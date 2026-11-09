Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 12:29обновлено 9 ноября, 13:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне атаковали складское помещение и в третий раз нанесли удар по логистическому предприятию.
Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии
Удар по Одессе 9 ноября / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Что произошло:

  • Под ударом оказался объект инфраструктуры в Одессе
  • Погибли три человека, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии
  • Тип объекта и масштаб повреждений не уточняются

Российские оккупационные войска утром 9 ноября атаковали Одессу. В результате попадания погибли три человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысакв Telegram.

О ударе по городу и повреждении инфраструктуры глава ГВА сообщил в 09:46. Позже стало известно о погибших.

видео дня

"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека", - написал Лысак.

Также известно об одном пострадавшем. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

"Она находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ГВА.

Лысак выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", - добавил он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что среди погибших - две женщины и мужчина. Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.

"Российский удар пришелся на складское помещение, где хранились продукты питания. Возник пожар, продолжается его ликвидация", - сообщил он.

Кроме того, в результате атаки в Одесской области уже в третий раз пострадало логистическое предприятие. Там повреждено оборудование, а пожар, возникший после удара, уже ликвидирован. По предварительным данным, на этом объекте обошлось без пострадавших.

Будет ли Россия усиливать удары по инфраструктуре Украины

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Кремль не откажется от атак на тыл и будет оказывать давление на Украину.

"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - подчеркнул эксперт.

Оценивая стратегию Москвы, эксперт обратил внимание, что там по-прежнему рассчитывают на изнурение Украины.

"Россия, как и раньше, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - пояснил Золотарев.

В то же время аналитик не видит оснований ожидать, что позиция Кремля в ближайшее время изменится.

"Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока что для Украины все складывается не самым лучшим образом", - подытожил эксперт.

Обстрелы Одессы - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты на севере Одесской области. Из-за удара по энергообъекту часть семей в регионе осталась без света. Работу ремонтных бригад затрудняли воздушные тревоги и угроза новых атак.

Интенсивность российских атак в 2026 году заметно возросла. По данным CNN, Путин изменил стратегию массированных ударов по Украине. С начала года от российских ударов погибли более 2700 мирных жителей, подсчитали в ACLED.

Оккупанты всё чаще наносят удары по критической инфраструктуре в преддверии зимы. Аналитики выяснили, каким регионам Украины грозит самая тяжелая зима из-за усиления ударов по энергетике. Исследователь ACLED Кристиан Влас считает, что холодный сезон может быть особенно тяжелым.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса обстрелы Одесская область новости Одессы ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:36Синоптик
Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:29Война
РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

12:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

Китайский гороскоп на сегодня, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

Китайский гороскоп на сегодня, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

Последние новости

12:50

Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

12:36

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:29

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:23

Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

12:05

Облегчение наступит неожиданно: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
12:01

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

12:00

Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябреВидео

11:48

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

11:40

Китайский гороскоп на завтра, 10 ноября: Кроликам - друзья, Обезьянам - здоровье

Реклама
11:37

Конденсат больше не будет беспокоить: чем натереть окна перед наступлением холодов

11:34

Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

11:13

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:06

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

10:56

"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

10:52

Какие многолетники не стоит сажать в ноябре: что выбрать вместо них

10:29

Красные и золотые шарики уходят в прошлое: новый трендовый декор для елкиВидео

10:24

Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

09:59

Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

09:57

Гороскоп на завтра, 10 ноября: Львам — заряд энергии, Весам — отдых

09:48

Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча

Реклама
09:40

Звонок Стубба и Стёре Путину расколол Европу: новые детали переговоров с Кремлем

09:06

Разделочная доска будет впитывать меньше запахов: чем ее нужно смазыватьВидео

08:20

Не только окончание войны: Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби

08:18

Дроны атаковали Кременчуг: семь раненых, среди них 16-летний подростокФото

07:40

В Ленинградской области горит крупный НПЗ: под ударом топливо для Петербурга

06:57

"Украина будет иметь другие очертания": Трамп намекнул на перекройку карты после сделкиВидео

05:40

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причинаВидео

05:05

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

04:04

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

03:37

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

01:10

Человечество на грани катастрофы: появилось пугающее предупреждение

08 ноября, воскресенье
23:25

На месте прилетов завалы: РФ ударила по крупному объекту энергетики на юге

22:32

Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

22:18

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

21:25

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химииВидео

21:02

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшиеФото

21:01

Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

Реклама
19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять