

12:21

ВСУ усиливают позиции на Херсонщине: военный рассказал о ситуации на левом берегу

12:10

Звезда "Гарри Поттера" борется за жизнь сына: что известно

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять