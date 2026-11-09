Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

Что произошло:
- Под ударом оказался объект инфраструктуры в Одессе
- Погибли три человека, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии
- Тип объекта и масштаб повреждений не уточняются
Российские оккупационные войска утром 9 ноября атаковали Одессу. В результате попадания погибли три человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысакв Telegram.
О ударе по городу и повреждении инфраструктуры глава ГВА сообщил в 09:46. Позже стало известно о погибших.
"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека", - написал Лысак.
Также известно об одном пострадавшем. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
"Она находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ГВА.
Лысак выразил соболезнования семьям и близким погибших.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", - добавил он.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что среди погибших - две женщины и мужчина. Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.
"Российский удар пришелся на складское помещение, где хранились продукты питания. Возник пожар, продолжается его ликвидация", - сообщил он.
Кроме того, в результате атаки в Одесской области уже в третий раз пострадало логистическое предприятие. Там повреждено оборудование, а пожар, возникший после удара, уже ликвидирован. По предварительным данным, на этом объекте обошлось без пострадавших.
Будет ли Россия усиливать удары по инфраструктуре Украины
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Кремль не откажется от атак на тыл и будет оказывать давление на Украину.
"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - подчеркнул эксперт.
Оценивая стратегию Москвы, эксперт обратил внимание, что там по-прежнему рассчитывают на изнурение Украины.
"Россия, как и раньше, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - пояснил Золотарев.
В то же время аналитик не видит оснований ожидать, что позиция Кремля в ближайшее время изменится.
"Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока что для Украины все складывается не самым лучшим образом", - подытожил эксперт.
Обстрелы Одессы - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 8 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты на севере Одесской области. Из-за удара по энергообъекту часть семей в регионе осталась без света. Работу ремонтных бригад затрудняли воздушные тревоги и угроза новых атак.
Интенсивность российских атак в 2026 году заметно возросла. По данным CNN, Путин изменил стратегию массированных ударов по Украине. С начала года от российских ударов погибли более 2700 мирных жителей, подсчитали в ACLED.
Оккупанты всё чаще наносят удары по критической инфраструктуре в преддверии зимы. Аналитики выяснили, каким регионам Украины грозит самая тяжелая зима из-за усиления ударов по энергетике. Исследователь ACLED Кристиан Влас считает, что холодный сезон может быть особенно тяжелым.
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О персоне: Сергей Лысак
Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.
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