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Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

Алена Кюпели
9 ноября 2026, 13:50
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Сын знаменитого актера стал его точной копией.
Арнольд Шварценеггер, Джозеф Баэна
Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/joebaena

Кратко:

  • Как выглядит сын Шварценеггера
  • Какого успеха он добился

29-летний фитнес-модель, бодибилдер, актер и риэлтор Джозеф Баэна - внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, сделал новый шаг в спортивной карьере.

Как пишет Page Six, на своем первом профессиональном турнире по натуральному бодибилдингу он вошел в пятерку лучших участников, заняв пятое место.

видео дня

Соревнования INBA PNBA Pro/Am World Cup состоялись 7 ноября в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния. Баэна выступал в категории Classic Physique Open. Для него это стало профессиональным дебютом в Professional Natural Bodybuilding Association.

Спортсмен поделился в Instagram видео своей программы, во время которой демонстрировал рельефную мускулатуру и выполнял обязательные позы перед судьями. Для выступления он выбрал композицию The Trio итальянского композитора Эннио Морриконе из фильма "Хороший, плохой, злой".

После турнира Джозеф записал видеообращение, в котором рассказал о своих впечатлениях и признался, что доволен результатом.

Арнольд Шварценеггер раньше
Арнольд Шварценеггер раньше / Фото Википедии

"Я невероятно горжусь собой. Это мой первый год соревнований", - отметил он.

Баэна также добавил, что достиг поставленной цели - попасть в пятерку лучших, а теперь понимает, над какими аспектами подготовки ему предстоит работать дальше. По его словам, выступление стало эмоциональным и очень важным опытом.

Особенно спортсмен гордится тем, что готовился без постоянного тренера. При этом он поблагодарил семью, девушку и всех, кто поддерживал его на протяжении спортивного пути.

Джозеф Баэна пошел по стопам знаменитого отца

Интерес к бодибилдингу у Джозефа появился еще во время учебы в колледже. В интервью GQ он рассказывал, что именно отец помог ему увлечься силовыми тренировками: Арнольд подарил сыну энциклопедию по бодибилдингу, по которой тот начал изучать особенности тренировок и развития мышц.

Баэна называл Шварценеггера своим лучшим партнером по тренировкам. В марте 2026 года отец и сын даже опубликовали совместные фотографии из спортзала.

Сын Шварценеггера на соревнованиях
Сын Шварценеггера на соревнованиях / Скриншот

Спортивная карьера Джозефа началась весной 2026 года. В марте он выиграл сразу несколько категорий на турнире NPC Natural Colorado State, в том числе Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class и две категории Classic Physique. В апреле Баэна занял первое место на соревнованиях INBA Iron Gladiator в Калифорнии.

Сам Арнольд Шварценеггер считается одной из главных легенд мирового бодибилдинга. За карьеру он семь раз становился победителем конкурса "Мистер Олимпия" и пять раз завоевывал титул "Мистер Вселенная".

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О персоне: Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

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