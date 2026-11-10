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Мирные переговоры возобновляются: на какие уступки готовы Киев и Москва - BBC

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 06:57
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Американский чиновник объяснил, почему территориальный вопрос не будет решен без новой архитектуры безопасности.
Мирные переговоры возобновляются: на какие уступки готовы Киев и Москва — BBC
Переговоры в Абу-Даби состоятся 10–11 ноября / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

О чём пишет BBC:

  • Стороны за кулисами допускают компромисс по востоку Украины
  • Территориальный вопрос увязали с архитектурой безопасности
  • США предлагают возобновить Совет НАТО-Россия

Москва и Киев за кулисами демонстрируют "определенную гибкость" в вопросе о том, кто будет контролировать восточные регионы Украины после войны. Такую оценку дали американские чиновники накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые состоятся 10-11 ноября.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает BBC. Это первые с февраля трехсторонние переговоры, направленные на прекращение войны, развязанной страной-агрессором Россией.

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Американскую делегацию будут представлять зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник по вопросам мира Стив Виткофф. По словам Кушнера, переговоры будут сосредоточены на "послевоенных вопросах безопасности", которые беспокоят и Россию, и Украину.

Как отмечает BBC, публично ни одна из сторон не пошла на уступки. Впрочем, американский чиновник предположил, что это лишь официальная позиция, а "в частном порядке" Москва и Киев продемонстрировали "определенную гибкость".

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Что связывает Донбасс и архитектуру безопасности

В то же время собеседник BBC признал, что территориальный вопрос не будет решаться отдельно от обсуждения новой "архитектуры безопасности". По его мнению, эти темы можно закрыть только вместе.

"Они не решат донецкий вопрос и территориальный вопрос, пока не будут знать, какой будет архитектура безопасности после войны. И имейте в виду, что мы не сможем окончательно согласовать одно без другого", - сказал американский чиновник.

Для Украины послевоенная архитектура безопасности может предусматривать гарантии того, что союзники придут ей на помощь в случае нового нападения. Для России это может быть давней амбицией - добиться ухода НАТО из Восточной Европы, что беспокоит европейцев.

Возобновление Совета НАТО-Россия и роль Европы

Предложенное рамочное соглашение предусматривает консультации по вопросам безопасности, каналы связи в кризисных ситуациях и "взаимные меры по деэскалации". Чиновники также выдвинули идею возобновить работу Совета НАТО-Россия, деятельность которого с 2022 года фактически приостановлена.

По данным BBC, США предложат перейти к многостороннему формату и привлечь к обсуждению европейцев. Американский чиновник признал, что у россиян есть "негативный опыт общения с европейцами".

"Надеемся, что нам удастся вовлечь в этот процесс россиян", - сказал чиновник.

В Абу-Даби, как сообщала Европейская правда, будут присутствовать представители Еврокомиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности. НАТО будет представлять руководитель аппарата генсека Альянса Джеффри ван Леувен.

Возможен ли компромисс на переговорах в Абу-Даби?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду еще перед предыдущим раундом переговоров в Абу-Даби подчеркивал, что главным препятствием остаются гарантии безопасности.

"Единственный принципиальный и проблемный вопрос - гарантии", - подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, обещания без реального механизма выполнения мало что значат для Украины.

"Поэтому все разговоры о „прописанных планах", „гарантиях безопасности" и тому подобном - к сожалению, не имеют отношения к реальности", - пояснил Клочок.

В свою очередь, старший научный сотрудник Гудзонского института, бывший американский дипломат Мэтью Бойз в комментарии Al Jazeera обращает внимание на тактику Кремля за столом переговоров.

"Манера Путина вести переговоры в целом такова: требовать максимум, эскалировать ситуацию и ждать, пока другие пойдут на компромисс", - отметил он.

По словам Бойза, Москва рассчитывает добиться дипломатическим путем того, чего не смогла достичь военным путем.

"Путин считает, что может добиться за столом переговоров того, чего не может добиться на поле боя", - добавил эксперт.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалации, гуманитарным вопросам и дальнейшим шагам на пути к мирному урегулированию.

Центральным вопросом встречи станет защита Украины после войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Джаред Кушнер обозначил четыре приоритета США перед встречей в ОАЭ. Спецпосланник раскрыл план Трампа, который предусматривает прекращение огня и гарантии безопасности после войны. Также в списке - восстановление экономики Украины и гуманитарные меры, в частности обмен пленными.

Европейский Союз также добивался места за столом переговоров. В Брюсселе назвали представителей, которые отправятся в Абу-Даби, среди них Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура. Им будут составить компанию советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Украинская сторона не ожидает прорыва уже во время первой встречи. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему результата ждут только от второго раунда. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сейчас укрепляют переговорные позиции.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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