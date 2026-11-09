Конденсат больше не будет беспокоить: чем натереть окна перед наступлением холодов

Избавиться от конденсата на окнах в ноябре можно всего за несколько минут и без лишних затрат.

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Как быстро избавиться от конденсата на окнах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как средство для мытья посуды поможет уменьшить конденсат на окнах

Как правильно наносить моющее средство на стекло

Что ещё поможет избавиться от лишней влаги в доме

В ноябре на окнах всё чаще появляется конденсат, особенно утром и после включения отопления. Впрочем, чтобы уменьшить запотевание стекол, не обязательно покупать дорогой осушитель воздуха. Помочь может обычное средство для мытья посуды, которое есть почти в каждом доме.

Главред выяснил, как использовать средство для мытья посуды против конденсата и какие еще простые способы помогут сохранить окна более сухими.

видео дня

Как пишет британское издание Express, этим лайфхаком поделилась автор блога об уборке Лили (@cleanwithlilyx). Её видео в TikTok набрало 1,5 миллиона просмотров.

Почему на окнах образуется конденсат

Конденсат появляется, когда тёплый влажный воздух в помещении соприкасается с холодным стеклом. Из-за разницы температур водяной пар превращается в капли воды, которые оседают на поверхности окна.

Чаще всего это происходит в холодное время года, когда в доме работает отопление, а на улице низкая температура. Сначала влага обычно скапливается по краям стекла, где теплоизоляция слабее.

Чрезмерная влажность может способствовать появлению плесени, неприятного запаха и повреждению деревянных оконных рам.

Как избавиться от конденсата с помощью средства для мытья посуды

Лили советует воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Для этого нужно нанести небольшое количество жидкости на чистую тряпку, протереть ею стекло, а затем тщательно отполировать поверхность.

Средство содержит поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды. Благодаря этому влага не собирается в крупные капли, а более равномерно распределяется по стеклу.

"Нанесите немного жидкости для мытья Fairy Liquid на тряпку и отполируйте ею эти окна. Это предотвратит образование конденсата на окнах", - пояснила автор лайфхака.

Причины образования конденсата / Инфографика: Главред

Лили использовала Fairy Liquid, однако подойдет и любое другое средство для мытья посуды. Главное - не наносить его слишком много, иначе на стекле могут остаться разводы и пузырьки.

В одном из следующих видео автор показала результат эксперимента. Она обработала моющим средством только нижнюю половину окна. На следующее утро на этом участке конденсата не было, тогда как верхняя часть стекла запотела.

Что еще поможет предотвратить образование конденсата

Еще один важный способ снизить влажность в помещении - регулярное проветривание. Лили советует открывать окна каждое утро, даже если на улице дождь.

Достаточно проветривать комнату примерно 5–10 минут, в зависимости от погоды и условий в помещении. Это поможет вывести избыток влаги и уменьшить количество водяного пара, оседающего на холодном стекле.

Также можно использовать одноразовые осушители воздуха. Они не требуют электроэнергии и содержат специальные кристаллы, которые поглощают влагу из воздуха. Собранная вода постепенно накапливается в отдельном контейнере.

Такие осушители можно разместить за шторами или жалюзи, где часто скапливается влага.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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