Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

Россияне атаковали складское помещение и в третий раз нанесли удар по логистическому предприятию.

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Удар по Одессе 9 ноября / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Что произошло:

Под ударом оказался объект инфраструктуры в Одессе

Погибли три человека, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии

Тип объекта и масштаб повреждений не уточняются

Российские оккупационные войска утром 9 ноября атаковали Одессу. В результате попадания погибли три человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысакв Telegram.

О ударе по городу и повреждении инфраструктуры глава ГВА сообщил в 09:46. Позже стало известно о погибших.

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"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека", - написал Лысак.

Также известно об одном пострадавшем. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

"Она находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ГВА.

Лысак выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", - добавил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что среди погибших - две женщины и мужчина. Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.

"Российский удар пришелся на складское помещение, где хранились продукты питания. Возник пожар, продолжается его ликвидация", - сообщил он.

Кроме того, в результате атаки в Одесской области уже в третий раз пострадало логистическое предприятие. Там повреждено оборудование, а пожар, возникший после удара, уже ликвидирован. По предварительным данным, на этом объекте обошлось без пострадавших.

Будет ли Россия усиливать удары по инфраструктуре Украины

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Кремль не откажется от атак на тыл и будет оказывать давление на Украину.

"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - подчеркнул эксперт.

Оценивая стратегию Москвы, эксперт обратил внимание, что там по-прежнему рассчитывают на изнурение Украины.

"Россия, как и раньше, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - пояснил Золотарев.

В то же время аналитик не видит оснований ожидать, что позиция Кремля в ближайшее время изменится.

"Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока что для Украины все складывается не самым лучшим образом", - подытожил эксперт.

Обстрелы Одессы - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 ноября оккупанты атаковали энергетические объекты на севере Одесской области. Из-за удара по энергообъекту часть семей в регионе осталась без света. Работу ремонтных бригад затрудняли воздушные тревоги и угроза новых атак.

Интенсивность российских атак в 2026 году заметно возросла. По данным CNN, Путин изменил стратегию массированных ударов по Украине. С начала года от российских ударов погибли более 2700 мирных жителей, подсчитали в ACLED.

Оккупанты всё чаще наносят удары по критической инфраструктуре в преддверии зимы. Аналитики выяснили, каким регионам Украины грозит самая тяжелая зима из-за усиления ударов по энергетике. Исследователь ACLED Кристиан Влас считает, что холодный сезон может быть особенно тяжелым.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.

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