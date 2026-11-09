Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала 'Герань-5'

Главное:
- ГУР испытало новую модификацию "Герань-5 К5-К"
- Скорость свыше 450 км/ч, в маневре - до 1000 км/ч
- Двигатель ТРД-200 собирают в Алабуге из китайских деталей
Новая модификация российского реактивного дрона "Герань-5" под обозначением К5-К по своим характеристикам уже соответствует малогабаритной крылатой ракете. Её крейсерская скорость превышает 450 км/ч, а во время отдельных маневров может достигать 1000 км/ч. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.
По данным ГУР, россияне начали наносить удары этой модификацией по украинским городам в начале осени. По сравнению с базовой "Геранью-5" новая версия короче и имеет меньший размах крыльев, а фюзеляж был аэродинамически доработан для обеспечения более высокой скорости и высоты полета.
Практическая высота полета увеличилась с 5 до 6 км. Дальность - 1000 км - и вес боевой части - 90 кг - не изменились. В исследованном образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.
Планер, как и у предшественника, выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Крыло прямой стреловидности расположено по схеме верхнеплана, а хвостовое оперение - однокилевое, с неподвижными стабилизаторами и рулем направления.
Авионика К5-К полностью повторяет последние версии другого реактивного БПЛА - "Герань-4 Сикер". Среди компонентов - полетный контроллер, инерциальная навигационная система SADRA seeker с модулем "МОХ", локализованная копия 16-элементной CRP-антенны Harxon GI-006, трекер и mesh-модем.
Впрочем, самая заметная находка разведчиков касается средства коррекции курса, которое им уже встречалось в другой модели.
"Исследованный образец также был оснащен блоком новой оптико-электронной корреляционной системы "Сусанин", которую ранее обнаружило ГУР в "Герани-4". Система сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память микрокомпьютера, для обеспечения соответствия маршрута ракеты/БПЛА от точки запуска до точки прицеливания. В исследованной К5 вместо оптических датчиков в состав системы "Сусанин" входила "камера двойного диапазона", - говорится в сообщении ГУР.
Обработкой данных и сверкой с эталоном занимается микрокомпьютер Coke Pi в пластиковом корпусе с соответствующей маркировкой.
В качестве силовой установки россияне используют турбореактивный двигатель ТРД-200, который собирают в Алабуге из китайских комплектующих. Из 93 электронных компонентов, обнаруженных в ракете, большинство было произведено компаниями из США, Китая и Швейцарии.
Когда российские дроны могут стать быстрее
Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечал, что российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.
По его оценке, выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года. Поэтому многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников-перехватчиков, применяемых для уничтожения воздушных целей противника.
"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - подчеркнул эксперт.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские ударные дроны вечером 8 ноября атаковали Кременчуг в Полтавской области. Семь человек получили травмы, среди них - 16-летний подросток. Беспилотники поразили два места в городе, и в обоих местах вспыхнули пожары.
Вечером в воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области. В результате вражеской атаки часть семей осталась без электроэнергии.
Днем 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.
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Об источнике: ГУР
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